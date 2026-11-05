限時11天！全國電子破盤雙11優惠開跑大家電5折起 會員最高24%回饋

迎接年度雙11購物旺季，全國電子推出「破盤雙11」優惠活動，自11月6日至11月16日限時11天，祭出指定大家電5折起、全館家電9折，結合會員點數、銀行優惠、節能補助及滿額贈禮，符合條件會員最高可享24%回饋。從大型家電汰舊換新到3C數位商品升級，提供消費者年末購物更多選擇。

活動期間，會員單日累計消費滿5萬元，可享3%會員點數回饋，最高1,500點，每日限量110名；來店參加遊戲最高可領1,000點，加入全國電子LINE好友還有機會抽中1,000元折價券。指定銀行滿額優惠、週末環保綠點加碼及政府節能補助也同步登場。另推出「滿額1元放大術」，最高消費滿50萬元，加1元即可選擇Dyson空氣清淨機、飛利浦義式咖啡機或ASUS筆電。

空調方面，指定商品享9折及8年免費延長保固，搭配「總統級精緻安裝」服務。即日起至12月31日，消費者支付500元完成空調場勘，即可獲得500點會員點數、500元空調折價券及1,000元空調清洗折價券，總回饋價值2,000元。另推出冷氣專業清洗優惠，室內機每台1,899元，室內機加室外機每組2,399元。

電視、冰箱及洗衣機指定商品同享9折優惠，購買75型以上電視並合購Sound Bar，可獲3,000點會員點數；指定83型以上電視加購延長保固，還有機會抽中iPhone。符合資格的一級能效冰箱及空調，可搭配政府汰舊換新節能補助及減徵貨物稅，最高補助5,000元。

廚房家電指定熱水器、瓦斯爐及抽油煙機提供專人場勘，11月30日前完成場勘可獲會員點數300點及300元折價券，並提供舊機免費回收。洗碗機則推出最長90天免費體驗、最高24期0利率及專業場勘服務。

數位商品部分，指定筆電7.3折起，消費滿3萬元的指定機種再折1,111元，並送市值3,679元筆電好禮三重送。購買指定筆電完成登錄，還有機會抽中市值30,000元的首爾雙人來回機票。AI智慧眼鏡專區則集結INMO GO3、BleeqUp Ranger、Even Realities G2及ROG XREAL R1等商品，供消費者體驗挑選。

此外，全國電子高雄小港中安店及南投草屯店將於11月6日同步開幕，11月6日至11月10日推出限時5天開幕慶，全館家電9折，並加碼滿額贈品、會員來店禮及抽獎活動，讓在地消費者就近享有家電優惠與專業服務。

全國電子「破盤雙11」11月6日開跑，指定大家電5折起、全館家電9折，搭配會員滿額回饋及多重優惠，讓消費者輕鬆升級居家生活。圖／全國電子提供