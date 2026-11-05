王品萬鮮網站遭異常資料存取 已啟動資安應變機制

好市多（Costco）會員卡背面的三位數字，不僅具有店別識別功能，也留下在台展店與據點變遷的紀錄。從高雄舊中華店的「873」，到搬遷後新高雄店的「020」，卡面代號對應不同申辦門市；隨著電子會員卡及APP服務普及，會員卡的使用方式也從實體延伸至手機。

2026-11-05 11:08