百富1931系列15年首登桃機！攜手當代藝術家揭幕 滿額送威士忌對杯
蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌百富（THE BALVENIE）再推工藝限量之作！以1931年酒廠啟用鋪地發芽室為靈感，推出全球旅遊零售限定「百富1931系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」，採用100%酒廠自種大麥與100%傳統手工鋪地發芽工藝，並首度攜手當代藝術家Daniel Arsham操刀設計。新作正式登上桃園國際機場免稅通路，Daniel Arsham更親自來台，走訪昇恆昌與采盟免稅店，為聯名酒款揭幕。
百富的匠藝傳承可追溯至1931年，當年酒廠啟用全新鋪地發芽室，延續以傳統方式處理大麥的製酒工法。此次推出的15年酒款，正是以這段歷史為核心，將品牌自種大麥與手工翻麥技藝融入製程。酒液先於美國橡木桶熟成，再轉入西班牙赫雷斯雪莉酒莊橡木桶過桶約五個月，帶出穀物、甜美麥芽、葡萄乾、深色莓果與堅果等風味，尾韻悠長。「百富1931年系列15年手工翻麥單一麥芽威士忌」容量700毫升，酒精濃度47.8%，建議售價6,480元。
此次合作的另一亮點，是以「未來考古」美學聞名的當代藝術家Daniel Arsham。他擅長透過侵蝕、結晶等視覺語彙，讓當代物件呈現彷彿歷經數百年歲月的樣貌，與百富以時間淬鍊工藝的理念形成呼應。包裝採典藏級瓶身設計，以香檳金燙印酒齡、首席調酒師Kelsey McKechnie簽名及藝術家名稱；外盒則運用銅色與銅綠色調，搭配層次壓印紋理，將金屬氧化後留下的歲月痕跡轉化為設計細節。
為慶祝新作登台，Daniel Arsham親臨桃園國際機場，並於酒款上留下親筆簽名。現場也透過品牌展示空間，呈現1931系列的工藝故事與藝術創作理念。即日起，旅客於桃園機場昇恆昌、采盟指定免稅店購買百富威士忌滿5,000元（含1931系列15年），即可獲贈品牌威士忌對杯一組，數量有限，送完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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