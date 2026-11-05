賞楓季到了！日本賞楓景點TOP 10出爐 京都嵐山聲量破萬奪冠

緩緩飄落的楓葉像思念

日本是台灣旅客秋冬出國賞楓的熱門目的地，各地紅葉景觀各有特色，京都古寺、東北溪谷、高山森林都能欣賞不同層次的秋色。不過，日本各地緯度、海拔不同，紅葉轉色時間也有明顯差異，規劃行程前最好先掌握各景點的最佳觀賞期。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》彙整日本氣象株式會社與各大旅遊情報公布的2026最新紅葉預報與熱門景點，精選出十大話題度最高的人氣楓葉勝地，趕快將此清單收藏起來，安排一場美好的賞楓旅程吧！

No.10 十和田湖

東南旅遊提供

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網路聲量：2,888筆

最佳觀賞期預測：10月下旬至11月上旬

景點特色：火山口湖觀光遊覽船、乙女之像、湖畔夕陽水色相映。

十和田湖是雙重火山活動形成的破火山口湖，湛藍清澈的湖水映襯著周邊層層起伏的彩色森林，風景美如畫。遊客可以搭乘遊覽船到湖中央，360度無死角欣賞御倉半島與中山半島的峭壁紅葉。不少旅客也會將十和田湖與鄰近的奧入瀨溪流安排在同一天，上午沿溪谷散步，下午再搭船遊湖，將兩處知名自然景點排進同一趟東北賞楓行程。

網友推薦：「壯麗的紅葉美景讓人屏息」、「躺在楓葉堆裡拍的照片，美美的」、「十田和湖湖畔可以邊吃飯，邊欣賞美麗的湖景」。

No.9 東福寺

網路聲量：2,959筆

最佳觀賞期預測：11月下旬至12月上旬

景點特色：通天橋與臥雲橋遠眺、洗玉澗兩千株楓紅。

京都東福寺以秋季壯觀的楓葉景觀聞名，每逢紅葉季，寺院周邊便會被層層楓紅包圍。其中，橫跨洗玉澗溪谷的通天橋是最受歡迎的觀景位置，站在橋上可以俯瞰溪谷內密集的楓樹，欣賞紅、橘、黃交錯的秋日景色。

除了紅葉，寺內還有由造園家重森三玲設計的「八相之庭」，以枯山水庭園呈現日式造景美學，適合安排一趟結合賞楓與寺院文化的京都行程。

No.8 藏王

東南旅遊提供

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網路聲量：3,166筆

最佳觀賞期預測：山頂約10月上旬；溫泉街周邊約10月下旬至11月上旬

景點特色：藏王空中纜車、御釜火山湖秋色、五彩山林環抱的露天溫泉。

藏王橫跨山形縣與宮城縣，是東北地區知名的高山觀光勝地。秋季隨著海拔不同，山林會陸續轉為金黃、橘紅等色彩，搭乘藏王空中纜車，可以從高處俯瞰山谷層層交錯的秋日林相。

除了賞楓，藏王還有知名的御釜火口湖，碧綠湖水與火山地形形成鮮明對比。旅客也能安排到藏王溫泉街泡湯，欣賞秋季山景，體驗當地硫磺泉特色。

網友提到：「鳥兜山頂展望台視野開闊，可眺望藏王連峰與紅葉景觀」、「玩累了還可以到藏王的溫泉區住宿泡溫泉，去除旅程中的疲憊」。

No.7 禪林寺（永觀堂）

東南旅遊提供

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網路聲量：3,595筆

最佳觀賞期預測：11月中旬至11月下旬

景點特色：「紅葉永觀堂」、放生池倒影、多寶塔俯瞰全景。

2026年夜間特別參拜：夜楓點燈於11月20日至12月6日登場，售票時間為17:30至20:30（21:00閉園），國中生以上參拜門票為1,000日圓，現場排隊購票。白天參觀的旅客17:00前離場，想看夜楓須重新排隊買票進場。

京都永觀堂自古便有「紅葉永觀堂」的美譽，寺內種植約3,000棵楓樹，每到秋季，庭園、池畔及山坡陸續染上紅、橘色彩。沿著寺院建築與迴廊散步，可以近距離欣賞楓林景觀；放生池倒映著周圍樹木與石橋，也是熱門拍照位置。若想一次走訪京都多處知名賞楓景點，又不想自行安排交通與轉乘，也可以參考東南旅遊推出的京阪奈知名賞楓景點行程。

夜間點燈期間，燈光映照楓林與多寶塔，呈現不同於白天的景觀。若計畫前往，建議事先確認參拜時間與購票規定，避免錯過入場時間。

網友推薦：「晚上造訪永觀堂，欣賞不同風情的夜楓」、「可以跟南禪寺排在一起，作為半天的賞楓行程安排」、「一片紅好美，又好有日式的感覺，這就是會令人不禁愛上的京都魅力」。

No.6 上高地

東南旅遊提供

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網路聲量：5,435筆

最佳觀賞期預測：10月中旬至11月上旬

景點特色：河童橋、大正池枯木晨霧、金黃落葉松、穗高連峰壯麗雪景。

長野縣上高地以清澈溪流、高山景觀及森林步道聞名，秋季最具代表性的景色，是金黃落葉松與周圍山林交織的秋日風光。沿著梓川步道散步，可以欣賞河水映照穗高連峰的景色；大正池則以水面倒影及枯木景觀受到旅客喜愛，天氣良好時，還能看見遠方山峰與森林相互映襯。

上高地並非全年開放，每年冬季會進入休業期間。2026年開放期間為4月17日至11月15日，部分設施可能提前停止營業，出發前應先確認交通及設施資訊。

No.5 勝尾寺

網路聲量：5,783筆

最佳觀賞期預測：11月中旬至11月下旬

景點特色：滿山「勝運達摩不倒翁」、弁天池紅葉倒影、週末夜間限定點燈。

位於大阪府箕面市的勝尾寺，以祈求勝運聞名，寺院各處都能看見信眾祈願後留下的達摩不倒翁，也是遊客造訪時常拍照留念的特色景觀。

秋季紅葉轉色後，寺院周圍的山林、弁天池及殿堂逐漸染上紅橘色彩，達摩不倒翁與楓葉相互映襯，形成具有辨識度的秋季景觀。若遇夜間點燈活動，燈光映照池畔及周圍楓林，也能欣賞不同於白天的寺院風貌。

No.4 奧入瀨溪流

東南旅遊提供

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網路聲量：6,103筆

最佳觀賞期預測：10月中旬至11月上旬

景點特色：銚子大瀑布、阿修羅之流、青苔岩石與山毛櫸、槭樹五彩林相。

青森縣奧入瀨溪流全長約14公里，沿途分布瀑布、溪流與森林步道，是東北地區知名的自然景觀。秋季山毛櫸、槭樹等樹種陸續轉色，金黃與紅橘色的葉片映襯著溪水及布滿青苔的岩石，形成層次豐富的秋日景色。

其中，銚子大瀑布與阿修羅之流都是熱門觀景地點，旅客可以沿著溪畔步道健行，近距離欣賞瀑布、急流及沿岸紅葉。

網友表示：「在秋天的紅葉季造訪，沿途美景如畫，路面平緩好走」、「溪畔的樹林紅黃交織，譜成一首最美最詩意的秋日詩篇」。

No.3 立山黑部

東南旅遊提供

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網路聲量：7,048筆

最佳觀賞期預測：9月下旬至11月上旬（高海拔室堂約9月下旬，山腳水庫周邊約10月下旬至11月上旬）

景點特色：跨海拔「三段紅葉」、大觀峰無支柱空中纜車、黑部水庫。

橫跨富山縣與長野縣的立山黑部阿爾卑斯山脈路線，以高海拔山岳景觀及不同高度的紅葉變化聞名。由於各地海拔差異大，秋季山頂、山腰與山麓的轉色時間並不一致，有機會同時欣賞山頂初雪、山腰紅黃交錯的樹林，以及山腳仍保有綠意的森林景觀，也就是知名的「三段紅葉」。想親眼欣賞這片秋季山岳景色，也可參考東南旅遊秋楓季行程一睹其風采。

旅客還可以搭乘立山黑部路線上的交通工具，欣賞不同高度的秋日山景，其中大觀峰至黑部平之間的空中纜車，能從高處俯瞰山谷與周圍群峰；黑部水庫則是另一處值得停留的觀景地點。

No.2 清水寺

東南旅遊提供

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網路聲量：9,429筆

最佳觀賞期預測：11月下旬至12月上旬

景點特色：清水舞台懸空楓景、三重塔、音羽瀑布。

2026年夜間特別參拜：11月21日至11月30日，閉門時間為21:30（21:00停止售票入場）。門票票價依官方公告為準，採現場排隊購票；與永觀堂日夜場分開售票的清場制不同，白天入園的旅客不用離場即可留下來欣賞夜楓。

名列世界文化遺產的清水寺，也是秋季賞楓熱門景點。每到紅葉季，寺院周圍的山林逐漸轉紅，從奧之院遠眺清水舞台，可以看見木造舞台與周圍楓林相互映襯的景色，三重塔也是旅客拍照取景的熱門地點。

夜間特別參拜期間，寺院會延長開放時間，象徵觀音慈悲的藍色光束照亮京都夜空，周圍楓林也在燈光映照下呈現不同色彩。想欣賞夜楓的旅客，可以將清水寺安排在京都晚間行程中。

網友推薦：「清水寺是賞櫻、賞楓都很不錯的景點，白天晚上都不錯」、「晚上參加夜間點燈更是夢幻，燈光映著楓葉，整個清水寺好像穿越到另一個世界」。

No.1 嵐山

東南旅遊提供

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網路聲量：10,930筆

最佳觀賞期預測：11月下旬至12月上旬

景點特色：渡月橋水岸倒影、常寂光寺石階紅葉、天龍寺曹源池庭園、嵯峨野觀光小火車。

京都嵐山自平安時代起便是知名的賞景勝地，秋季山林逐漸轉為紅、橘、黃交錯的色彩，渡月橋周邊與保津川沿岸都是熱門觀景地點。除了欣賞山林楓紅，也能走訪常寂光寺、天龍寺等寺院，感受不同角度的秋日景觀。

想欣賞溪谷紅葉，還可以搭乘嵯峨野觀光小火車，沿途穿越保津川峽谷，從車廂內欣賞兩岸山林景色。若想安排較悠閒的行程，也能在渡月橋周邊散步、逛街，體驗嵐山秋季的觀光氛圍。

網友提到：「嵐山是京都賞楓必訪的地方，可以賞楓的寺廟神社很多，有絕美楓情的常寂光寺，另一個天龍寺曹源池庭園也是超漂亮」、「嵐山小火車能夠將溪谷保津川的紅葉盡收眼底」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月24日至2026年10月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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