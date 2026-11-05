毫不費力的法式鬆弛感！香奈兒2026/27 Cruise度假系列登場

香奈兒（CHAENL）2026/27 Cruise度假系列由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy操刀，以法國西南部海濱城市比亞里茲（Biarritz）為靈感，重新探尋品牌與自由之間的關係。1915年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）正是在這座大西洋沿岸城市創立高級訂製服事業，並發表首批系列作品。遠離巴黎沙龍的傳統框架，她將實用、舒適與優雅融為一體，讓服裝順應身體律動，也為女性穿衣方式帶來新的可能。

這段歷史成為本季形象廣告的主題。系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡，Stuart Winecoff執導影片，模特兒Josephen Akuei、Stephanie Cavalli、陳如玉、Chiara Dorward、Bhavitha Mandava、Bruna Souza及Anne Vyalitsyna現身比亞里茲Grande Plage海灘。影像刻意營造室內與戶外、正式與休閒、都市與海濱之間的對比，彷彿將原本屬於沙龍的優雅穿搭，直接帶到陽光與海風之中。

今年也是香奈兒黑色洋裝確立經典地位一百周年，成為系列另一個重要焦點。1926年，嘉柏麗香奈兒以簡潔俐落的設計重新定義黑色洋裝，將原本帶有工作服、服務人員制服印象的黑色服裝，轉化為上流社會爭相追捧的時尚單品。隨著黑色洋裝普及，其地位如同牛仔褲般跨越階級與身分，成為女性衣櫥中歷久不衰的基本款。Matthieu Blazy本季以「復仇洋裝」重新演繹這項經典，呼應品牌創始時期的設計精神。系列大秀以一襲簡約洋裝揭開序幕，並重新挖掘1926年原版設計中較少受到注意的蝴蝶結元素，將其放大成極具存在感的超大型包款，也延伸至其他服裝細節，讓經典符碼有了更鮮明的當代面貌。

另一項貫穿全系列的設計語彙是雙C標誌。這次雙C不再只是服裝表面的裝飾，而是直接融入服裝結構，透過線條、立體量感與細節構成造型的一部分，從針織裙、洋裝到大型托特包，以及高跟鞋、樂福鞋，都能看見品牌標誌轉化為設計元素的巧思。服裝搭配則延續嘉柏麗．香奈兒不受階級與穿衣規則限制的風格。棉質帆布套裝帶有經過海鹽與陽光洗禮的自然質感，沙龍裙（pareo）化為單件式或兩件式設計，並與真絲套裝、襯衫式外套交錯搭配。經典水手上衣也改以拉鏈立領呈現，讓海濱元素更貼近日常穿著。

比亞里茲所在的巴斯克地區文化，則為系列增添鮮明色彩。條紋、辣椒造型服飾珠寶，以及當地代表性樹種檉柳的圖騰，分別出現在服裝與配件上，描繪海岸景致與海洋生態。連身短褲、泳帽與斜紋軟呢外套營造度假氣息，綴有亮片及珠飾的珊瑚造型洋裝，搭配小魚、螃蟹造型鈕扣，則為整體造型注入活潑趣味。

材質運用同樣展現Matthieu Blazy的實驗精神，包括柔滑絲綢、適合溫暖氣候的柔軟斜紋軟呢、絨面、珠飾針織、虹彩亮片，以及輕盈喀什米爾羊絨等。配件則從編織拉菲草大型托特包、小羊皮經典包款，到亮片、柔軟皮革及鱷魚壓紋麂皮雙色鞋履，延續海濱與都市之間的風格對話。這場度假時尚探索，回望香奈兒解放女性穿衣自由的起點，也讓經典在海風之中展現全新樣貌。

多彩辣椒造型腳鍊。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供

深玳瑁色飾以金色邊框橢圓型太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

多彩波紋圖案飾以紅色漆皮高跟鞋。圖／香奈兒提供

黑銀色飾以水鑽海膽造型戒指。圖／香奈兒提供

深米色菱格紋麂皮保齡球包特大款。圖／香奈兒提供

雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供

今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供

今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供

2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供

黑米色編織帽。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供

銀色貝殼造型耳環。圖／香奈兒提供

白色多彩飾邊過膝長靴。圖／香奈兒提供

多彩飾以琉璃珠與水鑽小魚、海馬與海星造型項鍊。圖／香奈兒提供

2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供

粉色飾以辮飾滾邊刷色丹寧口蓋包特大款。圖／香奈兒提供

綠黑雙色後繫帶高跟鞋。圖／香奈兒提供

長洋裝裝飾如魚鱗般閃爍的虹彩亮片。圖／香奈兒提供

多彩雙C LOGO編織肩背包特大款。圖／香奈兒提供

雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供

雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供

金色飾以水鑽魚骨造型耳環。圖／香奈兒提供

白色飾以金色海洋細節貝殼造型晚宴包。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

淡藍色亮片刺繡高跟鞋。圖／香奈兒提供