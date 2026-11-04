走過40年全新啟程！ITF台灣國際旅展11月6日至11月9日登場

迎接歲末旅遊旺季，全台最具指標性的「ITF台灣國際旅展」將於11月6日（五）至9日（一）在台北南港展覽館一館登場，走過40年的ITF，今年升級全新名稱與品牌定位，呼應「世界旅人，台灣啟程」策展主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1,600格，帶來奢華度假、深度主題旅遊、自由行與團體行程等多元選擇。

台灣觀光協會今（2）日於展前記者會揭曉展會亮點與限定優惠，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署主秘湯文琦，以及聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、巴拉圭、貝里斯、聖文森及格瑞那丁、瓜地馬拉等國外使節與中央、地方代表到場力挺，邀請民眾一同逛展，掌握國內外旅遊新訊，尋找下一趟旅程靈感！

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40週年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。圖／台灣觀光協會提供

台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年ITF迎來40週年里程碑，象徵台灣迎來全面轉型的觀光大時代。台灣正展開一場「國旅的文化復興」，據統計，目前國人平均一年國旅高達11.65次，全年累計超過2億旅次，創造逾5,640億元產值，相較20年前高鐵通車時的每年6次、30年前不到4次，顯示台灣國旅正衝上新高峰。為呼應旅遊轉型，今年參展單位也展現跨界與創新能量，本屆旅展不再只強調CP值，更推出眾多高單價、高度創新、具深度意義的主題遊程，歡迎民眾來ITF與各國旅遊專家面對面交流，找到屬於自己全新的人生旅程。

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年ITF升級為「台灣國際旅展」，邀請民眾到現場體驗多元旅遊魅力。圖／台灣觀光協會提供

ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，今年ITF由「台北國際旅展」升級為「台灣國際旅展」，本屆匯聚123個國家與城市，規模躍居亞洲最大。她指出，台灣人口僅2,300萬，2025年出國達1,895萬人次、國旅突破2億人次，出境旅遊更是全球20大旅遊大國之一。她強調「只要國旅做得好，國際觀光客就會好」，政府各部會正以「觀光主流化」精神推動觀光，ITF也持續擴大旅遊交易平台，協助國內外業者媒合，邀請民眾至ITF現場體驗文化、自然風景、農業、原住民與客家等多元旅遊魅力。

陸空交通、旅行社等共襄盛舉，於記者會現場共同展出。圖／台灣觀光協會提供

航空公司齊聚祭出最強優惠 買機票加碼抽不限航點商務艙、星野集團住宿券

今年展會航空陣容龐大，各大航空也祭出年度最強檔促銷：中華航空主打熱門航線最低76折起；星宇航空推全航線85折起優惠，單筆消費滿2萬元即可抽亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券及SNOOPY聯名周邊；長榮航空推出精選航線82折起，週末快閃桃園－香港未稅3,280元起、桃園－首爾未稅6,059元起，購票再加碼免費機票抽獎活動，最大獎項送出全球不限航點商務艙免費機票！

今年最大亮點之一，ANA全日本空輸睽違七年回歸，更首次攜手樂桃航空參展，此次推出台日航線機票未稅7,000元起，並加碼限量前100名於展場櫃台購票者加贈ANA原創無線充電盤；樂桃航空則首度在台公開新品牌形象空服員制服，現場追蹤樂桃航空台灣粉專，即可參加抽獎活動，有機會獲得價值2萬元Peach點數等好禮！日本航空此次攜手日本越洋航空等七個單位共同參展，並推出旅展限定台北－沖繩經濟艙3,200元起、豪經艙 10,400 元起。

超強卡司吉祥物齊聚一堂，為ITF熱鬧開場。圖／台灣觀光協會提供

環遊世界零距離 捷克天文鐘實景重現ITF 美國館力推關島、66公路朝聖之旅

各國旅遊局今年同樣打造獨具在地文化特色的展館，帶領民眾一秒置身異國風情！捷克觀光局將布拉格經典的橘紅屋瓦及人氣地標「天文鐘」搬進展區，並攜手業者推出「純捷克」深度漫遊行程；向來深受海島玩家喜愛的菲律賓觀光部，祭出宿霧鯨鯊體驗與長灘島遊艇派對等抽獎；東京觀光財團推出江戶角色拍照區，介紹多摩地區與大島、神津島等東京島嶼的秘境景致。

今年國外單位主打強強聯手，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處首度攜手貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等六個友邦國家共同參展，從加勒比海海島、中美洲古文明到南美洲自然景觀，各自展現不同的旅行魅力，現場也將帶來傳統舞蹈及拉丁音樂演出。美國館展現超強氣勢，關島觀光局力邀剛獲殊榮的「2026年亞太國際小姐關島代表」Cyndal Abad親臨會場，現場也有傳統查莫洛歌舞表演、天天抽出價值萬元的頂級海景住宿券等大獎；美國亞利桑那旅遊局首度參展，攜手美國重機品牌飛鷹騎士力推美國66公路主題朝聖之旅，開展首日於指定時間至攤位加入粉絲團可獲得限量馬克杯。

全台規模最大ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場。圖／台灣觀光協會提供

旅遊趨勢改變 圓夢主題遊程夯 長線最高第2人現省2萬元 主題樂園買一送一

瞄準年末聖誕跨年、寒假與新春出遊潮，各大旅行社主打「夢想清單行程」與「主題深度遊」，祭出眾多展場限定好康與優質行程！可樂旅遊獨家推出「國泰航空紐約跨年倒數自由行9日」109,888元起，還有自由行最高折抵3,000元，以及逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠；五福旅遊推出長程線指定行程第二人最高折2萬元、日本指定行程第二人最高折11,111元，以及韓國釜山慶州4日8,999元、農曆春節富國島5日第二人折8,000元；旅天下鎖定農曆春節與追光檔期，祭出印度、尼泊爾、斯里蘭卡南亞賀歲行程最高折1萬元，溫哥華黃刀極光行程第二人現折6,000元；雄獅旅遊搶攻寒假與春節檔期，現場祭出賀歲長線團體最高現折5,000元、短線最高折3,000元、親子出遊小孩最高折1萬元，並力推頂級「2027璽寶追夢號南極半島20日」極地探險奢華巡禮。

針對寒假與新春長線出遊，長汎假期推寒假春節行程兩人同行最高折1萬2、春夏遊歐洲指定出發日最高每人折1萬，更搭配長榮航空新航點開航推出「北印度7日」五星饗宿39,900元起；世邦旅遊針對歐洲熱門路線、每年過年獨家星宇航空關島包機避冬等行程祭出第二人最高現省1萬、寒假親子遊主打小孩不佔床最高享0元；燦星旅遊推歐洲與世界文明探索行程第二人最高折1萬、日本小班制專業滑雪團每人最高折7,000元。

深耕文化探索的業者亦帶來多元圓夢選擇；專注特殊路線的航向世界旅遊強打「東非動物大遷徙15日」第二人最高省16,000元；永信旅遊主推極光、中南美古文明與非洲草原動物大遷徙等夢想旅程，現場報名付訂即贈SPA券；AsiaYo則主打「玩轉全球海陸旅遊，一站搞定」，下單不限金額抽價值超過十萬元的極光團，預訂MSC郵輪指定陽台房每日限量送5千元遊日大禮包。

雙鐵漫遊引領國旅新篇章 高鐵新車假期首賣 臺鐵假期推限定聯名便當

深度慢旅與低碳永續蔚為風潮，今年國內旅遊展區注入全新動能，由陸路交通雙雄領軍，全面開啟鐵道漫遊新視界！國營臺灣鐵路公司擴大展館規模並結合甫上線的「臺鐵假期」，攜手四大旅遊業者推出兼具交通、住宿與在地風土的套裝行程，台灣觀光協會更攜手臺鐵便當推出旅展聯名限定「鱸蝦松露風味便當」。台灣高鐵推出明年即將上路的新世代列車「N700ST 新車假期」，開放旅展現場搶先預購「優先劃位．首席體驗」限定專案。

國內旅遊展區更深度鏈結自然生態與在地文化。交通部觀光署集結全台特色步道與深度遊程、林業保育署「國家森林館」主推霧林帶低碳山林、原住民族委員會引領走入原鄉部落的沉浸體驗、客家委員會呈現樟之細路與水圳風光，以及國立故宮博物院以「故宮料理甚好、四日四味」策展概念，讓大眾看見傳統文物的當代新生命。展場四樓展區全方位串聯鐵道、步道、風土人文，為旅人勾勒出最具深度與永續精神的台灣慢旅新藍圖。

星級飯店人氣Buffet餐券限量買一送一 消費滿額再抽萬元住宿券

今年各大星級飯店集團也推出展場限定商品、首賣新品與尊榮滿額回饋，也有跨館聯合住宿券與餐券，降低消費者入手門檻。晶華國際酒店集團主打「環遊晶華住宿券」買10送1；漢來飯店事業群集結北中南三館祭出最低2折起優惠；福容大飯店首度推出涵蓋六館的「福容徠旅通用券」，現場規劃「福容抓抓樂」互動；六福旅遊集團於旅展首賣「棲蘭千年神木園區森林巡遊票券」，結合專人生態導覽與五星主廚餐盒，帶領旅人深度探索霧林秘境；福華集團於展期間獨家首賣「台北福華全新豪華客房兩晚體驗套票」；台北萬豪酒店於展場獨家開賣平假日、農曆春節與暑假皆免加價的「天際客房」與「豪華套房」住宿券，現場單筆滿額再贈好禮；福泰飯店集團展場限定快閃開賣今年開幕的嵨開安旅一泊一食住宿券，入住旗下福泰飯店完成指定任務再送牛肉麵或運動好禮！

每年ITF現場限時限量餐券與住宿券皆為關注重點，各家業者今年也紛紛端出排隊快閃與滿額大獎，寒舍集團每日推出指定商品5折優惠，包含台北寒舍艾美酒店探索廚房平日自助餐券、台北喜來登大飯店十二廚平日自助午餐；台北君悅酒店每日指定時間持排隊禮DM，單筆消費滿28,800元發票送凱菲屋平日晚餐單人券2張，滿35,800元送平日晚餐單人券3張；大倉久和大飯店展場限定推出限量100張的菁英客房一泊二食平日住宿券；台北士林萬麗酒店每日限量快閃平假日皆適用的「尊貴山景客房雙人住宿券」，並將萬麗軒人氣招牌「玉山酒香炙燒片皮烤鴨」搬進展攤舉辦限時試吃；宜蘭力麗威斯汀度假酒店結合 LINE Pay快閃回饋，天天於現場直播抽出總價值逾5萬元的「獨棟單臥室泳池別墅」住宿券。

圓山大飯店主打現場滿額參加轉轉樂與摸彩，推出展期限定驚喜住宿券與松鶴餐廳買十送一；凱撒飯店連鎖每日上午10點限量「板橋凱撒蓮花餐廳泰式料理吃到飽餐券」買一送一，每日「主廚上菜秀」免費試吃米其林推薦長安葫蘆雞、嫣紅鵝等名菜；海霸王集團於展場每日限量推出「甲天下新台菜四人套餐券」，單筆消費滿萬元即可參加抽獎，最大獎為5,000元餐飲現金抵用券；天成飯店集團推出加入會員贈環保收納袋，抽蝴蝶谷雙人住宿券，購買天合尊寵卡再贈瑞穗天合假日入住不加價權益券！首度參展的胡同燒肉推出「享牛極選雙人套餐」餐券享79折，特惠價3,200元，現場有更多滿額贈禮與活動。

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2026 ITF台灣國際旅展

時間：11月6日(五) 12:00~18:00、11月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00

地點：台北南港展覽館一館1、4樓