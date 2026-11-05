The 50 Best Restaurants 2026揭曉！香港Wing、大班樓搶進世界前十強

全球餐飲界年度盛事「The 50 Best Restaurants 2026」於秘魯利馬揭曉，亞洲餐廳今年表現亮眼。雖然世界第一由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri 」拿下，但亞洲餐廳緊追在後，曼谷名店「Gaggan」 一舉奪下全球第二，並獲選亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia）；香港「Wing」則排名第五，成為本屆亞洲排名最高的中菜餐廳；「大班樓（The Chairman）」排名第六。此外，上海、杭州、首爾等城市也有新秀進榜，反映亞洲餐飲版圖持續擴張。

本屆頒獎典禮於利馬 Teatro Municipal de Lima 舉行，集結來自六大洲、28個地區的餐飲人才。2026年全球前50名共有11間新進榜餐廳，涵蓋南美洲、歐洲、亞洲及大洋洲，進一步展現全球頂尖餐飲市場的多元面貌。

亞洲餐廳方面，由主廚 Gaggan Anand 掌舵的曼谷「Gaggan」以全球第二名成績成為本屆焦點，餐廳擅長以當代料理手法重新詮釋印度飲食文化，融入日本、法國及泰國等不同地域的烹調靈感，打破傳統印度菜的既定框架。曼谷今年另有多間餐廳進榜，包括「Sorn」（No.12）、「Sühring」（No.14）、「Nusara」（No.18）及 「Potong」（No.32），顯示這座城市在國際高端餐飲舞台上的持續影響力。

香港則由主廚兼經營者 Vicky Cheng 主理的「Wing」 拿下全球第五，成為亞洲排名第二高的餐廳，也是本屆香港餐廳中的最佳成績。「Wing 」以環球食材結合法式料理技法，重新演繹當代中菜，展現跨文化料理的創作可能；另一間香港代表 「大班樓」則排名第六，兩間餐廳雙雙挺進全球前十，表現相當突出。

其他亞洲指標餐廳方面，新加坡 「Odette 」排名第15，以現代法式料理為核心，將亞洲風味融入細膩的時令食材呈現；首爾「Mingles 」位居第17，持續以韓國飲食文化為基礎，探索傳統與當代料理的交會。今年首爾另有 「Onjium 」首度進榜，排名第41，為韓國餐飲版圖再添新面孔。

值得注意的是，中國今年有兩間餐廳首度躋身全球前50名。上海「遇外灘（Meet the Bund）」 初登榜便拿下第21名，杭州 「Ru Yuan」則排名第36，顯示中國城市的高端餐飲實力逐漸受到國際評審關注。其他新進榜亞洲餐廳還包括印度孟買 「Masque」（No.26）及卡紹利「Naar」（No.49），讓本屆榜單的亞洲版圖進一步延伸。

至於全球冠軍，則由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri」 奪下，從2025年的第二名躍升世界第一，接棒去年冠軍、現已進入「Best of the Best」榮譽殿堂的秘魯利馬餐廳「Maido」。由主廚兼創辦人 Victor Arguinzoniz 主理，餐廳坐落於巴斯克地區寧靜村落，以柴火烹調為核心特色，透過對火候、溫度與食材特性的精準掌握，讓優質食材展現純粹風味。招牌14道菜品嚐菜單不刻意堆疊繁複技法，而是將柴火運用推向極致，呈現簡約卻深具層次的料理風格。

「The 50 Best Restaurants」 活動業務董事總經理Rikki Tidball表示，本屆榜單除了肯定全球餐飲服務與料理創作的卓越表現，也呈現不同地區的文化特色與創新能量。本屆共有11間餐廳首度進入全球前50名，從上海、杭州到首爾，再到孟買及卡紹利，國際餐飲版圖持續拓展。亞洲餐廳在本屆榜單中的亮眼成績，也再次凸顯亞洲已不只是全球飲食潮流的追隨者，更是推動當代餐飲創新與文化交流的重要力量。

「The World's Best Restaurant 2026」榮銜由西班牙巴斯克地區的「Asador Etxebarri」 拿下。圖／The 50 Best Restaurants提供