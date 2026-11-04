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溫德姆一次簽下台灣4家酒店！ 「溫德姆花園、速8」兩大品牌首度登台

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台中格萊溫德姆花園酒店。圖/溫德姆酒店集團提供
台中格萊溫德姆花園酒店。圖/溫德姆酒店集團提供

全球連鎖飯店集團加速布局台灣市場！溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts）宣布在台簽下4家新酒店，旗下「溫德姆花園」（Wyndham Garden）及美式旅宿品牌「速8」（Super 8 by Wyndham）首度進軍台灣，搭配「戴斯精選」（Days Inn by Wyndham）持續拓點，據點橫跨台中、台南、高雄，鎖定半導體產業差旅、商務會展及國旅市場。新案陸續於2027年開幕，集團在台版圖將擴大至8家酒店、5大品牌。

此次4家新簽約酒店中，最受矚目的是首次登台的溫德姆花園與速8。溫德姆花園將落腳台中豐原，由洽維餐飲攜手中華郵政打造全新建案「台中格萊溫德姆花園酒店」，規劃141間客房，館內設有約1,000坪宴會空間、12間包廂的中餐廳、鐵板燒、全日餐廳及頂樓戲水池，預計2027年第四季開幕，瞄準中科商務差旅及會展客群。

另一個首度登台的品牌「速8」，則選擇進駐高雄新興區，將原瑞谷商旅改裝為「高雄速8酒店」，規劃81間客房，設有早餐餐廳及自助洗衣設施，設計融入美式公路文化元素，鄰近高雄車站、六合夜市及亞灣區，預計2027年第二季開幕，主打便利、實惠的住宿體驗。

另外兩家新據點皆為戴斯精選品牌。其中，「高雄戴斯精選酒店」將原高雄衿后禾居民生館翻修，規劃48間客房，預計2027年第二季開幕；「台南南科戴斯精選酒店」則由新大集團將原新大南科大飯店改裝升級，設有106間客房及500平方公尺會議空間，同樣預計2027年第二季開幕，鎖定南科科技產業及中長期商務住宿需求。

溫德姆表示，此次布局主要看好台灣半導體產業帶動的商務差旅需求，以及商務結合休閒（Bleisure）旅遊趨勢，透過不同品牌定位，滿足中高端商務、經濟型住宿及會議旅客需求。

隨著4家新酒店加入，溫德姆在台將形成8家酒店、5大品牌的住宿網絡，涵蓋南投日月潭、新北林口、嘉義太保、台中、台南及高雄。集團也將透過全球分銷系統及會員計畫「溫德姆獎賞計畫」，串聯國際客源與在地業者，進一步提升台灣旅宿市場的國際能見度。

台中戴斯精選酒店。圖/溫德姆酒店集團提供
台中戴斯精選酒店。圖/溫德姆酒店集團提供

高雄速8酒店。圖/溫德姆酒店集團提供
高雄速8酒店。圖/溫德姆酒店集團提供

台南南科戴斯精選酒店。圖/溫德姆酒店集團提供
台南南科戴斯精選酒店。圖/溫德姆酒店集團提供

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