萬呎高空迎2027！華航首推跨年主題航班 今天上午10時限時開賣

為迎接2027新的一年，中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘以A321neo執飛的台北-曼谷指定航班CI837，即可在萬呎高空共同歡慶新的一年到來，該航班於今天上午10時起，在華航網站及App正式開賣，經濟艙單程未稅新台幣1萬元、豪華商務艙1萬7600元，回程則可依據旅遊行程自由安排航班。

近年主題式旅遊及特色飛行體驗逐漸受到旅客青睞，華航首度將跨年儀式搬上雲端，打造「從家門到目的地」的全旅程限定企畫，透過兼具節慶感、儀式感的主題班機，讓跨年不只是一趟飛行，更是一場從出發前就開始、抵達後仍持續延伸的飛行體驗，使搭機不只是移動的過程，更成為值得珍藏的旅程回憶。

華航表示，搭乘跨年主題航班的旅客，從12月31日當天踏出家門開始就有驚喜，不僅能享有Uber千元折抵送機優惠、泰國觀光局大象鑰匙圈、知名Aroma Teddy聯名限定新年小熊盲盒、KLOOK eSIM免費3日不限流量吃到飽、空中慶祝活動及專屬跨年證書，還有機會抽中華航哩程、皮卡丘彩繪機CI2模型機及周邊商品等好禮。

機上餐點部分，除了全艙等提供燒肉專門店「大腕燒肉」供旅客選擇外，經濟艙餐點推出南洋烤雞腿排飯，同時還有專為跨年主題航班設計的甜點和飲品，為旅程增添更多節慶氛圍。

旅客抵達泰國曼谷當地後，可免費獲得曼谷BTS交通卡、泰國手標茶ChaTraMue，並以優惠價體驗CNN評為「曼谷最佳六大泰式按摩」的Divana SPA；入住「華航好哩宿」合作指定飯店，還可使用哩程優惠折抵房費。

此外，購買旅遊平台KLOOK行程可享折扣，憑登機證到指定餐廳、飯店也有好康，讓旅客自抵達當地起，就能無縫銜接吃喝玩樂的行程。