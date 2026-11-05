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台股波動帶動避險保值潮 SOGO周年慶黃金千萬大單進帳
遠東SOGO台北店周年慶今日熱鬧登場，消費者鎖定超市限量好物、化妝品獨家特惠組、黃金珠寶及國際精品等年度必買商品，搶搭周年慶最強回饋列車。加上今年攜手三麗鷗人氣角色推出獨家聯名來店禮，一早吸引近千人排隊入場。
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「台北店周年慶首日業績目標12.5億，換算平均一個小時要做到1.1億以上的業績」。每年周年慶已成為台灣全民運動，消費者趁周年慶聰明消費趨勢更明顯，加上今年台灣整體經濟亮眼，讓我們對周年慶業績有信心。
雖然近日台股跌，但遠東SOGO總經理吳素吟說，「台股波動，就代表黃金要漲了，加上現在金價比年初低，是進場好時機」，會更激勵消費者趁周年慶優惠入手保值商品，黃金商品買氣首日較去年成長近5%，共帶來百萬與千萬大單。
隨著新屋交屋與居家生活升級需求增加，AI智慧家電也是採購重點，歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，其中鍋具表現亮眼更有5成成長。進口水果肉品海鮮、民生食品及整箱囤貨商品買氣暢旺，超市首日業績較去年同期成長5%。
復興館首日，國際精品表現穩健，較去年同期成長約1%，隨著首周末購物人潮湧現，加上週年慶高回饋效益持續發酵，預期將進一步帶動精品消費動能。
今年周年慶攜手三麗鷗人氣角色Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗推出限定聯名來店禮，今有「Hello Kitty甜心日常提袋」，忠孝館、復興館單筆滿1,000元即可兌換，後續還有一系列實用好禮接力登場。
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