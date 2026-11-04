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華航首創跨年主題航班 零點時刻萬呎雲端迎新年

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
華航首度推出「高空跨年泰有意思」跨年主題航班，12 月 31 日台北-曼谷指定航班 CI837將於11 月 5 日上午 10 時起於華航網站及 App 正式開賣。圖/華航提供
華航首度推出「高空跨年泰有意思」跨年主題航班，12 月 31 日台北-曼谷指定航班 CI837將於11 月 5 日上午 10 時起於華航網站及 App 正式開賣。圖/華航提供

迎接2027嶄新的一年，中華航空首度推出「高空跨年 泰有意思」跨年主題航班，12月31日搭乘以A321neo執飛的台北-曼谷指定航班CI-837，即可在萬呎高空共同歡慶新的一年到來。該航班將於11月5日上午10時起，在華航網站及App正式開賣。華航表示，跨年航班精心規劃了一系列精采活動和限定好禮，讓旅客自候機就開啟歡樂模式，更在高空迎接新年序幕。

華航指出，2027年跨年主題航班提供經濟艙單程新台幣10，000元 （未稅）、豪華商務艙單程17，600 元 （未稅）的優惠價，回程則可依據旅遊行程自由安排航班。搭乘跨年主題航班的旅客，從12月31日當天踏出家門開始就有驚喜，不僅能享有 Uber 千元折抵送機優惠、泰國觀光局大象鑰匙圈、知名Aroma Teddy聯名限定新年小熊盲盒、KLOOK eSIM免費3日不限流量吃到飽、空中慶祝活動及專屬跨年證書，還有機會抽中華航哩程、皮卡丘彩繪機CI-2模型機及周邊商品等好禮。

機上餐點部分，除了全艙等提供燒肉專門店「大腕燒肉」供旅客選擇外，經濟艙餐點亦融入濃濃的泰式風情，推出南洋烤雞腿排飯，同時還有專為跨年主題航班設計的甜點和飲品，為旅程增添更多節慶氛圍。

旅客抵達泰國曼谷當地後，可免費獲得曼谷BTS交通卡、泰國手標茶ChaTraMue，並以優惠價體驗CNN評為「曼谷最佳六大泰式按摩」的Divana SPA；入住「華航好哩宿」合作指定飯店，還可使用哩程優惠折抵房費。除此之外，購買旅遊平台KLOOK行程可享折扣，憑登機證到指定餐廳、飯店也有好康，讓旅客自抵達當地起，就能無縫銜接吃喝玩樂的行程。

華航表示，主題式旅遊及特色飛行體驗近年來逐漸受到旅客青睞，華航首度將跨年儀式搬上雲端，打造「從家門到目的地」的全旅程限定企劃，透過兼具節慶感、儀式感的主題班機，讓跨年不只是一趟飛行，更是一場從出發前就開始、抵達後仍持續延伸的飛行體驗，使搭機不只是移動的過程，更成為值得珍藏的旅程回憶。

華航跨年主題航班以A321neo機型執飛，邀旅客萬呎雲端迎新年。圖/華航提供
華航跨年主題航班以A321neo機型執飛，邀旅客萬呎雲端迎新年。圖/華航提供

華航 航班 跨年

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