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王品「莆田、丰禾」送海南雞、魚下巴！六扇門「嗨！香檸鮮雞鍋」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「六扇門」將於自助吧供應《嗨！營業中》同款料理「台式芋頭米粉」。圖／六扇門提供
「六扇門」將於自助吧供應《嗨！營業中》同款料理「台式芋頭米粉」。圖／六扇門提供

王品集團旗下「莆田PUTIEN」與「丰禾 台味風格料理」自即日起至11月30日，同步推出雙11滿額招待活動。獲得新加坡米其林一星肯定的「莆田」，今年秋冬推出鹽焗午仔魚、御燒白鰻煲仔飯等5道暖胃料理。11月30日前，到全台莆田內用消費滿1,200元，出示社群活動畫面或瘋美食活動票券，即可獲贈「御品海南雞」。

主打道地台味的「丰禾」，則端出超下飯蒜香椒鹽魚下巴回饋廣大粉絲。即日起到11月30日期間，內用消費滿1,500元並出示指定畫面，即可兌換「蒜香椒鹽魚下巴」1份。

繼推出新品「麻辣牛油臭臭鍋」後，「六扇門」跨界攜手實境節目《嗨！營業中》，重現節目中的「鍋物研發PK賽」創意料理，打造全新聯名鍋物「嗨！香檸鮮雞鍋」。

「嗨！香檸鮮雞鍋」將高湯融入檸檬香氣，清爽開胃，每份210元起。除此之外，節目同款料理「台式芋頭米粉」也將期間限定於自助吧中供應；人氣官方吉祥物「嗨！Family」家族成員則融入聯名外帶紙碗設計，陪伴粉絲享用美食。

即日起至12月30日，至六扇門門市點購「嗨！香檸鮮雞鍋」並完成打卡任務，即可免費兌換「蒜香嫩雞胸」加量1份，每鍋限兌換一次。

丰禾內用消費滿額，可兌換「蒜香椒鹽魚下巴」。圖／<a href='/search/tagging/2/王品集團' rel='王品集團' data-rel='/2/119560' class='tag'><strong>王品集團</strong></a>提供
丰禾內用消費滿額，可兌換「蒜香椒鹽魚下巴」。圖／王品集團提供

莆田內用消費滿額，招待「御品海南雞」。圖／王品集團提供
莆田內用消費滿額，招待「御品海南雞」。圖／王品集團提供

「六扇門」攜手《嗨！營業中》推出全新聯名鍋物「嗨！香檸鮮雞鍋」。圖／六扇門提供
「六扇門」攜手《嗨！營業中》推出全新聯名鍋物「嗨！香檸鮮雞鍋」。圖／六扇門提供

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