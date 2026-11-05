好市多會員卡背面藏密碼！「3位數字」透露你在哪裡辦卡

好市多（Costco）會員卡背面的三位數字，不僅具有店別識別功能，也留下在台展店與據點變遷的紀錄。從高雄舊中華店的「873」，到搬遷後新高雄店的「020」，卡面代號對應不同申辦門市；隨著電子會員卡及APP服務普及，會員卡的使用方式也從實體延伸至手機。

好市多表示，實體會員卡背面除會員編號及效期資訊，另印有英文字母及三位數字。其中，數字與會員當初申辦的門市有關，英文字母「P」則代表主卡。不同據點的店別代號，讓實體卡片保留會員申辦時的門市資訊，也成為觀察賣場沿革的線索。

在數位服務方面，好市多APP已整合電子會員卡、購買明細查詢、賣場服務預約及線上獨家商品等功能。會員可透過手機出示電子會員卡入場，減少攜帶實體卡片的需求，也能查詢過往消費紀錄。

隨著會員服務逐步整合至APP，好市多將入場憑證、消費資訊與購物服務集中於手機，串聯實體賣場與線上購物。實體會員卡則持續保有會員及店別識別功能，與數位服務並行。