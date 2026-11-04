「黑白大廚」Sam Kim要來台灣辦桌！ 全新YouTube節目細節曝光

Netflix《黑白大廚2》中的「白湯匙」Sam Kim要來台灣開節目了！這次不是快閃擔任嘉賓，而是直接帶來全新 YouTube 料理節目《食堂Please：Sam在上菜！》。

「吃東西時感到幸福，不只是因為食物好吃，而是因為有一起吃飯的人，以及彼此之間的故事。」Sam Kim 表示：「《食堂Please：Sam在上菜！》這個節目最吸引我的地方，是可以透過料理表達對某個人的感謝，或是那些一直想說、卻沒說出口的話。」

擁有超過25年義式料理經驗、身兼「Osteria Sam Kim」 與「Trattoria Sam Kim」 兩間知名餐廳主廚的 Sam Kim，這次將在節目中以「記憶中的味道」為核心概念，邀請台韓兩地不同領域的特別來賓分享味覺故事，由 Sam Kim 帶領大家親自下廚，用料理重現那些刻骨銘心的高光時刻，打造台韓跨界的料理盛宴，用料理重現那些刻骨銘心的高光時刻。

《食堂Please：Sam在上菜！》節目，預計將於2026年底至2027年初上線，並在2027年1月23、24日於台北圓山花博舉辦「辦桌市集」，由 Sam Kim 親臨現場與粉絲近距離互動。

這次跨海來台推出節目，Sam Kim不僅將韓國料理經驗帶進台灣，也試圖透過飲食串起不同世代與文化背景的情感記憶。從鏡頭前的料理分享，到實際走入市集與粉絲交流，《食堂Please：Sam在上菜！》將美食從單純的味覺體驗延伸至人與人之間的情感連結，也讓台韓料理文化有機會透過一道道菜餚，展開更貼近生活的交流。