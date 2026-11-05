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江詩丹頓藝術大師十二生肖羊年限量表 預約2027的良善與順遂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以三重工藝形塑的t藝術大師系列十二生肖傳奇小羊，並以無指針、四個獨立視窗顯示時間。圖／Vacheron Constantin提供
以三重工藝形塑的t藝術大師系列十二生肖傳奇小羊，並以無指針、四個獨立視窗顯示時間。圖／Vacheron Constantin提供

農曆中的「生肖」是亞洲對於天上星宿的觀察，進而融入日常生活。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日發表了藝術大師系列十二生肖傳奇之羊年腕表，結合浮凸雕刻、微繪琺瑯與大明火琺瑯三重工藝，展現瑞士機械工藝與東方文化在裝飾藝術的典雅相會。

江詩丹頓早在1845年便曾前進中國市場，首次發表該系列「藝術大師系列十二生肖傳奇」時，則定調了「中國剪紙藝術」與瑞士西方傳統「剪影藝術」（Scherenschnitt），其面盤設計採用手工雕刻半嵌入式的花卉植物或山水奇岩紋樣；2012年首發是為迎接2013癸巳蛇年，品牌並自2024年底再次發表新一代蛇年生肖時計，形同為第二輪的十二生肖系列翻開新頁。

本次Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表同樣延續使用品牌自製的2460 G4自動上鍊機芯，以無指針、四個獨立視窗的顯示方式，透過轉盤顯示小時、分鐘，以及跳字式星期和日期。表款將提供18K 5N粉紅金、950鉑金兩種表殼，直徑皆為40毫米，兩款皆限量25只，機芯並具備日內瓦印記。

40毫米面盤上，以微繪琺瑯與大明火琺瑯構建的山水情境前，搭配了一只以浮凸雕刻的小羊，小羊象徵了敏銳與良善，也像預告著2027年的好運、順遂，登高也望遠。

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表18K 5N粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表18K 5N粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表950鉑金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表950鉑金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓發表藝術大師系列十二生肖傳奇之羊年腕表，展現瑞士機械工藝與東方文化的典雅相會。圖／Vacheron Constantin提供
江詩丹頓發表藝術大師系列十二生肖傳奇之羊年腕表，展現瑞士機械工藝與東方文化的典雅相會。圖／Vacheron Constantin提供

同時運用微繪琺瑯與大明火琺瑯的40毫米面盤內，勾勒出帶有東方禪味的山水景致。圖／Vacheron Constantin提供
同時運用微繪琺瑯與大明火琺瑯的40毫米面盤內，勾勒出帶有東方禪味的山水景致。圖／Vacheron Constantin提供

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