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台灣首見柯南無人機展演！劍湖山跨年 亞洲唯一摩天輪煙火秀也回歸

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
劍湖山世界迎接2027年，摩天輪跨年煙火秀首波亮點確定攜手人氣動漫《名偵探柯南》。圖/劍湖山世界提供
劍湖山世界迎接2027年，摩天輪跨年煙火秀首波亮點確定攜手人氣動漫《名偵探柯南》。圖/劍湖山世界提供

2027跨年去哪玩？劍湖山世界今年祭出動漫迷期待的跨年組合！迎接2027年，邁入第20年的摩天輪跨年煙火秀，首波亮點確定攜手人氣動漫《名偵探柯南》，除了延續亞洲唯一摩天輪主體煙火秀，更首度加入台灣首次《名偵探柯南》主題無人機燈光展演，讓柯南角色躍上夜空，陪伴遊客倒數迎新年。

劍湖山世界表示，今年跨年煙火秀將結合《名偵探柯南》經典配樂，搭配摩天輪煙火與無人機燈光展演，打造動漫角色、聲光效果與大型煙火交織的夜間盛典。至於哪些熟悉的角色將現身夜空，目前仍保留懸念，後續將陸續公布。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，摩天輪跨年煙火秀以摩天輪主體施放煙火的特色聞名，每年吸引上萬名遊客入園。今年迎來第20年，除跨年重頭戲外，園區遊樂設施也將延長開放至夜間，打造「星光遊樂園」，讓遊客從白天玩到午夜倒數。

除了跨年限定展演，《名偵探柯南》主題活動也持續延伸園區體驗，包括幸福摩天輪主題車廂、劍湖山渡假大飯店主題房，以及主題餐飲、下午茶與限定商品等。遊客可搭乘柯南主題車廂從高空展開解謎之旅，再將動漫體驗延伸至餐飲及住宿，規畫一趟從白天到夜晚的主題樂園之旅。

隨著2027跨年首波亮點揭曉，劍湖山世界也邀請民眾提前安排歲末行程，與親友相約幸福摩天輪下迎接新年。完整跨年活動內容、展演時間及購票優惠，將陸續公布於劍湖山世界官方網站及社群平台。

摩天輪跨年煙火秀回歸，園區遊樂設施也將延長開放至夜間。圖/劍湖山世界提供
摩天輪跨年煙火秀回歸，園區遊樂設施也將延長開放至夜間。圖/劍湖山世界提供

煙火 跨年 煙火秀

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