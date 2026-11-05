大韓、韓亞年底整併 商務艙座椅首度空運來台參加旅展

為提升全球品牌認知度，大韓航空正於全球巡迴舉辦「BRAND NEW KE」系列宣傳活動。繼今年在法國、雪梨、紐約成功引發熱烈回響後，大韓航空宣布正式將這場盛事帶到台灣，將於11月6日至11月9日ITF台北國際旅展期間，在韓國觀光公社的韓國館內打造「BRAND NEW KE : in Taipei」專屬展位，更首度將大韓航空的商務艙座椅空運來台，讓旅展民眾可以親身體驗。

大韓航空深耕台灣市場超過半個世紀，今年首度將其備受讚譽的商務艙座椅空運來台。進場民眾將會收到一張精心設計的登機證，民眾可在客艙組員空服員親切的引導下，坐上商務艙座椅進行深度體驗，感受宛如實際登機般的尊榮與舒適包覆感。

此外，展位內特別規畫了以大韓航空全新企業識別推出的機上備品展示區，包含頭等艙與商務艙的機上寢具及過夜備品等，完美展現精緻、現代的全新空中輕奢美學。

為了回饋台灣旅客，大韓航空於旅展期間祭出多重現場限定好康，邀請民眾一同感受「BRAND NEW KE」的魅力。凡在旅展現場完成任務的民眾，即可直接獲得旅展專屬限量小禮及台灣出發機票折扣優惠券； 此外，線上旅展至11月15日，祭出超狂限量促銷：台灣出發來回機票未稅價只要5000元起。

除了展位內的精彩互動，大韓航空周六及周日兩天的下午4時30分，在韓國館主舞台舉辦舞台活動，不僅送出飛機模型等周邊、幸運民眾更有機會把免費韓國來回機票帶回家。