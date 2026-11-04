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屈臣氏「超派寵粉祭」登場！ 千件指定商品混搭買一送一

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏11月4日至12月2日推出「超派寵粉祭」，千件指定商品混搭買一送一，涵蓋美妝保養、日常洗護與健康營養等品類。圖／屈臣氏提供
屈臣氏11月4日至12月2日推出「超派寵粉祭」，千件指定商品混搭買一送一，涵蓋美妝保養、日常洗護與健康營養等品類。圖／屈臣氏提供

迎戰雙11購物盛會，屈臣氏寵愛會員不手軟，自11月4日至12月2日推出年度會員回饋活動「超派寵粉祭」，祭出一連串年度最有感會員好康，包括千件指定商品混搭買一送一、「你消費我買單」天天抽最高1,111元等值會員點數，以及11月8日點金會員專屬購物日，更攜手台灣人氣插畫藝術家「KINGJUN」合作推出實用又吸睛的彩妝滿額贈禮；此外，會員還能搭配醫美護膚消費滿999元送200元商品提貨券等跨品類優惠，讓美妝保養、健康營養與日常洗護的年末補貨都享有回饋。

本次屈臣氏「超派寵粉祭」推出「你消費我買單」活動，會員單筆消費滿499元即可參加抽獎，每天抽出11名幸運會員；11月11日當天再將名額加碼至111名。中獎者可獲得當筆消費金額的等值會員點數，單筆回饋上限為1,111元。

11月8日特別推出「專屬購物日VIP DAY」，當天點金會員於實體門市全店不限金額消費享8折，消費滿4,999元、9,999元再享對應好禮。

屈臣氏「超派寵粉祭」活動期間千件指定商品混搭買一送一，同步涵蓋美妝保養、日常洗護與健康營養等品類，消費者可在指定活動組合內搭配不同品項。

屈臣氏「超派寵粉祭」攜手台灣人氣插畫藝術家「KINGJUN」，以繽紛可愛的淘氣風格，合作推出「梳勾以壓克力鏡梳組」彩妝滿額贈禮。鏡梳組有蠢兔、愛心兩款造型，將隨身鏡、梳子與掛飾結合，可以掛在包包上，補妝、整理髮型時也方便取用。角色造型搭配彩色珠鍊，讓常用的小工具也能成為隨身配件。

跨品類的滿額回饋也是「超派寵粉祭」的重點，醫美／護膚商品（含身體保養）消費滿599元送100元商品提貨券、滿999元送200元商品提貨券；專櫃全品牌另於指定活動日推出滿2,000元送200元商品提貨券；髮類商品指定品牌消費滿499元送50元商品提貨券。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

屈臣氏「超派寵粉祭」攜手人氣插畫藝術家「KINGJUN」，合作推出「梳勾以壓克力鏡梳組」彩妝滿額贈禮。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「超派寵粉祭」攜手人氣插畫藝術家「KINGJUN」，合作推出「梳勾以壓克力鏡梳組」彩妝滿額贈禮。圖／屈臣氏提供

屈臣氏11月4日至12月2日推出「超派寵粉祭」，千件指定商品混搭買一送一，11月8日還有點金會員專屬購物日。圖／屈臣氏提供
屈臣氏11月4日至12月2日推出「超派寵粉祭」，千件指定商品混搭買一送一，11月8日還有點金會員專屬購物日。圖／屈臣氏提供

屈臣氏「超派寵粉祭」醫美／護膚商品（含身體保養）消費滿999元送200元商品提貨券，美妝、保健與髮品滿額回饋齊發。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「超派寵粉祭」醫美／護膚商品（含身體保養）消費滿999元送200元商品提貨券，美妝、保健與髮品滿額回饋齊發。圖／屈臣氏提供

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