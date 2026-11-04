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UNIQLO、GU感謝祭同步登場 台灣人氣款集結限時7天優惠價

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU與UNIQLO感謝祭同步11月6日至11月12日登場。圖／品牌提供
GU與UNIQLO感謝祭同步11月6日至11月12日登場。圖／品牌提供

UNIQLO與GU感謝祭同步11月6日至11月12日登場，從話題新品、人氣商品到秋冬實穿單品還有台灣限定滿額贈，多款優惠一次登場，UNIQLO受歡迎的設計師聯名系列UNIQLO : C休閒系列首次全品項優惠。

UNIQLO感謝祭台灣首賣登場。UNIQLO與PRINCESSE tam tam聯名「HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤」，頸部周圍與袖口做木耳滾邊設計，單穿或內搭疊穿都適合，共4色，售價890元。

迎接秋冬換季，針對輕暖、便利攜帶的需求，「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」升級為可攜設計並附收納袋，首次優惠1,690元（原價1,990元）。搭配台灣超人氣「UNIQLO：C HEATTECH極暖喀什米爾混紡系列」，本季推出更多繽紛新色，限定優惠590元（原價690元）。

「UNIQLO：C休閒系列」首次全品項推出限定優惠，包括半開襟休閒上衣、寬版休閒連帽外套等及休閒褲款的多樣選擇。台灣人氣熱銷褲款「高腰寬版牛仔褲」與「繭型褲（含繭型牛仔褲）」限定優惠990元。以及「羅紋亨利領T恤」首次優惠490元；女裝「雙面羽絨短版外套」、男裝「輕量羽絨外套」同步推出限定優惠2,490元（原價2,990元）。

精選實穿童裝與嬰幼兒裝，包含PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套、HEATTECH極暖棉質系列等四大明星商品，推出限定優惠。還有數量有限的超衝擊價格專區，Pokémon、Monchhichi等人氣IP指定UT印花T恤優惠190元，再加碼KAWS UNIVERSE系列UT限定優惠。

在GU這邊，本季代表針織「Puffy蓬鬆柔軟系列」首次全店限定優惠、優惠價590元（原價690元）。其中，「Puffy蓬鬆柔軟V領開襟外套」以微寬鬆輪廓搭配V領設計，是日常疊穿的百搭選擇；「女裝Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套」以短版剪裁與撞色條紋帶出復古造型感。

人氣褲款「3D Barrel Leg錐形牛仔褲」推出年度首度最低價790元，現省200元；「女裝牛津鞋」優惠價190元。秋冬穿搭疊穿層次，「女裝保暖羅紋圓領T恤」優惠價350元（原價390元）；「Heavy Weight重磅半拉鍊休閒上衣」優惠價890元（原價990元）；「女裝COZY MELTON麥爾登短版連帽大衣」優惠價1,290元（原價1,490元）。

UNIQLO感謝祭期間單筆消費滿2,500元，即贈「質感手提保溫杯」一個，推出5款秋冬質感配色，兼具保溫、保冷功能與貼心吸管設計。GU單筆消費滿1,500元即贈「GU隨行杯」，滿1,800元再加贈「GU磁吸凸面鏡」。

GU人氣「氣球袖連帽外套」感謝祭補貨回歸。圖／GU提供
GU人氣「氣球袖連帽外套」感謝祭補貨回歸。圖／GU提供

UNIQLO : C半開襟休閒上衣售價990元，感謝祭限定優惠790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO : C半開襟休閒上衣售價990元，感謝祭限定優惠790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男女適穿繭型牛仔褲售價1,290元，感謝祭限定優惠990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男女適穿繭型牛仔褲售價1,290元，感謝祭限定優惠990元。圖／UNIQLO提供

GU Puffy蓬鬆柔軟系列首度推出全店限定優惠。圖／GU提供
GU Puffy蓬鬆柔軟系列首度推出全店限定優惠。圖／GU提供

GU Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套優惠價590元（原價690元）。圖／GU提供
GU Puffy蓬鬆柔軟條紋圓領針織外套優惠價590元（原價690元）。圖／GU提供

UNIQLO感謝祭單筆滿2,500元贈「質感手提保溫杯」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO感謝祭單筆滿2,500元贈「質感手提保溫杯」。圖／UNIQLO提供

UNIQLO X PRINCESSE tam‧tam HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤售價890元，感謝祭首賣登場。圖／UNIQLO提供
UNIQLO X PRINCESSE tam‧tam HEATTECH極暖喀什米爾混紡中高領T恤售價890元，感謝祭首賣登場。圖／UNIQLO提供

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