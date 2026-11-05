江詩丹頓藝術大師十二生肖羊年限量表 預約2027的良善與順遂

農曆中的「生肖」是亞洲對於天上星宿的觀察，進而融入日常生活。瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日發表了藝術大師系列十二生肖傳奇之羊年腕表，結合浮凸雕刻、微繪琺瑯與大明火琺瑯三重工藝，展現瑞士機械工藝與東方文化在裝飾藝術的典雅相會。

江詩丹頓早在1845年便曾前進中國市場，首次發表該系列「藝術大師系列十二生肖傳奇」時，則定調了「中國剪紙藝術」與瑞士西方傳統「剪影藝術」（Scherenschnitt），其面盤設計採用手工雕刻半嵌入式的花卉植物或山水奇岩紋樣；2012年首發是為迎接2013癸巳蛇年，品牌並自2024年底再次發表新一代蛇年生肖時計，形同為第二輪的十二生肖系列翻開新頁。

本次Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表同樣延續使用品牌自製的2460 G4自動上鍊機芯，以無指針、四個獨立視窗的顯示方式，透過轉盤顯示小時、分鐘，以及跳字式星期和日期。表款將提供18K 5N粉紅金、950鉑金兩種表殼，直徑皆為40毫米，兩款皆限量25只，機芯並具備日內瓦印記。

40毫米面盤上，以微繪琺瑯與大明火琺瑯構建的山水情境前，搭配了一只以浮凸雕刻的小羊，小羊象徵了敏銳與良善，也像預告著2027年的好運、順遂，登高也望遠。

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表18K 5N粉紅金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓Métiers d'Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac十二生肖傳奇之羊年腕表950鉑金款，價格店洽。圖／Vacheron Constantin提供

江詩丹頓發表藝術大師系列十二生肖傳奇之羊年腕表，展現瑞士機械工藝與東方文化的典雅相會。圖／Vacheron Constantin提供