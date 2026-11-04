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福勝亭「豬排套餐」現省115、壽星送脆薯！Popeyes開新店 滿200送50
慶祝20周年，「福勝亭」自即日起至12月6日期間，推出第二波週年慶優惠。其中「幸運單人餐」包含開運豬排定食、涼拌小菜及20週年限定豬排君幸運擦手巾1條，原價374元，優惠價價299元。「好運分享餐」內含炸腰內肉定食、卡滋豬排丼定食，搭配涼拌小菜、飲料2杯及20週年限定豬排君幸運擦手巾1條，原價714元，優惠價599元。
本次推出的「20週年限定豬排君幸運擦手巾」以豬排君模樣增添亮點，成為別具意義的紀念小物。除了選購限定套餐，活動期間點購定食，也可加價49元購買1條，售完為止。另外生日介於11月2日至12月6日的消費者，活動期間憑身分證明文件至門市消費滿220元，即贈「金黃脆薯」一份，價值65元。
來自美國的連鎖炸雞「Popeyes」近日正式開設「內湖瑞光門市」將招牌紐奧良肯瓊風味帶進內科商圈。為慶祝新店開幕，即日起至11月13日，單筆消費滿200元，即贈「50元折價券」1張。
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