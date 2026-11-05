夕陽下的渡假之美！昆凌抵達澳洲雪梨挺香奈兒度假大秀

香奈兒2026/27 Cruise度假系列今晚於雪梨登場，這也是本繼四月在法國比亞里茲（Biarritz）首發之後，首度移師澳洲重現這場以海岸閒逸優雅為主題的時尚大秀，由創意總監Matthieu Blazy向嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）1915年在比亞里茲開設時裝工坊的經典故事致敬，系列滿載海洋意象、自在輕盈的度假氛圍，與雪梨濱海氣息相互呼應。

身為香奈兒品牌大使的昆凌，稍早已經抵達雪梨。她一身選穿Cruise度假系列新品，包括黑色雙C Logo外套搭配黑白滾邊山東綢上衣，下身簡單配上藍色牛仔褲，腳踩黑白後繫帶高跟鞋，手拎飾有雙C Logo的米色編織包，漫步雪梨街頭，把品牌經典符號揉入隨性的度假姿態。整體造型完美演繹系列從「沙龍走入海灘」的設計理念，將雙C宣言化為日常可穿的時髦樣貌，連結法式海岸浪漫與澳洲在地風情。

昆凌穿著香奈兒2026/27 Cruise度假系列。圖／香奈兒提供

米色飾以雙C LOGO編織包。圖／香奈兒提供