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新光三越周年慶三地串連接棒 頂級腕表飆逾2倍成長掀高端消費熱潮

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
新光三越周年慶台南新天地領軍接棒，串連台北忠孝店DIAMOND TOWERS、高雄左營店三店同步開跑。圖／新光三越提供
新光三越周年慶台南新天地領軍接棒，串連台北忠孝店DIAMOND TOWERS、高雄左營店三店同步開跑。圖／新光三越提供

新光三越周年慶今起由台南新天地領軍接棒，串連台北忠孝店DIAMOND TOWERS、高雄左營店三店同步開跑。周年慶首日，中高端客群消費力道持續展現，從精品包款、頂級腕表、萬元保養組合，到AI智慧家電、3C新品皆是搶購焦點，其中頂級腕表大幅成長逾2倍、中高階床墊熱銷成長2成，家電用品亦有近1成成長，顯示消費者對高品質生活的購買需求持續攀升。三店周年慶首日業績預估突破9億、來客數上看9萬人次。

隨著新光三越周年慶「首七日名品、大家電、法雅客、[i]Store用skm pay刷萬送萬點」迎來最後一檔回饋，帶動精品買氣熱絡，其中兼具設計與實用性的精品包款、配件最受消費者青睞，包括LONGCHAMP、COACH等皆有亮眼表現，除了頂級腕表業績較去年同期大幅成長，黃金珠寶亦受民眾青睞。

而周年慶必搶購的化妝品，由高效修護、頂級抗老、耶誕限定新品三大趨勢帶頭衝，其中雅詩蘭黛無敵膠原年輕組、SK-II超限量青春增量組等首日銷量雙雙突破千組；頂級保養則以肌膚之鑰、SISLEY等品牌表現最為亮眼。CHANEL、DIOR等精品彩妝耶誕限量新品，吸引民眾提前入手年末送禮及犒賞自己的夢幻逸品，帶動整體化妝品成長超過5%。

消費者對智慧科技及居家生活品質日益重視，AI智慧家電與高階家電用品亦成為周年慶另一大搶購焦點，包括AI掃拖機器人、大尺寸智慧顯示器、高階洗乾衣機等買氣持續升溫。還有中高階床墊需求旺，頂級床墊品牌席夢思、SEALY領軍下，整體床墊銷售成長2成。3C新品部分，Apple Watch Series 12首日熱銷300支、iPhone 18 Pro也熱銷超過百支，再掀3C科技新品搶購商機。

TORY BURCH Eleanor麂皮肩背包，推薦價30,500元（獨家）。圖／新光三越提供
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11月6日推薦夯品，蘭蔻小黑瓶發燒組價值12,000元，特價4,185元、3.5折。圖／新光三越提供
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11月6日推薦夯品，台北忠孝店DIAMOND TOWERS美麗市場明太子買一送一特價498元。圖／新光三越提供
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集雅社LG洗18公斤＋乾18公斤WashTower AI智控洗乾衣機第二代熱泵除濕WD－S1818LS，推薦價91,900元。圖／新光三越提供
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[i]Store Apple Watch Series 12，推薦價13,900元起。圖／新光三越提供
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新光三越周年慶期間的寶可夢見面會，受到消費者熱烈歡迎。圖／新光三越提供
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新光三越 周年慶 腕表 消費

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