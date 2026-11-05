快訊

不是陳志明…王子開庭自爆另找閃兵集團 法官傻眼：醫院外都你們這種人？

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

聽新聞
0:00 / 0:00

毫不費力的法式鬆弛感！香奈兒2026/27 Cruise度假系列登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
米黑色雙C LOGO板式網球拍袋。圖／香奈兒提供
米黑色雙C LOGO板式網球拍袋。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHAENL）2026/27 Cruise度假系列由服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy操刀，以法國西南部海濱城市比亞里茲（Biarritz）為靈感，重新探尋品牌與自由之間的關係。1915年，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）正是在這座大西洋沿岸城市創立高級訂製服事業，並發表首批系列作品。遠離巴黎沙龍的傳統框架，她將實用、舒適與優雅融為一體，讓服裝順應身體律動，也為女性穿衣方式帶來新的可能。

這段歷史成為本季形象廣告的主題。系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡，Stuart Winecoff執導影片，模特兒Josephen Akuei、Stephanie Cavalli、陳如玉、Chiara Dorward、Bhavitha Mandava、Bruna Souza及Anne Vyalitsyna現身比亞里茲Grande Plage海灘。影像刻意營造室內與戶外、正式與休閒、都市與海濱之間的對比，彷彿將原本屬於沙龍的優雅穿搭，直接帶到陽光與海風之中。

今年也是香奈兒黑色洋裝確立經典地位一百周年，成為系列另一個重要焦點。1926年，嘉柏麗香奈兒以簡潔俐落的設計重新定義黑色洋裝，將原本帶有工作服、服務人員制服印象的黑色服裝，轉化為上流社會爭相追捧的時尚單品。隨著黑色洋裝普及，其地位如同牛仔褲般跨越階級與身分，成為女性衣櫥中歷久不衰的基本款。Matthieu Blazy本季以「復仇洋裝」重新演繹這項經典，呼應品牌創始時期的設計精神。系列大秀以一襲簡約洋裝揭開序幕，並重新挖掘1926年原版設計中較少受到注意的蝴蝶結元素，將其放大成極具存在感的超大型包款，也延伸至其他服裝細節，讓經典符碼有了更鮮明的當代面貌。

另一項貫穿全系列的設計語彙是雙C標誌。這次雙C不再只是服裝表面的裝飾，而是直接融入服裝結構，透過線條、立體量感與細節構成造型的一部分，從針織裙、洋裝到大型托特包，以及高跟鞋、樂福鞋，都能看見品牌標誌轉化為設計元素的巧思。服裝搭配則延續嘉柏麗．香奈兒不受階級與穿衣規則限制的風格。棉質帆布套裝帶有經過海鹽與陽光洗禮的自然質感，沙龍裙（pareo）化為單件式或兩件式設計，並與真絲套裝、襯衫式外套交錯搭配。經典水手上衣也改以拉鏈立領呈現，讓海濱元素更貼近日常穿著。

比亞里茲所在的巴斯克地區文化，則為系列增添鮮明色彩。條紋、辣椒造型服飾珠寶，以及當地代表性樹種檉柳的圖騰，分別出現在服裝與配件上，描繪海岸景致與海洋生態。連身短褲、泳帽與斜紋軟呢外套營造度假氣息，綴有亮片及珠飾的珊瑚造型洋裝，搭配小魚、螃蟹造型鈕扣，則為整體造型注入活潑趣味。

材質運用同樣展現Matthieu Blazy的實驗精神，包括柔滑絲綢、適合溫暖氣候的柔軟斜紋軟呢、絨面、珠飾針織、虹彩亮片，以及輕盈喀什米爾羊絨等。配件則從編織拉菲草大型托特包、小羊皮經典包款，到亮片、柔軟皮革及鱷魚壓紋麂皮雙色鞋履，延續海濱與都市之間的風格對話。這場度假時尚探索，回望香奈兒解放女性穿衣自由的起點，也讓經典在海風之中展現全新樣貌。

多彩辣椒造型腳鍊。圖／香奈兒提供
多彩辣椒造型腳鍊。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供
雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供

深玳瑁色飾以金色邊框橢圓型太陽眼鏡。圖／香奈兒提供
深玳瑁色飾以金色邊框橢圓型太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

多彩波紋圖案飾以紅色漆皮高跟鞋。圖／香奈兒提供
多彩波紋圖案飾以紅色漆皮高跟鞋。圖／香奈兒提供

黑銀色飾以水鑽海膽造型戒指。圖／香奈兒提供
黑銀色飾以水鑽海膽造型戒指。圖／香奈兒提供

深米色菱格紋麂皮保齡球包特大款。圖／香奈兒提供
深米色菱格紋麂皮保齡球包特大款。圖／香奈兒提供

雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供
雙C標誌作為服裝的結構元素，貫穿整個系列。圖／香奈兒提供

今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供
今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供

今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供
今年適逢黑色洋裝確立其經典地位的一百週年，如今更以「復仇洋裝」的姿態重新詮釋。圖／香奈兒提供

2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供
2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供

黑米色編織帽。圖／香奈兒提供
黑米色編織帽。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列以法國西南部海濱城市比亞里茲為靈感。圖／香奈兒提供

銀色貝殼造型耳環。圖／香奈兒提供
銀色貝殼造型耳環。圖／香奈兒提供

白色多彩飾邊過膝長靴。圖／香奈兒提供
白色多彩飾邊過膝長靴。圖／香奈兒提供

多彩飾以琉璃珠與水鑽小魚、海馬與海星造型項鍊。圖／香奈兒提供
多彩飾以琉璃珠與水鑽小魚、海馬與海星造型項鍊。圖／香奈兒提供

2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供
2026/27 Cruise度假系列注入向巴斯克地區致敬的設計妙思。圖／香奈兒提供

粉色飾以辮飾滾邊刷色丹寧口蓋包特大款。圖／香奈兒提供
粉色飾以辮飾滾邊刷色丹寧口蓋包特大款。圖／香奈兒提供

綠黑雙色後繫帶高跟鞋。圖／香奈兒提供
綠黑雙色後繫帶高跟鞋。圖／香奈兒提供

長洋裝裝飾如魚鱗般閃爍的虹彩亮片。圖／香奈兒提供
長洋裝裝飾如魚鱗般閃爍的虹彩亮片。圖／香奈兒提供

多彩雙C LOGO編織肩背包特大款。圖／香奈兒提供
多彩雙C LOGO編織肩背包特大款。圖／香奈兒提供

雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供
雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供

雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供
雙C標誌不只是裝飾，更是一項風格宣言，成為每套造型結構的一部分。圖／香奈兒提供

金色飾以水鑽魚骨造型耳環。圖／香奈兒提供
金色飾以水鑽魚骨造型耳環。圖／香奈兒提供

白色飾以金色海洋細節貝殼造型晚宴包。圖／香奈兒提供
白色飾以金色海洋細節貝殼造型晚宴包。圖／香奈兒提供

香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供
香奈兒2026/27 Cruise度假系列影像由攝影師Alec Soth掌鏡拍攝。圖／香奈兒提供

淡藍色亮片刺繡高跟鞋。圖／香奈兒提供
淡藍色亮片刺繡高跟鞋。圖／香奈兒提供

2026/27 Cruise度假系列形象廣告玩轉對比概念，融匯室內與戶外、正式與閒適、都市與海濱風。圖／香奈兒提供
2026/27 Cruise度假系列形象廣告玩轉對比概念，融匯室內與戶外、正式與閒適、都市與海濱風。圖／香奈兒提供

香奈兒 服裝 女性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夕陽下的渡假之美！昆凌抵達澳洲雪梨挺香奈兒度假大秀

58度金門高粱酒玩跨界！攜手SNAPPP推出雙龍即可拍 全台限量300台

Jennie 演繹 Moncler 2026 秋冬 Re/Icons 全球形象大片！經典羽絨服變身時尚配件

影后氣場果然不同凡響！凱特布蘭琪「把UNIQLO穿出精品氣勢」黑色解構西裝質感媲美高訂作品

相關新聞

新光三越周年慶三地串連接棒 頂級腕表飆逾2倍成長掀高端消費熱潮

新光三越周年慶今起由台南新天地領軍接棒，串連台北忠孝店DIAMOND TOWERS、高雄左營店三店同步開跑。周年慶首日，中高端客群消費力道持續展現，從精品包款、頂級腕表、萬元保養組合，到AI智慧家電、3C新品皆是搶購焦點，其中頂級腕表大幅成長逾2倍、中高階床墊熱銷成長2成，家電用品亦有近1成成長，顯示消費者對高品質生活的購買需求持續攀升。三店周年慶首日業績預估突破9億、來客數上看9萬人次。

台股波動帶動避險保值潮 SOGO周年慶黃金千萬大單進帳

遠東SOGO台北店周年慶今日熱鬧登場，消費者鎖定超市限量好物、化妝品獨家特惠組、黃金珠寶及國際精品等年度必買商品，搶搭周年慶最強回饋列車。加上今年攜手三麗鷗人氣角色推出獨家聯名來店禮，一早吸引近千人排隊入場。

搶先看萊爾富「五股雜糧店」門市！網友許願成真　獲邀參加開幕搬雜糧

向來擅長在門市店名玩創意諧音的萊爾富，這次讓網友許願成真！一位網友今年5月時在Threads上貼文寫著「五股有這麼多間雜糧行，為什麼沒有一間叫做五股雜糧」，沒想到引來萊爾富小編回應：「讓我們萊滿足您」，透露五股下次新開門市直接命名為「五股雜糧店」。該網友今日更新動態表示真的收到萊爾富小編私訊，邀請他參加「五股雜糧店」開幕活動，還說「還以為是開玩笑，原來是認真的嗎」！

The 50 Best Restaurants 2026揭曉！香港Wing、大班樓搶進世界前十強

全球餐飲界年度盛事「The 50 Best Restaurants 2026」於秘魯利馬揭曉，亞洲餐廳今年表現亮眼。雖然世界第一由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri 」拿下，但亞洲餐廳緊追在後，曼谷名店「Gaggan」 一舉奪下全球第二，並獲選亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia）；香港「Wing」則排名第五，成為本屆亞洲排名最高的中菜餐廳；「大班樓（The Chairman）」排名第六。此外，上海、杭州、首爾等城市也有新秀進榜，反映亞洲餐飲版圖持續擴張。

HUBLOT聯手前衛藝術家Jeff Koons 破1,400萬限量陀飛輪致敬宇宙始源

瑞士高級製表品牌HUBLOT宇舶表自1980年創立以來，始終以「融合的藝術」顛覆傳統鐘表框架。品牌近年雙軌並進，於運動（武）與藝術（文）領域展現豐沛創意；前者攜手頂尖運動員，將競技賽場的汗水與強悍性能化為實體時計，後者則與當代藝術大師跨界合作，將幾何雕塑與哲學思考融入機械構造，不僅持續拓展材質與機芯的極限，更賦予高階收藏時計無可替代的話題性。

大韓、韓亞年底整併 商務艙座椅首度空運來台參加旅展

為提升全球品牌認知度，大韓航空正於全球巡迴舉辦「BRAND NEW KE」系列宣傳活動。繼今年在法國、雪梨、紐約成功引發熱烈回響後，大韓航空宣布正式將這場盛事帶到台灣，將於11月6日至11月9日ITF台北國際旅展期間，在韓國觀光公社的韓國館內打造「BRAND NEW KE : in Taipei」專屬展位，更首度將大韓航空的商務艙座椅空運來台，讓旅展民眾可以親身體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。