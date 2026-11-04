ARMY注意！BTS跨足食品市場 ARIH韓式寬扁麵免費試吃、5新品登台

BTS（防彈少年團）粉絲注意！由BTS參與品牌企劃、攜手韓國食品品牌Paldo（八道）及益生菌企業hy共同打造的全球食品品牌「ARIH」，11月正式進軍台灣市場。首波推出3款韓式創意寬扁麵及2款益生元、後生元氣泡飲，預計於7-ELEVEN、康是美及萬家福上架。品牌並將於11月6、7日在台北信義區舉辦快閃活動，開放民眾免費試吃。

ARIH主打韓西融合（Fusion）飲食概念，將韓式料理的濃郁醬香結合西式料理元素，希望讓消費者在家也能輕鬆享受餐廳級風味。品牌名稱取自韓國傳統民謠「阿里郎」，並以Healthier（更健康）、Happier（更快樂）、In Harmony（更和諧）三大理念，傳達飲食與生活的連結。

首波推出的「MODERN NOODLE」系列共有3款寬扁麵，分別為「香蒜蛤蜊風味」、「韓式辣醬奶油風味」及「松露燒肉風味」。其中，香蒜蛤蜊以義大利經典蛤蜊麵為靈感，結合蒜香與蛤蜊鮮味；韓式辣醬奶油將韓式辣醬的辛香與奶油醬汁融合；松露燒肉則以韓式燒肉醬的鹹甜風味搭配松露香氣，呈現不同於傳統泡麵的創意組合。

飲品部分則推出「DUAL BIOTIC SODA」雙重益生元氣泡飲，包括清爽檸檬及蜜桃芒果兩種口味，將益生元與後生元融入低糖氣泡飲，透過水果香氣與氣泡口感，搭配濃郁麵食或作為餐後飲品。

品牌表示，ARIH已先後進軍美國及日本市場，並在日本上市後20天創下360萬件銷售成績。此次登台除5款新品外，也將推出限時優惠，任選品牌產品第二件享6折，讓消費者自由搭配不同口味。

為迎接上市，ARIH將於11月6日至7日在台北信義區Social Company舉辦快閃體驗活動，民眾完成現場指定任務即可免費試吃寬扁麵。台北活動後，預計再前往高雄瑞豐夜市等地舉辦試吃活動，詳細日期及參與方式以品牌官方公告為準。

「MODERN NOODLE」推出「蒜香蛤蜊風味寬扁麵」、「韓式辣椒醬奶油風味寬扁麵」、「松露韓式烤肉風味寬扁麵」。圖/ARIH提供