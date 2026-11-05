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原廠掛保證！愛彼推官方認證 流通典藏表專屬服務The Watch Keepers

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
愛彼的CPO將採用五級評分制度評估腕表整體狀況，交易完成前、腕表皆安全存放於愛彼設施內。圖／Audemars Piguet提供
愛彼的CPO將採用五級評分制度評估腕表整體狀況，交易完成前、腕表皆安全存放於愛彼設施內。圖／Audemars Piguet提供

瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）宣布推出全新官方認證流通典藏腕表CPO服務「The Watch Keepers」，首波自2026年10月26日起於歐洲和瑞士登場，隨後逐步拓展至全球。此數位平台專為愛彼二手腕錶打造，讓藏家能安全便利地處理交易，並為作品尋得新主人。

在運作機制上，賣家線上註冊並通過序號與所有權驗證後，符合首次售出滿兩年的腕表會由投保快遞送至愛彼客戶服務中心。製表師將交叉比對品牌檔案庫並執行鑑定，隨後拍攝高解析度照片並建立資訊頁面，採用五級評分制度評估腕表表殼、面盤與表帶外觀。賣家審閱後可選定固定價或競標販售，交易完成前表款皆安全存放於愛彼設施內，確保公開透明。

買家註冊後可瀏覽常設約100枚的豐富表款目錄，交易成功後腕表將安全送達，並隨附專屬收納袋、真偽鑑定證書，以及兩年官方保固。愛彼CPO總監Marc Montagne表示，該項服務回應了市場強烈需求並實踐延長腕表作品生命周期承諾，所有營運均由愛彼總部統籌監督。

創立於1875年的愛彼，至今仍由創始家族在瑞士汝拉山谷的布拉蘇絲（Le Brassus）營運，由於品牌本身即是檔案與維修記錄的唯一保管者，因此可直接由專屬工坊專家進行最嚴謹的檢測、真偽核實；愛彼並嘗試透過該項服務的推出為零售提供重要輔助、凝聚社群，更讓珍稀經典之作有機會重新面世，也讓收藏與分享的喜悅得以增益。

愛彼（Audemars Piguet）推出全新官方認證流通典藏腕表CPO服務「The Watch Keepers」，以數位平台展開官方認證的中古表銷售服務。圖／Audemars Piguet提供
愛彼（Audemars Piguet）推出全新官方認證流通典藏腕表CPO服務「The Watch Keepers」，以數位平台展開官方認證的中古表銷售服務。圖／Audemars Piguet提供

愛彼提供的流通典藏腕表CPO服務「The Watch Keepers」將隨附專屬收納袋、鑑定書與兩年官方保固。圖／Audemars Piguet提供
愛彼提供的流通典藏腕表CPO服務「The Watch Keepers」將隨附專屬收納袋、鑑定書與兩年官方保固。圖／Audemars Piguet提供

由於愛彼本身即是檔案與維修記錄的唯一保管者，由專屬工坊專家進行的檢測與真偽核實也最具公信力度。圖／Audemars Piguet提供
由於愛彼本身即是檔案與維修記錄的唯一保管者，由專屬工坊專家進行的檢測與真偽核實也最具公信力度。圖／Audemars Piguet提供

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