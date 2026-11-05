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川菜不只麻辣！奇岩一號成都取經 國宴雞豆花、清湯毛血旺顛覆味蕾

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
奇岩一號成都新菜「奇岩養生鍋」，湯頭如濃湯鹹鮮溫潤，料多味美。圖／北投大地酒店提供
奇岩一號成都新菜「奇岩養生鍋」，湯頭如濃湯鹹鮮溫潤，料多味美。圖／北投大地酒店提供

提到川菜，許多人的第一印象是麻辣、重油、重口味，但川菜真正的魅力絕不止於此。大地酒店旗下中餐廳「奇岩一號」今年7月前往成都，深入當地知名川菜餐廳及非物質文化遺產（非遺）技藝傳承現場，與名廚交流超過255道料理，將傳統川菜24種基礎味型轉化為當代料理，推出「24+1 新生一味」新菜單，從泡椒、鹹鮮到椒香清湯，重新展現川菜細膩多變的風貌。

奇岩一號此次推出多道成都取經後的新菜，最具代表性的包括講究「吃雞不見雞」技藝的「國宴豆花」，以老母雞、老鴨及金華火腿等食材熬製高湯，再透過細膩工法呈現雞豆花口感，展現川菜精緻的湯品技藝。

另一道「椒香清湯毛血旺」則顛覆傳統毛血旺重油重辣的印象，主廚以新鮮本土黃牛骨炙烤後熬製湯頭，帶出濃郁鹹鮮與椒麻香氣，入口溫潤、不顯燥辣。「大展鴻圖東星斑」採用泡椒味型，將魚肉去骨展開，呈現如大鵬展翅的造型，酸香鮮辣兼具；「花開富貴」則以新鮮蘆筍雕製成花形，展現食材與刀工之美。

其他新菜還包括重新調整紅油配方、香而不辣的「兩頭望」（夫妻肺片）、蝦味濃郁的「金盞蝦凍膏」，以及由成都名廚傳授技藝的「非遺大千牛肉」，透過不同味型與烹調手法，呈現川菜從傳統到創新的多元層次。

奇岩一號主廚團隊此次也走訪成都多家知名餐廳，包括以東方椒宴聞名的南堂館系列品牌「南亭薈月」、河鮮料理名家「大千河畔」，以及成都知名私廚「玉芝蘭」，並前往鹽幫、鹽商菜系代表「鹽府人家」及藤椒風味品牌「么麻子食品」，從餐廳後廚到調味原料產業，探索川菜風味的形成。

交流過程中，團隊與非遺代表性傳承人、南堂館創辦人王正金，以及大千河畔總經理朱建中等川菜名家切磋技藝，也向米其林二星主廚蘭桂均請益，交流內容涵蓋花椒、藤椒及醬料運用，以及刀工、火候、湯底與料理結構等細節，累計交流超過255道料理。

奇岩一號表示，川菜傳統24種基礎味型各有特色，重油重辣只是其中一部分。此次以「24+1 新生一味」為概念，將成都取經成果結合台灣食材、季節特色與當代烹調技法，希望讓消費者重新認識川菜，除了麻辣，也能品嘗清鮮、細緻、溫潤的不同滋味。

奇岩一號旗艦店主廚蔡振榮率隊赴成都進行川菜與飲食文化交流。圖／北投大地酒店提供
奇岩一號旗艦店主廚蔡振榮率隊赴成都進行川菜與飲食文化交流。圖／北投大地酒店提供

「椒香清湯毛血旺」有別於一般重油重辣的毛血旺，湯頭溫潤鮮香，以牛骨先烘烤出香氣，再熬煮成高湯，帶有椒麻韻味，卻不燥辣。圖／北投大地酒店提供
「椒香清湯毛血旺」有別於一般重油重辣的毛血旺，湯頭溫潤鮮香，以牛骨先烘烤出香氣，再熬煮成高湯，帶有椒麻韻味，卻不燥辣。圖／北投大地酒店提供

「兩頭望」即為夫妻肺片，奇岩一號成都取經，調整紅油配方，口感豐潤，香而不辣。圖／北投大地酒店提供
「兩頭望」即為夫妻肺片，奇岩一號成都取經，調整紅油配方，口感豐潤，香而不辣。圖／北投大地酒店提供

「大展鴻圖筍殼魚」為泡椒味型，鮮香酸辣，符合台灣人口味，將魚骨剔除後展開魚肉，造型如大鵬展翅，寓意吉祥。圖／北投大地酒店提供
「大展鴻圖筍殼魚」為泡椒味型，鮮香酸辣，符合台灣人口味，將魚骨剔除後展開魚肉，造型如大鵬展翅，寓意吉祥。圖／北投大地酒店提供

國宴 豆花 成都

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