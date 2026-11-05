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搶先看萊爾富「五股雜糧店」門市！網友許願成真　獲邀參加開幕搬雜糧

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富讓網友許願成真，「五股雜糧店」即將開幕。圖／萊爾富提供
萊爾富讓網友許願成真，「五股雜糧店」即將開幕。圖／萊爾富提供

向來擅長在門市店名玩創意諧音的萊爾富，這次讓網友許願成真！一位網友今年5月時在Threads上貼文寫著「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」，沒想到引來萊爾富小編回應：「讓我們萊滿足您」，透露五股下次新開門市直接命名為「五股雜糧店」。該網友今日更新動態表示真的收到萊爾富小編私訊，邀請他參加「五股雜糧店」開幕活動，還說「還以為是開玩笑，原來是認真的嗎」！

原PO再次在Threads分享收到萊爾富小編的私訊內容，除了感謝網友讓「五股雜糧店」有了專屬名字，還邀請他於11月15日下午3點參加「五股雜糧店」開幕活動與限時60秒的「雜糧任你搬」（部分商品除外），並強調「您不只是命名成功的幸運脆友，更是『五股雜糧店』的重要貴賓」。萊爾富小編也不忘請網友們集思廣益，一起發想創意店名。

經詢問萊爾富表示，「五股雜糧店」的地址為新北市五股區西雲路106、108號，門市目前還在裝修中，預計11月13日開幕，開幕活動則為11月15日，詳細資訊待確認後會再公布。

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