58度金門高粱酒玩跨界！攜手SNAPPP推出雙龍即可拍 全台限量300台

創立於1962年的58度金門高粱酒，這次跳脫傳統酒品形象，首度攜手台灣底片攝影文化品牌SNAPPP，推出「58度金門高粱酒 X SNAPPP聯名即可拍」，將酒標上辨識度極高的雙龍圖騰搬上即可拍機身，結合經典白酒文化與底片攝影美學，全台限量300台。

在手機攝影幾乎成為生活日常的今天，底片攝影反而因為無法即時預覽、張張珍貴的拍攝過程，重新吸引喜愛影像文化的族群。從按下快門到等待沖洗顯影，每一張照片都多了一份期待，也讓日常風景有了不同的情感溫度。58度金門高粱酒與SNAPPP此次合作，正是從經典、記憶與影像文化的共通點出發，讓熟悉的雙龍酒標跳脫酒瓶框架，成為能隨身攜帶的生活風格配件。

此次聯名設計以58度金門高粱酒標誌性的雙龍圖騰為主角，首次將其融入即可拍機身與外盒。整體採透明機殼搭配白色機身，以金色線條描繪雙龍與祥雲，將傳統中式圖騰轉化為簡潔俐落的現代設計。既保留金門高粱酒的品牌識別，也讓原本帶有年代記憶的經典元素，呈現更貼近年輕世代的潮流樣貌。

除了外型設計，這款聯名即可拍也兼顧實際拍攝體驗。機身內預裝27張ISO 400彩色底片，搭配底片特有的顆粒感與溫暖色調，適合記錄城市街景、朋友聚會或旅行中的生活片刻；機身另配備手動閃光燈，無須額外裝片，拆封即可拍攝，無論是初次接觸底片攝影的新手，或是習慣以底片捕捉生活的攝影愛好者，都能輕鬆上手。

「58度金門高粱酒 X SNAPPP聯名即可拍」限量300台，11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店及網路商店販售，建議售價1,080元，實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準。此外，11月也將於黑松酒覓板橋文化店及台北國際酒展期間推出限量「創世者即可拍限定套組」，讓喜愛金門高粱酒、底片攝影及跨界設計收藏的消費者，有機會將這款結合傳統酒文化與復古影像美學的聯名作品帶回家。

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「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」透過底片獨有的質感與色調，捕捉生活中的感動瞬間。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

58金高與SNAPPP跨界攜手推風格單品──「58度金門高粱酒 X SNAPPP聯名即可拍」11月5日起限量開賣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」以低調質感設計，打造隨身帶著走的風格攝影單品。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度金門高粱酒」經典雙龍圖騰化身相機主視覺，以白色機身搭配金龍與祥雲，盡顯低調質感。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度金門高粱酒」預裝27張ISO 400彩色底片，新手與玩家均可輕鬆享受拍攝樂趣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」內裝27張彩色底片，入手即可馬上開拍。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58度金門高粱酒」標誌性雙龍圖騰首度躍上即可拍機身。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康