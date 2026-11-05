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王品萬鮮網站遭異常資料存取 已啟動資安應變機制
王品集團公告，其子公司萬鮮公司委外購物網站發現異常資料存取狀況，委外服務廠商已阻擋異常存取行為；王品立即啟動資安事件應變與調查機制，影響資料範圍待調查，目前網站營運正常未中斷，初步評估對營運無重大影響。
王品發布重訊表示，子公司萬鮮公司接獲委外購物網站服務廠商通知，委外服務系統近期發現異常資料存取狀況，委外服務廠商於發現異常後已阻擋異常存取行為。
王品說明，萬鮮公司接獲通知後，立即啟動資安事件應變與調查機制，並要求委外服務廠商儘速確認受影響系統、資料範圍及採取必要防護措施，影響資料範圍待委外服務廠商進一步調查，目前網站營運正常，並未中斷，初步評估對營運無重大影響。
王品強調，目前影響層面尚待釐清，若有相關損失將對委外服務廠商提出求償。
王品強調，已立即啟動資安事件應變機制，針對涉及資料範圍進行調查，並要求委外服務廠商同步進行資安檢視及採取必要強化措施，王品將持續強化委外服務廠商資訊安全管理與監督機制，並依調查結果落實相關改善措施，以維資訊安全及降低相關風險。
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