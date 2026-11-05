SOGO周年慶開跑首日拚每小時進帳1.1億 買黃金送黃金搶保值潮

遠東SOGO台北店周年慶今日開跑，一早六點就有民眾一家五口來排隊，準備幫阿嬤買5組資生堂百優保濕乳霜。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，今年周年慶業績目標130億，忠孝、復興首日業績要做到12.5億，等於平均一小時要做到1.1億以上業績。

黃晴雯指出，每年周年慶成為台灣全民運動，消費者聰明消費趨勢更明顯。台灣前三季GDP表現有目共睹，百貨零售業也有7.9％成長，加上台灣平均薪資實質成長情況下，奠定我們對周年慶業績的信心。另外，今年國際經濟情勢動盪，讓民眾對保值商品重視，黃金珠寶賣得非常好，SOGO周年慶也推出買黃金送黃金，還有家電最高可到30%折扣，氣溫逐漸下降，出國潮越來越多，我們相關商品都準備好了。

雖然近日台股一片綠油油，遠東SOGO總經理吳素吟說，台股跌，就代表黃金漲，加上現在金價比年初低，是進場好時機，更激勵消費者趁周年慶優惠入手保值商品，且SOGO的主顧客比較不會被股票、選舉等因素影響，非常穩。

從板橋來到忠孝館的民眾許小姐一早8點就來排隊，她說除了鎖定雅詩蘭黛，也準備至少兩萬預算，都鎖定要買保養品。

北投劉小姐說，要來幫媽媽採購Dior、超市商品，自己則想買grace gift x 三麗鷗聯名快閃店。

遠東SOGO台北店周年慶今日開跑。記者沈昱嘉／攝影