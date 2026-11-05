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社區樓下就能寄取件！「全家」攜智生活首創「社區取」推4大寄取服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「社區取」以「店取的價格、宅配的距離」建構全國最大24小時包裹服務網，寄件均一價60元（材積長寬高合計不超過105公分、10公斤），12月31日前每日前3萬件免運。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」以「店取的價格、宅配的距離」建構全國最大24小時包裹服務網，寄件均一價60元（材積長寬高合計不超過105公分、10公斤），12月31日前每日前3萬件免運。圖／全家便利商店提供

經常需要寄件的小型賣家、或是行動不便的長輩想要寄物品，現在有更便利的物流選擇。全家便利商店今日（11月5日）宣布推出全新物流服務「社區取」，攜手全台最大智慧社區服務平台「智生活」，首創「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四大寄取模式，正式將住宅社區納入物流體系，「全家」物流節點將從逾4,500間店舖，一舉擴張至逾萬個合作社區，建構出全國最大的24小時包裹服務網，以「店取的價格、宅配的距離」、全國均一價最低60元起、走到住家管理室就是服務點等優勢，讓包裹寄取從超商走進社區。歡慶「社區取」服務上線，即日起至12月31日每日前3萬件免運。

根據未來流通研究所最新推估，2026年電商物流市場規模將首度突破500億元，再創歷史新高；整體包裹數量推估達18.2億件、年增5.8%，2030年更將增至近20.3億件，且在電商成長與超高齡社會宅配需求帶動下，社區寄取等多元寄取件需求將持續擴大。包裹寄件需出門，宅配需配合送貨時間，「全家社區取」則在兩者間補上全新選擇，新增社區成為新的寄取包裹點。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」從1999年推出超商取貨、2009年首創店到店寄件，創造了20多年台灣獨有的「店取」、「宅配」雙軌便利物流生活，並改變國人的網購習慣。「社區取」的出現不只是增加一項新服務，而是徹底打破物流界線、完全從消費者需求出發，將履約服務網從店舖跨進社區、延伸到住家樓下，讓「全家就是你家」真正服務到家。

智生活董事長林子皓表示，隨著數位科技逐步融入社區生活，社區已不只是居住場域，更成為串聯各項生活服務的重要節點。智生活長期深耕智慧社區服務，目前服務超過1萬個社區，預估2026年通過智生活平台在社區流通的包裹數將突破1億件。此次攜手「全家」推出「社區取」，將智慧社區網絡與便利商店物流系統相互整合，並融入社區既有的管理流程與住戶習慣。

「全家」社區取首波將導入旗下自有社群電商開店平台「好賣+」， SHOPLINE、CYBERBIZ、全電商、牧羊人集團暨汪喵星球、金石堂等平台也將陸續上線，綠界科技、藍新科技、艾立供應鏈等金流及物流平台亦將加入；合作社區部分，下一階段亦陸續導入中保好生活等智慧社區服務業者，預計「社區取」串接社區數將達近2.5萬個，將可服務約300萬戶家庭包裹寄取需求。

「全家」社區取提供「社區寄店、社區互寄、店寄社區、電商寄社區」四種寄取模式。首波合作夥伴智生活為全台最大智慧社區服務平台，目前導入全台逾萬個社區，涵蓋超過180萬家庭戶數。雙方系統串接後，住戶可以用手機App下單並即時掌握配送資訊與到貨通知，讓逾萬社區櫃台同時具備收件與寄件功能，與逾4,500間「全家」店舖串成同一張全台物流網。

「社區取」提供民眾依不同情境需求搭配運用，如個人賣家與團購主使用「社區寄店」或「社區互寄」，在社區交寄即可不必搬貨出門或等物流上門；銀髮長輩與行動不便者建議使用「社區互寄」或「社區寄店」，不出社區大門就能把包裹寄給親友；白天不在家的網購族，藉由「電商寄社區」將網購包裹直送社區，下班回家就可領取。

對社區用戶而言，即日起透過智生活App，只要簡單三步驟即可在社區櫃台完成寄件，先點選「寄包裹」，並依寄送地選擇寄社區的「智生活社區取」或寄店舖的「全家到店取」完成資訊填寫，最後再透過全盈+Pay或信用卡完成付款，並將包裹交給社區物業人員，不需出社區大門，輕鬆將包裹寄至「全家」店舖或智生活所服務之社區。

若欲至「全家」店舖使用包裹「店寄社區」功能，可透過My FamiPort APP點選「社區取」、填寫收件人資訊，再至FamiPort機台印出訂單後付款即完成；若使用FamiPort機台，只要點選「服務寄件」、「社區取」，填寫收件人資料即完成，讓寄件者用店到店的價格，就能使收件人享受類宅配的取件體驗。

「社區取」在資費與規格方面，材積長寬高合計不超過105公分、10公斤，不論寄本島、離島每件皆只需60元，好賣+平台之賣家則享35元專屬優惠；若有大材積配送需求，只要長寬高合計不超過120公分、10公斤，亦只需99元，配送時間約2至4個工作日。歡慶「社區取」服務上線，即日起至12月31日每日前3萬件免運。

全家便利商店「社區取」將包裹直送收件人所在社區，用店到店價格，就能讓收件人體驗類宅配取件便利。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」將包裹直送收件人所在社區，用店到店價格，就能讓收件人體驗類宅配取件便利。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」協助小賣家、團購主免搬貨出門，只要透過智生活App三步驟，下樓交給社區櫃台即可出貨。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」協助小賣家、團購主免搬貨出門，只要透過智生活App三步驟，下樓交給社區櫃台即可出貨。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」全國寄件均一價60元（材積長寬高合計不超過105公分、10公斤），店寄社區也能用店取的價格，享受宅配取件的便利服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」全國寄件均一價60元（材積長寬高合計不超過105公分、10公斤），店寄社區也能用店取的價格，享受宅配取件的便利服務。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」讓長輩寄貨免出社區，下樓就能將包裹寄給親友，全台逾萬個社區櫃台皆可交寄。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」讓長輩寄貨免出社區，下樓就能將包裹寄給親友，全台逾萬個社區櫃台皆可交寄。圖／全家便利商店提供

全家便利商店啟動第三次超商物流革命，攜手智生活首創「社區取」 四大寄取服務 ，逾萬社區將加入「全家」物流網，圖左起為全家便利商店總經理薛東都、智生活董事長林子皓。圖／全家便利商店提供
全家便利商店啟動第三次超商物流革命，攜手智生活首創「社區取」 四大寄取服務 ，逾萬社區將加入「全家」物流網，圖左起為全家便利商店總經理薛東都、智生活董事長林子皓。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」到全家FamiPort只要簡單三步驟即可在店舖完成寄件， 用店到店的價格享受到宅配的距離。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」到全家FamiPort只要簡單三步驟即可在店舖完成寄件， 用店到店的價格享受到宅配的距離。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」打造全國最大24小時包裹服務網，攜手智生活、電商、金物流夥伴，以「店取的價格、宅配的距離」提供消費者包裹寄取新選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」打造全國最大24小時包裹服務網，攜手智生活、電商、金物流夥伴，以「店取的價格、宅配的距離」提供消費者包裹寄取新選擇。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」下樓就可寄取包裹，透過智生活App三步驟並付款完成。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」下樓就可寄取包裹，透過智生活App三步驟並付款完成。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」助攻電商平台降本增效、優化整體購物體驗 ，首波上線「好賣+」率先導入，後續將再陸續導入大型電商與開店平台。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」助攻電商平台降本增效、優化整體購物體驗 ，首波上線「好賣+」率先導入，後續將再陸續導入大型電商與開店平台。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」寄取服務含括智生活逾萬個社區據點，不出社區大門就能把包裹寄給親友 ，與逾4,500間「全家」店舖串成全國最大24小時包裹服務網。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」寄取服務含括智生活逾萬個社區據點，不出社區大門就能把包裹寄給親友 ，與逾4,500間「全家」店舖串成全國最大24小時包裹服務網。圖／全家便利商店提供

全家便利商店「社區取」將包裹直送所在社區，手機 App即時接收到貨通知，領取更便利。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「社區取」將包裹直送所在社區，手機 App即時接收到貨通知，領取更便利。圖／全家便利商店提供

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