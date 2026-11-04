福勝亭「豬排套餐」現省115、壽星送脆薯！Popeyes開新店　滿200送50

迎接歲末旅遊旺季，全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館一館登場，走過40年的ITF，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1,600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。台灣觀光協會今（2）日於展前記者會揭曉展會亮點與限定優惠，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署主秘湯文琦，以及聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、貝里斯、聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉等國外使節與中央、地方代表到場力挺，邀請民眾一同逛展，掌握國內外旅遊新訊，尋找下一趟旅程靈感！

2026-11-04 16:36