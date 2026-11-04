將冬季光影凝縮 RADO雷達表高科技精密陶瓷、開芯鑽表 浪漫相伴

因應歲末節慶時分的到來，瑞士雷達表RADO推出多款年度話題時計，結合RADO經典的高科技陶瓷材質、開芯面盤以及超薄設計，將瑞士冬日漫天雪景與曼妙凝縮於手腕，更將冬季最美光影隨身浪漫相伴。

身為品牌近年「業績C位」的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕表則展現強悍探險規格。表款採用43毫米霧面電漿高科技陶瓷一體成型表殼、鈦金屬三折式表扣，以及藍色金屬刷紋透視藍寶石面盤。在懷舊的運動風格中散發當代活力。動力來源則是以具有25顆寶石、Nivachron抗磁游絲的R808自動上鍊機械機芯所驅動，表款並提供80小時動力儲存與300公尺防水，彰顯潛水表的專業性能。

人如果把心打開、自然開心，手表亦若是。True Square真我方形系列開芯腕表在38 x 44.2毫米拋光電漿高科技陶瓷一體成型方形表殼內，大膽將面盤「打開」、以鏤空形式讓人飽覽R734自動機芯的珍珠紋、日內瓦波紋、銠色鑽石粉末面盤與黃金色倒角，搭配上平面藍寶石水晶鏡面與鑲嵌了12顆頂級威賽爾頓鑽石，美不勝收。

在浪漫節慶氛圍中登場的Centrix晶萃系列鑲鑽開芯腕表，採用拋光玫瑰金色PVD不鏽鋼表殼、電漿高科技陶瓷中間鍊節與雙面防反光塗層弧形藍寶石水晶鏡面。淺銀色珍珠母貝面盤飾有弧形開芯視窗與鑲嵌108顆鑽石。R734自動機芯使用了25顆寶石軸承、Nivachron抗磁游絲並將5方位調校，最終讓表款擁有80小時動力儲存與50公尺防水性能，兼具優雅美感與實用。

同場加映的還有True Square Thinline超薄腕表，以5.0毫米極薄陶瓷表殼與R420石英機芯帶來日常的纖薄手感。暮光金款採用電漿高科技陶瓷表殼、鈦金屬底蓋與香檳金太陽紋面盤；藍調紫款則以白色高科技陶瓷表殼搭配淺紫色珍珠母貝面盤。兩款尺寸皆為37 x 43.3毫米，搭載13顆寶石軸承與30公尺防水性能，輕鬆融入都會四季穿搭。

RADO Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表（R32148172），R808型自動機芯、時間顯示、防水300公尺，15萬4,800元。圖／RADO提供

RADO True Square Thinline真我方形系列超薄腕表藍調紫色款（R27179902），R420石英機芯、時間顯示、白色陶瓷、紫色珍珠母貝面盤，68,600元。圖／RADO提供

RADO True Square Thinline真我方形系列超薄腕表暮光金款（R27119402），R420石英機芯、時間顯示、香檳金色面盤，66,600元。圖／RADO提供

隨著冬季與節慶即將來臨，RADO瑞士雷達表推薦了多款年度話題時計，以閃耀風格、超薄機芯和高科技精密陶瓷，將浪漫光影定格隨身。圖／RADO提供

RADO Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表是以電漿科技陶瓷打造表殼、表帶，堅固耐用。圖／RADO提供

RADO True Square真我方形系列開芯腕表（R27083722），是以拋光電漿高科技陶瓷搭配經銠色鑽石粉末處理的面盤，呈現華麗質感。圖／RADO提供

RADO Centrix晶萃系列鑲鑽開芯表同時也具有透明底蓋，可欣賞Rado R734機芯的打磨修飾，表款並具80小時動力儲存。圖／RADO提供