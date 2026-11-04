不只酸甜還帶草本苦韻！臺虎新調酒柚香漫舞登場 打造成熟柑橘系風味

臺虎精釀TIAO JIU系列再添新作！第四款罐裝調酒「柚香漫舞調酒」以柚子、葡萄柚與柳橙交織柑橘果香，結合琴酒及義大利苦甜藥草酒Campari，跳脫一般水果調酒的甜膩印象，呈現酸甜鮮明、草本溫潤的成熟風味，酒精濃度5%。新品即日起於7-Eleven、萬家福、樂家康、愛買、寶雅、微風超市、神農花博及C!ty'super等通路陸續上市，500ml建議售價99元。

延續 TIAO JIU 系列將經典酒吧調酒轉化為隨身罐裝飲品的概念，這次新品以柑橘系調酒為靈感，透過三種水果的香氣與酸甜變化，勾勒出更有層次的風味表現。入口首先由柚子的鮮明香氣揭開序幕，接著帶出葡萄柚特有的清爽酸度與微苦，再由柳橙的自然甜味平衡整體口感，讓柑橘果香呈現豐富的前後層次。

不同於以水果甜味為主軸的罐裝調酒，「柚香漫舞調酒」進一步加入琴酒與義大利經典苦甜藥草酒 Campari，為風味增添成熟個性。Campari標誌性的苦甜滋味與深沉木質、草本香氣，串聯柑橘的酸甜果韻，使5%的酒精濃度與水果香氣取得平衡，收尾乾淨俐落，也讓整體風味不流於單純的果汁感。

包裝設計則延續TIAO JIU系列鮮明的視覺語彙，以高明度色彩凸顯新品個性，並融入亮銀色金屬搖酒器意象，呼應隨時隨地都能享受酒吧調飲的產品概念。從經典調酒風味到方便攜帶的罐裝形式，臺虎精釀持續透過系列新品拓展即飲調酒的風味選擇，為秋日飲酒時光增添一款柑橘系新選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不是一般的水果酒！ 臺虎TIAO JIU第四彈「柚香漫舞調酒」成熟登場。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

開上一罐，喝酒的彈性就跟生活的幽默感一樣自然而然的展開。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康