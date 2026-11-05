喝下午茶送限量香水！台北文華東方Ｘ潘海利根 跨界聯名1,580元起

聖誕下午茶再添精品香氛話題！台北文華東方酒店今年聖誕季再度跨界聯名，攜手英國百年皇室御用香氛品牌「Penhaligon’s潘海利根」，即日起至12月31日在一樓「青隅」推出《潘海利根 英倫爵旅》聯名聖誕下午茶。以品牌經典Portraits獸首肖像系列為靈感，將5款香氛角色的個性與香調融入甜點、鹹點設計，從焦糖、橙花到薰衣草、木質辛香，打造充滿英倫貴族氣息的節慶午茶。

此次聯名適逢潘海利根Portraits獸首肖像系列10周年，台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚胡利雲聯手創作，將香氛故事轉化為餐桌上的感官體驗。5款甜點分別呼應不同香氛角色，讓賓客在品嘗甜點之餘，也能感受香氣與味覺交織的層次。

甜點包括以「變幻莫測的康斯坦絲」為靈感的焦糖奶霜佐洋甘菊凍香草塔，將鹽味奶油焦糖、香草與洋甘菊花香融合；「喬治勳爵的悲劇」則化為東加豆巧克力奶霜，搭配黑醋栗及白蘭姆酒瑪德蓮，呈現巧克力、莓果與酒香交織的風味。

另外，向10周年全新角色「運籌帷幄的女爵」致敬的香草橙花奶霜與糖煮柑橘醬香草蛋糕，以柔和花香與柑橘果韻展現優雅氣質；「不期而遇的芬利」則以瑪黛茶奶霜、開心果卡達伊芙慕斯海綿蛋糕呈現草本與堅果香氣；「喧囂紛擾的公爵」則以薰衣草慕斯、鳳梨醬、黑胡椒沙布雷餅乾及玫瑰琴酒凍，帶出花香與辛香交錯的風味。

鹹點同樣講究食材與香氣搭配，行政主廚馮俊傑嚴選龍蝦、北海道干貝及鴨肝等食材，推出鴨肝慕斯佐玫瑰醬、羊肩佐橙香果凍及蜜柑果醬、龍蝦開心果佐魚子醬布里歐、酪梨塔佐時蔬，以及北海道干貝慕斯佐薰衣草及葡萄等五款精緻鹹點，將花果香與海鮮、肉類食材結合。

此次下午茶共有三種選擇，經典下午茶每套1,580元加一成服務費，包含甜鹹點、英式司康、自製果醬及茶或咖啡，並贈送潘海利根「運籌帷幄的女爵」1.5ml淡香精及回櫃香氛體驗禮卡。

香檳下午茶每套2,380元加一成服務費，另附單杯精選香檳，並加贈「喬治勳爵的悲劇」1.5ml淡香精；招牌魚子醬下午茶每套4,280元加一成服務費，除單杯香檳外，還包含15克魚子醬、法式小圓薄餅及配料，並加贈月亮女神香氛蠟燭35克。

聯名下午茶供應至12月31日，每日下午1時至5時於青隅登場。香氛贈品數量有限，送完為止。預約電話：02-2715-6668。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政主廚馮俊傑嚴選龍蝦、北海道干貝及鴨肝等頂級食材，融入玫瑰、柑橘、薰衣草及開心果等香調元素，將英倫莊園的雅致雍容添以節慶繽紛氛圍，凝為多款鹹香誘人的玲瓏小點。圖/台北文華東方提供