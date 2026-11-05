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台股波動帶動避險保值潮 SOGO周年慶黃金千萬大單進帳

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店周年慶熱鬧開跑。記者沈昱嘉／攝影
遠東SOGO台北店周年慶熱鬧開跑。記者沈昱嘉／攝影

遠東SOGO台北店周年慶今日熱鬧登場，消費者鎖定超市限量好物、化妝品獨家特惠組、黃金珠寶及國際精品等年度必買商品，搶搭周年慶最強回饋列車。加上今年攜手三麗鷗人氣角色推出獨家聯名來店禮，一早吸引近千人排隊入場。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，「台北店周年慶首日業績目標12.5億，換算平均一個小時要做到1.1億以上的業績」。每年周年慶已成為台灣全民運動，消費者趁周年慶聰明消費趨勢更明顯，加上今年台灣整體經濟亮眼，讓我們對周年慶業績有信心。

雖然近日台股跌，但遠東SOGO總經理吳素吟說，「台股波動，就代表黃金要漲了，加上現在金價比年初低，是進場好時機」，會更激勵消費者趁周年慶優惠入手保值商品，黃金商品買氣首日較去年成長近5%，共帶來百萬與千萬大單。

隨著新屋交屋與居家生活升級需求增加，AI智慧家電也是採購重點，歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，其中鍋具表現亮眼更有5成成長。進口水果肉品海鮮、民生食品及整箱囤貨商品買氣暢旺，超市首日業績較去年同期成長5%。

復興館首日，國際精品表現穩健，較去年同期成長約1%，隨著首周末購物人潮湧現，加上週年慶高回饋效益持續發酵，預期將進一步帶動精品消費動能。

今年周年慶攜手三麗鷗人氣角色Hello Kitty、布丁狗、大耳狗與帕恰狗推出限定聯名來店禮，今有「Hello Kitty甜心日常提袋」，忠孝館、復興館單筆滿1,000元即可兌換，後續還有一系列實用好禮接力登場。

忠孝館OGAWA-AI智御大師椅原價298,000元，特價199,000元，限量15台，贈伊萊克斯500輕量自清潔洗地機。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館HELLY HANSEN-H2F JELL系列兩件式外套原價18,800元，特價13,160元，限量20件。圖／遠東SOGO提供
忠孝館HELLY HANSEN-H2F JELL系列兩件式外套原價18,800元，特價13,160元，限量20件。圖／遠東SOGO提供

忠孝館11月6日限日限量，KIEHL'S淡斑精華超值組價值14,933元，優惠價5,355元，折後價4,355元 限量75組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11月6日限日限量，KIEHL'S淡斑精華超值組價值14,933元，優惠價5,355元，折後價4,355元 限量75組。圖／遠東SOGO提供

復興館Timberland Benton三合一防水外套原價12,000元，特價7,800元 (棕、灰黑)。圖／遠東SOGO提供
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復興館B2搶拍區，點水樓揚州三丁包原價一籠六顆300元，特價買一送一 (11點開始販售)。圖／遠東SOGO提供
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復興館Royal Copenhagen平邊唐草雙人餐瓷組原價17,800元，獨家特價13,500元，限量30組。圖／遠東SOGO提供
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周年慶 SOGO 避險 台股

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