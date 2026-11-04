中華電信與Google拓展AI智慧生活生態圈！ 推出多元Google AI方案優惠

為推動AI智慧生活普及化，中華電信自2021年起與Google展開深度合作，從影音娛樂、雲端服務逐步延伸至智慧終端、數位內容及AI 應用領域，今天（11月4日）舉辦Google｜中華電信「Gemini超行，精采玩大的」記者會，中華電信總經理林榮賜及Google台灣總經理林雅芳出席活動，宣布中華電信將開賣的Google AI新方案，同步發表透過中華電信優異的網路品質及成熟的平台基礎，雙方合作將加速生成式AI應用，並提供通路創新體驗，以專業且貼近需求的方式，融入民眾日常提升使用AI的便利性。

因應數位時代民眾對於雲端儲存空間及AI功能需求日增，中華電信2022年即率先同業推出電信資費整合Google One雲端空間會員方案，今進一步推出多元Google AI優惠方案，不論新舊客戶，均可選擇搭配行動資費、寬頻上網方案，或是申辦中華電信推出的單租年約方案，輕鬆開啟AI生活。

申辦中華電信指定精采5G方案可享Google AI Plus服務首月或首年免付費體驗，指定寬頻方案享Google AI Plus前6個月免付費體驗；另提供Google AI Plus（2 TB）及Google AI Pro（5 TB）服務單租年約方案，可享原價8折起優惠。此外，還有「Google AI Plus（400 GB）＋i聽聽」以及「Google AI Plus（400 GB）＋防駭守門員行動版」組合年約方案優惠，一次滿足客戶數位學習以及資安防護的智慧生活需求。

即日起至2027年1月31日期間，申辦中華電信任一Google AI方案並完成開通，即可享5 GB行動上網流量（不限名額，單次贈送），於2026年11月30日前完成申辦及開通，另加碼贈送Hami Point 100點（單次贈點）。

中華電信整合網路、平台等核心優勢及遍布全台的綿密服務據點，串聯Google Pixel、YouTube Premium及Google AI方案推廣銷售，除已於140家門市設有Pixel系列展示專區，由Pixel達人提供貼心解說，更積極深化門市人員的AI軟硬體整合應用培訓，加速推動通路體驗創新轉型。

為讓更多消費者能夠親身體驗Google AI整合生態系的魅力，全新的「Google Pixel體驗專區」將於今年底前登場，透過趣味、好玩且知性的互動式設計，讓消費者親自體驗Google Pixel手機串連Gemini與Google AI生態系的各項強大應用，並藉由線上服務延伸至實體門市體驗的完整旅程，引領消費者無縫跨入AI智慧生活。

為讓更多人能夠感受Google Gemini的效能及魅力，中華電信同步推出「Gemini超行，精采玩大的YouTube Shorts創作大賽」活動，使用Gemini完成短影音創作，並於審核通過後上傳至YouTube，即有機會獲得Google Pixel 11 Pro系列手機等多項好禮，以及總價值超過8萬元的精采旗艦大獎；活動期間更加碼週週抽Google Pixel Buds Pro 2降噪藍牙耳機、Hami Point等豐富獎項。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。