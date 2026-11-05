快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

萬呎高空迎2027！華航首推跨年主題航班 今天上午10時限時開賣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班。圖／中華航空提供
中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班。圖／中華航空提供

為迎接2027新的一年，中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘以A321neo執飛的台北-曼谷指定航班CI837，即可在萬呎高空共同歡慶新的一年到來，該航班於今天上午10時起，在華航網站及App正式開賣，經濟艙單程未稅新台幣1萬元、豪華商務艙1萬7600元，回程則可依據旅遊行程自由安排航班。

近年主題式旅遊及特色飛行體驗逐漸受到旅客青睞，華航首度將跨年儀式搬上雲端，打造「從家門到目的地」的全旅程限定企畫，透過兼具節慶感、儀式感的主題班機，讓跨年不只是一趟飛行，更是一場從出發前就開始、抵達後仍持續延伸的飛行體驗，使搭機不只是移動的過程，更成為值得珍藏的旅程回憶。

華航表示，搭乘跨年主題航班的旅客，從12月31日當天踏出家門開始就有驚喜，不僅能享有Uber千元折抵送機優惠、泰國觀光局大象鑰匙圈、知名Aroma Teddy聯名限定新年小熊盲盒、KLOOK eSIM免費3日不限流量吃到飽、空中慶祝活動及專屬跨年證書，還有機會抽中華航哩程、皮卡丘彩繪機CI2模型機及周邊商品等好禮。

機上餐點部分，除了全艙等提供燒肉專門店「大腕燒肉」供旅客選擇外，經濟艙餐點推出南洋烤雞腿排飯，同時還有專為跨年主題航班設計的甜點和飲品，為旅程增添更多節慶氛圍。

旅客抵達泰國曼谷當地後，可免費獲得曼谷BTS交通卡、泰國手標茶ChaTraMue，並以優惠價體驗CNN評為「曼谷最佳六大泰式按摩」的Divana SPA；入住「華航好哩宿」合作指定飯店，還可使用哩程優惠折抵房費。

此外，購買旅遊平台KLOOK行程可享折扣，憑登機證到指定餐廳、飯店也有好康，讓旅客自抵達當地起，就能無縫銜接吃喝玩樂的行程。

華航 航班 跨年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

2026 ITF旅展長汎假期破盤優惠 讓旅客省錢很有感

台灣首見柯南無人機展演！劍湖山跨年 亞洲唯一摩天輪煙火秀也回歸　

高雄義大世界999秒跨年煙火 打造層次豐富空中花海

相關新聞

賞楓季到了！日本賞楓景點TOP 10出爐 京都嵐山聲量破萬奪冠

京都嵐山聲量破萬奪冠，清水寺、奧入瀨溪流也入榜，本文整理十大日本紅葉名所及夜楓點燈資訊，讓你掌握出遊訊息。

萬呎高空迎2027！華航首推跨年主題航班 今天上午10時限時開賣

為迎接2027新的一年，中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘以A321neo執飛的台北-曼谷指定航班CI837，即可在萬呎高空共同歡慶新的一年到來，該航班於今天上午10時起，在華航網站及App正式開賣，經濟艙單程未稅新台幣1萬元、豪華商務艙1萬7600元，回程則可依據旅遊行程自由安排航班。

王品「莆田、丰禾」送海南雞、魚下巴！六扇門「嗨！香檸鮮雞鍋」上桌

王品集團旗下「莆田PUTIEN」與「丰禾 台味風格料理」自即日起至11月30日，同步推出雙11滿額招待活動。獲得新加坡米其林一星肯定的「莆田」，今年秋冬推出鹽焗午仔魚、御燒白鰻煲仔飯等5道暖胃料理。11月30日前，到全台莆田內用消費滿1,200元，出示社群活動畫面或瘋美食活動票券，即可獲贈「御品海南雞」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。