吃得到3隻大閘蟹、海膽、魚子醬！ 壽司芳「大閘蟹套餐」限定登場

氣候漸涼，又到了品嚐大閘蟹的季節。米其林星級日本料理「壽司芳」即日起至12月5日期間，針對晚餐時段推出期間限定「大閘蟹套餐」，由Chef Hiroki親自來台操刀設計，將當季大閘蟹蟹肉、蟹膏結合旬味食材，推出一場味蕾與感官的盛宴。

壽司芳「大閘蟹套餐」每套使用6兩重的公蟹2隻、5兩重的母蟹1隻，全套採17道式設計，其中共有8款料理使用大閘蟹入饌。其中「大閘蟹土佐醋凍」以酸香的土佐醋凍製成果凍杯身，並填入大閘蟹肉、秋葵、特製蛋醬汁，入口清爽開胃又具蟹肉甜香；底層的蟹斗看似平凡，但內部鑲有蟹肉、酪梨與蘋果製成的特製蟹肉泥，帶來另種開箱驚喜。

「大閘蟹秋菜柚子胡椒味噌風味」以爽口的白菜、水菜為底，鋪上大閘蟹肉，並以味噌與柚子胡椒調製的醬汁勾勒出獨特的溫潤香氣與微微辛辣刺激感，凸顯出蟹肉的鮮美；「鮪魚中腹刺身佐大閘蟹肉」選用油脂豐潤的鮪魚中腹搭配大閘蟹，再分別以香菇、彩椒、韭黃組合，造就鮮明的味覺變化。

「大閘蟹」以直球對決的型態，將大閘蟹手工拆肉後再拼接上桌，能夠享受蟹鉗與蟹腳肉的彈性與鮮香；蟹斗則裝盛著滿滿的蟹黃，加上醋飯攪拌就可品嚐到濃郁細膩的飽滿香氣，十分豪華。另道「大閘蟹南瓜可樂餅柴魚高湯」將母蟹卵與南瓜泥製成可樂餅，外層裹上脆米果後酥炸至金黃。外圍淋上濃稠的柴魚高湯芡汁，鹹香又暖胃。

極度奢侈的「海膽大閘蟹素麵」，使用日本海膽製成的醬汁為基底，並逐層堆疊日本素麵、大閘蟹肉以及魚子醬，再以自製蔥油點綴滋味。口感滑順並富含立體鮮明的大海韻味。同時經典的「大閘蟹肉蟹膏握壽司」、「蟹膏手捲」也重新回歸登場。當日也會依照漁獲狀況，安排軟絲魚子醬、鮪魚大腹、牡丹蝦蝦膏、干貝等不同品項的握壽司，更添豐富性，每套10,800元。

壽司芳表示，大閘蟹套餐已是熟客等候的限定滋味，本季推出後已經預約額滿，有意品嚐的民眾可至官網登記候補。

干貝。記者陳睿中／攝影

大閘蟹肉蟹膏握壽司。記者陳睿中／攝影

大閘蟹南瓜可樂餅柴魚高湯。記者陳睿中／攝影

大閘蟹秋菜柚子胡椒味噌風味。記者陳睿中／攝影

軟絲魚子醬。記者陳睿中／攝影

鮪魚中腹刺身佐大閘蟹肉。記者陳睿中／攝影

大閘蟹土佐醋凍。記者陳睿中／攝影

大閘蟹。記者陳睿中／攝影

鮪魚大腹。記者陳睿中／攝影

牡丹蝦蝦膏。記者陳睿中／攝影

壽司芳Chef Hiroki親自來台操刀設計大閘蟹套餐。記者陳睿中／攝影

大閘蟹土佐醋凍底層的蟹斗內，藏有特製驚喜。記者陳睿中／攝影