台日逾20間旅宿都能住！小鹿文娛旅展「全年最低價」 每晚1200元起

小鹿文娛旅宿集團11月6日至15日推出「2026冬季線上旅展」，主打兩款住宿套票，分別為7,200元的「島內遷徙・全年最低」及10,800元的「台日輕奢・漫遊無界」，每款均含6張住宿券，適用台灣、日本超過20間旅宿，換算每房每晚最低1,200元起。

此外，購買任一套票，另贈2張面額500元的住宿抵用券，兩張抵用券不可合併使用。

此次推出的兩款套票，鎖定國內城市旅行及跨國度假需求，讓旅客依照假期與目的地彈性安排住宿。其中，台南「劇院酒店 台南成功館」是本次主打旅宿之一，使用「島內遷徙・全年最低」套票，一張住宿券即可兌換標準雙人房一晚。

劇院酒店位於台南市北區成功路，鄰近台南火車站，步行約7分鐘可抵達。設計以百老匯戲院為靈感，從入口招牌、復古售票亭風格的入住櫃台，到可互動的售票亭與鈴鐺，都融入戲院元素，營造宛如進場看戲的住宿體驗。白天走訪台南古蹟、巷弄與美食，晚上回到充滿戲劇氛圍的旅宿，為城市小旅行增添不同樂趣。

花蓮則是另一個冬季旅遊選項。「島內遷徙・全年最低」套票可入住多間花蓮特色旅宿，包括「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」及「一起一起旅店 花蓮中山館」等；偏好主題式住宿體驗的旅客，也可選擇「偵探寓所 花蓮林森所」，在特色空間中展開解謎探索。

從花蓮海岸風光、山海景致到街區美食，旅客可依照不同館別與旅行喜好安排路線；部分住宿也可依實際適用資格搭配國旅補助方案，相關補助條件及使用規定仍須以各方案公告為準。

島內遷徙全年最低價，旅展限時開賣。圖/小鹿文娛提供

偵探寓所花蓮林森所。圖/小鹿文娛提供