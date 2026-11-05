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HUBLOT聯手前衛藝術家Jeff Koons 破1,400萬限量陀飛輪致敬宇宙始源

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由354個零件組成的HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／HUBLOT提供
由354個零件組成的HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／HUBLOT提供

瑞士高級製表品牌HUBLOT宇舶表自1980年創立以來，始終以「融合的藝術」顛覆傳統鐘表框架。品牌近年雙軌並進，於運動（武）與藝術（文）領域展現豐沛創意；前者攜手頂尖運動員，將競技賽場的汗水與強悍性能化為實體時計，後者則與當代藝術大師跨界合作，將幾何雕塑與哲學思考融入機械構造，不僅持續拓展材質與機芯的極限，更賦予高階收藏時計無可替代的話題性。

在運動領域，10月甫於中國網球公開賽完成34戰全勝、7度封王的HUBLOT品牌大使喬科維奇（Novak Djokovic），展現了無可匹敵的球王霸氣。這是他生涯的第102座單打冠軍，更締造連續21個賽季皆完成奪冠紀錄的重要里程碑。宇舶表與喬科維奇的合作並非單純代言，而是將球王對速度、抗震與極致輕量的嚴苛要求，轉化為研發高強度運動腕表的技術能量。

像是喬科維奇當時在頒獎典禮上配戴的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表，正是這項合作的代表作。42毫米表殼採用獨家高科技複合材質，融入球王2023年賽季使用過的25支球拍與32件藍色Polo衫，呈現獨一無二的迷彩紋理。自製UNICO飛返計時機芯改以藍色鋁合金打造零件，減重27%，整隻腕表僅重49.5公克、比標準網球更輕巧，機芯更配備5項抗震專利與1/8秒計時精確度，完美重現網壇頂尖對決的張力與分秒不差。

除了賽場上的強悍性能，藝術亦是宇舶表基因昇華的核心，品牌過去曾與多位當代藝術家發表聯名限量錶，將跨界美學帶入高級製表。藝術的注入，打破傳統鐘表僅側重金屬雕琢與複雜功能堆疊的面向，讓時計從時間測量工具躍升為呈現鏡面光影、空間層次與當代雕塑的藝術載體。

今年品牌與當代藝術大師Jeff Koons推出全新MP-14 Origin藍寶石腕表，正是以宇宙大爆炸為靈感、演繹機械創生。44毫米八角形藍寶石水晶表殼歷經534小時雕琢，通透如透明建築。中央搭載了HUBLOT自製的HUB9014自動上鍊中央陀飛輪機芯，周圍環繞鑲嵌202顆鑽石與藍寶石的18K白金同心圓環，由紅色與灰色精鋼立方體指示時間。表款全球限量30只，官方建議售價為1,444萬、可洽HUBLOT台北101專門店洽詢。

藝術家Jeff Koons曾親臨HUBLOT工廠參觀，親自感受表殼材質、機械製造的多元品牌面向。圖／HUBLOT提供
藝術家Jeff Koons曾親臨HUBLOT工廠參觀，親自感受表殼材質、機械製造的多元品牌面向。圖／HUBLOT提供

HUBLOT MP-14 Origin自動上鍊中央陀飛輪藍寶石腕表因為無表冠設計，校正時間、上鍊都需要透過表背的旋轉機制進行。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-14 Origin自動上鍊中央陀飛輪藍寶石腕表因為無表冠設計，校正時間、上鍊都需要透過表背的旋轉機制進行。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼表，霧面藍輕量碳纖維複合材質與聚酯纖維複合材質、42毫米、HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯、全球限量100只，171萬2,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼表，霧面藍輕量碳纖維複合材質與聚酯纖維複合材質、42毫米、HUB1280飛返計時導柱輪自動上鍊機芯、全球限量100只，171萬2,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表選用喬科維奇所使用過的網球拍、Polo衫融入表款材質。圖／HUBLOT提供
HUBLOT的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表選用喬科維奇所使用過的網球拍、Polo衫融入表款材質。圖／HUBLOT提供

HUBLOT MP-14 Origin陀飛輪藍寶石腕表，拋光藍寶石水晶、44毫米、自製HUB9014中央自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、限量30只，1,444萬元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-14 Origin陀飛輪藍寶石腕表，拋光藍寶石水晶、44毫米、自製HUB9014中央自動上鍊陀飛輪機芯、時間顯示、限量30只，1,444萬元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表兩點鐘的按鈕特別改為網球的鮮豔黃色，散發運動活力。圖／HUBLOT提供
HUBLOT的Big Bang Unico喬科維奇計時碼表兩點鐘的按鈕特別改為網球的鮮豔黃色，散發運動活力。圖／HUBLOT提供

HUBLOT MP-14 Origin自動上鍊中央陀飛輪藍寶石腕表的表殼具有多層次切削角度、製造格外繁複困難。圖／HUBLOT提供
HUBLOT MP-14 Origin自動上鍊中央陀飛輪藍寶石腕表的表殼具有多層次切削角度、製造格外繁複困難。圖／HUBLOT提供

從宇宙大爆炸得到靈感的MP-14 Origin陀飛輪藍寶石腕表，將壯闊浩瀚的銀河感藏入手上的44毫米方寸之間。圖／HUBLOT提供
從宇宙大爆炸得到靈感的MP-14 Origin陀飛輪藍寶石腕表，將壯闊浩瀚的銀河感藏入手上的44毫米方寸之間。圖／HUBLOT提供

藝術家 宇宙 喬科維奇

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