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The 50 Best Restaurants 2026揭曉！香港Wing、大班樓搶進世界前十強

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「The 50 Best Restaurants 2026」揭曉第1～50名。圖／The 50 Best Restaurants提供
「The 50 Best Restaurants 2026」揭曉第1～50名。圖／The 50 Best Restaurants提供

全球餐飲界年度盛事「The 50 Best Restaurants 2026」於秘魯利馬揭曉，亞洲餐廳今年表現亮眼。雖然世界第一由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri 」拿下，但亞洲餐廳緊追在後，曼谷名店「Gaggan」 一舉奪下全球第二，並獲選亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia）；香港「Wing」則排名第五，成為本屆亞洲排名最高的中菜餐廳；「大班樓（The Chairman）」排名第六。此外，上海、杭州、首爾等城市也有新秀進榜，反映亞洲餐飲版圖持續擴張。

本屆頒獎典禮於利馬 Teatro Municipal de Lima 舉行，集結來自六大洲、28個地區的餐飲人才。2026年全球前50名共有11間新進榜餐廳，涵蓋南美洲、歐洲、亞洲及大洋洲，進一步展現全球頂尖餐飲市場的多元面貌。

亞洲餐廳方面，由主廚 Gaggan Anand 掌舵的曼谷「Gaggan」以全球第二名成績成為本屆焦點，餐廳擅長以當代料理手法重新詮釋印度飲食文化，融入日本、法國及泰國等不同地域的烹調靈感，打破傳統印度菜的既定框架。曼谷今年另有多間餐廳進榜，包括「Sorn」（No.12）、「Sühring」（No.14）、「Nusara」（No.18）及 「Potong」（No.32），顯示這座城市在國際高端餐飲舞台上的持續影響力。

香港則由主廚兼經營者 Vicky Cheng 主理的「Wing」 拿下全球第五，成為亞洲排名第二高的餐廳，也是本屆香港餐廳中的最佳成績。「Wing 」以環球食材結合法式料理技法，重新演繹當代中菜，展現跨文化料理的創作可能；另一間香港代表 「大班樓」則排名第六，兩間餐廳雙雙挺進全球前十，表現相當突出。

其他亞洲指標餐廳方面，新加坡 「Odette 」排名第15，以現代法式料理為核心，將亞洲風味融入細膩的時令食材呈現；首爾「Mingles 」位居第17，持續以韓國飲食文化為基礎，探索傳統與當代料理的交會。今年首爾另有 「Onjium 」首度進榜，排名第41，為韓國餐飲版圖再添新面孔。

值得注意的是，中國今年有兩間餐廳首度躋身全球前50名。上海「遇外灘（Meet the Bund）」 初登榜便拿下第21名，杭州 「Ru Yuan」則排名第36，顯示中國城市的高端餐飲實力逐漸受到國際評審關注。其他新進榜亞洲餐廳還包括印度孟買 「Masque」（No.26）及卡紹利「Naar」（No.49），讓本屆榜單的亞洲版圖進一步延伸。

至於全球冠軍，則由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri」 奪下，從2025年的第二名躍升世界第一，接棒去年冠軍、現已進入「Best of the Best」榮譽殿堂的秘魯利馬餐廳「Maido」。由主廚兼創辦人 Victor Arguinzoniz 主理，餐廳坐落於巴斯克地區寧靜村落，以柴火烹調為核心特色，透過對火候、溫度與食材特性的精準掌握，讓優質食材展現純粹風味。招牌14道菜品嚐菜單不刻意堆疊繁複技法，而是將柴火運用推向極致，呈現簡約卻深具層次的料理風格。

「The 50 Best Restaurants」 活動業務董事總經理Rikki Tidball表示，本屆榜單除了肯定全球餐飲服務與料理創作的卓越表現，也呈現不同地區的文化特色與創新能量。本屆共有11間餐廳首度進入全球前50名，從上海、杭州到首爾，再到孟買及卡紹利，國際餐飲版圖持續拓展。亞洲餐廳在本屆榜單中的亮眼成績，也再次凸顯亞洲已不只是全球飲食潮流的追隨者，更是推動當代餐飲創新與文化交流的重要力量。

「The World's Best Restaurant 2026」榮銜由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri」 拿下。圖／The 50 Best Restaurants提供
「The World's Best Restaurant 2026」榮銜由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri」 拿下。圖／The 50 Best Restaurants提供

全球餐飲界年度盛事「The 50 Best Restaurants 2026」於秘魯利馬揭曉。圖／The 50 Best Restaurants提供
全球餐飲界年度盛事「The 50 Best Restaurants 2026」於秘魯利馬揭曉。圖／The 50 Best Restaurants提供

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