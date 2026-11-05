500小趴踢11／6～8日登場　30+美食品牌、17組音樂卡司與3場跨界講座齊聚西門紅樓

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」將於11月6日至8日首度進駐台北西門紅樓，集結西門紅樓北廣場戶外風格市集，以及西門河岸留言室內音樂展演與跨界講座，以「小趴踢，大能量」為主題，打造融合美食、音樂、文化與生活風格的城市派對。

活動集結超過30家餐飲、甜點、酒飲與生活風格品牌，並邀請17組音樂表演者及3位跨領域講者輪番登場，從味覺、聽覺到觀點交流，邀請民眾在西門町放慢步調，感受日常生活中的多元能量。

500小趴踢於11月6～8日於西門紅樓登場。圖／500輯提供

500盤／甜／碗店家現身 限定餐點一次吃遍

500小趴踢戶外市集集結入選「500盤」、「500碗」、「500甜」的人氣品牌，從星級酒店料理、傳統職人美食到異國風味，帶來多款為活動特別設計的限定餐點。

500盤四連霸「晶華軒」攜手台北晶華，共同推出火鴨泡飯；來自嘉義的林聰明沙鍋魚頭 × 小聰明美味食堂除了人氣沙鍋菜推出原味與麻辣風味，更有將火雞肉飯轉化為方便享用的「聰明火雞肉飯飯糰」。開囍滷肉專賣店則以招牌口水雞搭配獨門蔥油醬與滷肉飯，帶來川味與台灣經典小吃的組合。

台北君悅酒店結合美國牛肉與街頭美食概念，推出「彩虹慢烤恐龍牛肋排漢堡」及「彩虹慢烤手切牛肉漢堡」，其中恐龍牛肋排漢堡每日限量10份。Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ則推出平時在餐車與店面都吃不到的「500小趴踢肉拼盤」，集結煙燻手撕豬肉、美國牛胸肉、美國牛五花與煙燻雞胸肉，四種煙燻風味一次滿足，限活動兩天供應。

艋舺大豐帶來招牌牛蒡酥、九層塔花枝、花枝丸與甜不辣，以三代傳承的手工魚漿工藝呈現台味炸物；朱雀咖喱推出牛頰肉燉煮咖喱，讓牛肉香氣融入醬汁，並附上朱雀辣醬，讓饕客自行調整辣度；雷蒙叔叔美式餐廳則首次帶來新品湯種熱狗堡。

耶誕甜甜圈、限定冰品與特色咖啡 甜點控不可錯過

甜點陣容同樣精彩。不二糕餅帶來招牌蛋黃酥、茶鳳黃與檸月酥，還有新品「碰！米香 花好月圓米香」，以台灣宴席常見的炸湯圓為靈感，呈現酥脆香甜的懷舊滋味。Chubby Doo甜甜圈專賣店則推出三款聖誕限定爆漿甜甜圈，分別是草莓奶霜「聖誕老公公」、焦糖乳酪「雪人」，以及開心果卡士達「聖誕花圈」，以可愛造型與豐富內餡為市集增添節慶氣息。

星忱甜點 Brillante Pâtisserie 特別推出「台灣香草」與「紅烏龍」兩款500小趴踢限定冰淇淋，以北海道牛奶為基底，分別融合台灣香草莢與紅烏龍茶粉，並搭配焦糖碎粒、紅烏龍千層酥及迷你可麗露。春虫冰工場則讓久違的自製金黃格紋脆餅杯限量回歸，推出市集限定「鮮果雪酪脆餅杯」。

飲品方面，NAKA Taipei 帶來店內熱銷第一名「NAKA NO.1｜Pink Guava Coffee」，以紅心芭樂的清甜果香融合咖啡，交織明亮酸質與微苦韻味；M ONE CAFE／橘色涮涮屋旗下橘色生活則將招牌杏仁豆腐融入烏巴奶茶、水果冰茶與抹茶歐蕾，推出三款限定飲品。臺虎精釀推出活動限定啤酒「派對老司機 Old Sport Pale Ale」，以多款酒花交織葡萄柚、莓果、松針與柑橘香氣；丘香 SAKE BAR 則以清酒為基礎，帶來新品、絕版品項復刻與限定口味，讓市集多一點微醺風味。

攜手合作夥伴 專屬優惠手刀搶

500小趴踢更攜手眾多合作夥伴，統一超商好鄰居文教基金會與三小市集共同攜手，現場將出攤帶來在地永續農友與職人的眾多產品。和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌yoxi與旅遊規畫平台去趣，共同支持500小趴踢，現場規畫 yoxi ×去趣品牌專屬互動活動及限定好禮。

美國肉類出口協會更會在500小趴踢現場，讓大家能夠品嘗到美國牛肉的最佳美味。智慧好夥伴「台新銀行」也是500小趴踢的合作單位。場地協力為西門紅樓，給予500小趴踢場地最大的協助。

華元食品也將帶來波的多洋芋片，喊出微醺開心時候就要吃波的多，現場華元食品攤位上更將有許多好玩、好吃的活動可以參與。源自老字號義美集團的「義美生機」，致力於打造低負擔的純淨飲食，這次在500小趴踢將帶來以濃郁苦甜的72%黑巧克力，搭配酸甜果乾。百年的丸莊醬油將跟小倉屋、切麥狐狸聯名，帶來皇冠布里歐蒲燒鰻魚堡、關東煮等美味。

17組音樂卡司接力登台 連續三日打造現場音樂派對

室內展演由17組歌手、樂團與DJ接力演出，三天音樂風格橫跨流行、R&B、嘻哈、獨立樂團與電子音樂。11月6日由琟娜VERNA、Ginger小薑及達嗨Tahai揭開序幕，接續由鼓鼓呂思緯與Energy主唱蕭景鴻接連登場。

11月7日集結男女混聲創作團體B CRUSH、CN吳承恩、DJ李翰、黃號、劉明湘、徐暐翔及新銳樂團PALLAS帕拉斯。從嘻哈、流行與R&B，到House、Old School Hip Hop、Indie Rock、City Pop及Techno，帶來多元音樂場景。

11月8日由融合龐克與台語、中英文創作的帕崎拉PACHILA開場，接續由《超級偶像》第四屆冠軍曾昱嘉YuJia、創作新人王郭家瑋、率性歌姬閻奕格輪番演出，最後由超人氣第一男團Ozone成員林佳辰壓軸，為三天音樂派對畫下句點。

迪拉、馬世芳、乙乙開講 從嘻哈文化到自我認同

除了音樂演出，500小趴踢也規劃三場跨領域講座。11月6日由顏社創辦人迪拉帶來「當代嘻哈品味漫談：我們聽嘻哈的變化與演進」，從90年代Golden Era、2000年代Trap崛起談到串流時代，回顧音樂載體、製作風格與聆聽品味的轉變。

11月7日作家、廣播人與節目主持人馬世芳以「吃好吃，寫好吃，拍好吃──從飲食書寫到美食節目」為題，分享如何將味覺記憶轉化為文字與影像。11月8日則由人氣圖文創作者乙乙帶來「我哦齁，我驕傲」，從日常觀察出發，探討社會對「正常」的想像，邀請大家接納自身獨特性，在多元差異中看見每個人的美好。

室內展演入場攻略：完成戶外四站集點，兌換當日手環

想進入500小趴踢室內的西門河岸留言場域，須先在戶外市集完成「500小趴踢集點闖關卡」，集滿四個章，才能兌換入場手環。第一步請至戶外服務台領取集點卡；第二步前往指定合作攤位，包括「統一好鄰居文教基金會＆三小市集」、「yoxi & 去趣」、「美國肉類出口協會」，以及「華元食品／丸莊醬油」（二擇一），完成各攤位指定活動並集滿四個章。

完成集點闖關後，請至西門河岸留言入口處兌換當日入場手環。特別提醒，每日手環款式不同，當日可憑手環重複進場，但無法跨日使用；若隔日再次參與室內活動，須重新完成集點闖關並兌換當日手環。參與室內活動時，請依現場指示排隊及入場，並遵守場內相關規則。主辦單位保留對活動現場解釋、變更、調整與安排的權利，最新資訊以主辦單位公告為準。

「500小趴踢2026」將於2026年11月6日至8日在西門紅樓北廣場及西門河岸留言登場，戶外市集免費入場，室內音樂演出與講座則須完成指定集點任務方可入場。邀請民眾相約西門，在美食、音樂與交流之間，放慢生活步調，感受「小趴踢，大能量」的城市慶典。

頭家嬤美式煙燻 BBQ（左圖）與台北君悅酒店，跟美國肉協合作推出限定產品。圖／品牌提供

朱雀咖喱（左圖）與雷蒙叔叔美式餐廳，出攤500小趴踢。圖／品牌提供

500甜店家Brillante patisserie 星忱甜點（左圖）與M ONE CAFE / 橘色涮涮屋，出攤500小趴踢。圖／品牌提供

NAKA Taipei（左起）、春虫冰工場與Chubby Doo 甜甜圈專賣店，出攤500小趴踢。圖／品牌提供

出攤品牌總表

⭐️ Brillante patisserie 星忱甜點｜500甜

⭐️ Chubby Doo 甜甜圈專賣店

⭐️ NAKA Taipei

⭐️ PASTA & CO. ｜500盤

⭐️ Rayya Treats（11/7週六限定）

⭐️ 台中 租界 炭火蝦飯｜500碗

⭐️ 夢露 MONROE｜500甜

⭐️ 春虫冰工場｜500甜

⭐️ 晶華軒／台北晶華酒店｜500盤

⭐️ 朱雀咖喱

⭐️ 汶傳統米食（11/8週日限定）

⭐️ 開囍滷肉專賣店 opensmile｜500碗

⭐️ 阿鳳米食（11/7週六限定）｜500碗

⭐️ 雷蒙叔叔美式餐廳

⭐️ 醒腦工作室（11/6週五限定）

⭐️ 不二糕餅｜500甜

⭐️ 世嵵梅酒

⭐️ 丘香 SAKE BAR

⭐️ 台北君悅酒店 ｜500盤

⭐️ 林聰明沙鍋魚頭 × 小聰明美味食堂｜500碗

⭐️ 起司日和 by 慢慢弄｜500碗

⭐️ 艋舺大豐｜500碗

⭐️ M ONE CAFE / 橘色涮涮屋｜500甜

⭐️ 臺虎精釀

⭐️ 極之好味・燒臘茶餐廳｜500碗

⭐️ 頭家嬤美式煙燻 BBQ（Taugamma）（11/7-8週六日限定）

西門河岸留言表演活動日程

11/6（五）

18:00–19:30 迪拉｜當代嘻哈品味漫談：我們聽嘻哈的變化與演進

20:00琟娜VERNA

20:20Ginger小薑

20:40達嗨 Tahai

21:00鼓鼓 呂思緯

21:30蕭景鴻

11/7（六）

14:00–15:30馬世芳｜吃好吃，寫好吃，拍好吃──從飲食書寫到美食節目

16:00B CRUSH

16:30CN吳承恩

17:20DJ李翰

19:20黃號

19:50劉明湘

20:20徐暐翔

21:10帕拉斯 PALLAS

11/8（日）

13:00–14:30乙乙｜我哦齁，我驕傲

15:00帕崎拉 PACHILA

15:50曾昱嘉YuJia

16:10郭家瑋

16:30閻奕格

17:00Ozone林佳辰

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言 主辦單位｜500輯 場地協力｜西門紅樓 永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集 指定合作｜yoxi、去趣 合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康