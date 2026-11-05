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百富1931系列15年首登桃機！攜手當代藝術家揭幕 滿額送威士忌對杯

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
百富台灣區品牌大使Daniel（左起）、格蘭父子台灣免稅業務經理Minki、藝術家 Daniel Arsham、采盟商品部部門經理Sabrina、百富全球品牌大使Charlie Metcalfe於采盟免稅門市品牌快閃空間合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富台灣區品牌大使Daniel（左起）、格蘭父子台灣免稅業務經理Minki、藝術家 Daniel Arsham、采盟商品部部門經理Sabrina、百富全球品牌大使Charlie Metcalfe於采盟免稅門市品牌快閃空間合影。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富（THE BALVENIE）再推工藝限量之作！以1931年酒廠啟用鋪地發芽室為靈感，推出全球旅遊零售限定「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」，採用100%酒廠自種大麥與100%傳統手工鋪地發芽工藝，並首度攜手當代藝術家Daniel Arsham操刀設計。新作正式登上桃園國際機場免稅通路，Daniel Arsham更親自來台，走訪昇恆昌與采盟免稅店，為聯名酒款揭幕。

百富的匠藝傳承可追溯至1931年，當年酒廠啟用全新鋪地發芽室，延續以傳統方式處理大麥的製酒工法。此次推出的15年酒款，正是以這段歷史為核心，將品牌自種大麥與手工翻麥技藝融入製程。酒液先於美國橡木桶熟成，再轉入西班牙赫雷斯雪莉酒莊橡木桶過桶約五個月，帶出穀物、甜美麥芽、葡萄乾、深色莓果與堅果等風味，尾韻悠長。「百富1931年系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」容量700毫升，酒精濃度47.8%，建議售價6,480元。

此次合作的另一亮點，是以「未來考古」美學聞名的當代藝術家Daniel Arsham。他擅長透過侵蝕、結晶等視覺語彙，讓當代物件呈現彷彿歷經數百年歲月的樣貌，與百富以時間淬鍊工藝的理念形成呼應。包裝採典藏級瓶身設計，以香檳金燙印酒齡、首席調酒師Kelsey McKechnie簽名及藝術家名稱；外盒則運用銅色與銅綠色調，搭配層次壓印紋理，將金屬氧化後留下的歲月痕跡轉化為設計細節。

為慶祝新作登台，Daniel Arsham親臨桃園國際機場，並於酒款上留下親筆簽名。現場也透過品牌展示空間，呈現1931系列的工藝故事與藝術創作理念。即日起，旅客於桃園機場昇恆昌、采盟指定免稅店購買百富威士忌滿5,000元（含1931系列15年），即可獲贈品牌威士忌對杯一組，數量有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

采盟於桃園國際機場打造百富品牌特色快閃空間，透過酒款展示與沉浸式體驗，帶領國際旅客深入探索百富的品牌故事與匠藝魅力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
采盟於桃園國際機場打造百富品牌特色快閃空間，透過酒款展示與沉浸式體驗，帶領國際旅客深入探索百富的品牌故事與匠藝魅力。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富邀請旅客於啟程之際，深入探索品牌傳承百年的五大製酒工藝，領略「一心造一藝」的匠藝精神。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富邀請旅客於啟程之際，深入探索品牌傳承百年的五大製酒工藝，領略「一心造一藝」的匠藝精神。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝術家 Daniel Arsham於聯名作品前留影，並親筆簽署「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」酒款，為此次的跨界合作留下珍貴紀念。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藝術家 Daniel Arsham於聯名作品前留影，並親筆簽署「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」酒款，為此次的跨界合作留下珍貴紀念。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝術家Daniel Arsham以《百富匠藝源起》為主題，將標誌性藝術語彙融入酒款包裝設計，透過銅色與銅綠色澤交織，展現歲月積累的匠藝底蘊與獨特時間印記。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藝術家Daniel Arsham以《百富匠藝源起》為主題，將標誌性藝術語彙融入酒款包裝設計，透過銅色與銅綠色澤交織，展現歲月積累的匠藝底蘊與獨特時間印記。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即日起，旅客於桃園國際機場昇恆昌、采盟免稅店指定店點，凡購買百富威士忌滿5,000元（含百富1931系列15年），即可獲贈品牌威士忌對杯一組，數量有限，送完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即日起，旅客於桃園國際機場昇恆昌、采盟免稅店指定店點，凡購買百富威士忌滿5,000元（含百富1931系列15年），即可獲贈品牌威士忌對杯一組，數量有限，送完為止。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」正式進駐桃園國際機場昇恆昌免稅商店，為國際旅客帶來獨具特色的品酩與收藏選擇。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」正式進駐桃園國際機場昇恆昌免稅商店，為國際旅客帶來獨具特色的品酩與收藏選擇。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百富攜手全球知名當代藝術家 Daniel Arsham，以藝術視角詮釋匠藝精神，推出採用100%百富農場自種大麥、傳統手工鋪地發芽工藝的「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富攜手全球知名當代藝術家 Daniel Arsham，以藝術視角詮釋匠藝精神，推出採用100%百富農場自種大麥、傳統手工鋪地發芽工藝的「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 桃機 昇恆昌

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