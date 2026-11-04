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遠東SOGO周年慶年度限定12天最強回饋 精品、家電雙引擎搶商機

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨台北店周年慶11/5至11/16加入周年慶戰局，帶來年度限定12天的購物盛會。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨台北店周年慶11/5至11/16加入周年慶戰局，帶來年度限定12天的購物盛會。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨台北店周年慶11/5至11/16加入周年慶戰局、強勢開跑，同時維持年度限定12天的經典節奏。遠東SOGO董事長黃晴雯指出「今年景氣回來了，讓SOGO周年慶具備一定的底氣」，加上30年來最大交屋潮帶動家電需求等利多下，今年尤其看好精品、家電雙引擎搶商機，全台七店周年慶業績目標挑戰新台幣130億元、成長12.5%，並對達標相當有信心。

6400元電子折價券直接送App會員

前往SOGO周年慶前，除了先在SOGO App領取會員獨享周年慶6,400元電子折價券，可於指定業種單筆滿3,000元現折300元，今年再加碼送200元美食電子折價券之外，想在SOGO周年慶拿到最多優惠好康，必備「2張優惠神卡」。

首推「中國信託SOGO聯名卡」獨享4%回饋，於女裝（含童裝、內衣、珠寶）、女鞋、男裝（含紳士、休閒、運動戶外）、鍋具、寢具，當日當館單卡滿6,000元送600元抵用券（可累贈），合併最高14%回饋。另外，「國泰世華CUBE卡秋日遊」方案同享最高4%回饋。同時，全館七大銀行滿6,000元送300元抵用券、三大銀行滿6,000元送200元抵用券。

周年慶除了優惠，更要讓會員購物充滿情緒價值。今年SOGO獨家攜手三麗鷗Sanrio家族，除了經典不敗的Hello Kitty，還有布丁狗、大耳狗、帕恰狗三麗鷗人氣三本柱組成的「三麗鷗天團」，推出一系列六款來店禮。活動期間持App內快樂購卡，首二日（11/5-11/6)單筆滿千送Hello Kitty甜心日常提袋；11/7-11/8單筆滿2,000元送Sanrio開心食光保溫便當餐盒袋組。期間另有保溫瓶、兩用側背包、自動傘、大耳狗好眠頸枕等一系列Sanrio可愛與實用兼具的來店禮。

復興館國際精品新貨上架再賺周年慶回饋

SOGO復興館今年在精品三大天王改裝到位後，讓精品服務內容與深度再躍進，直接帶動業績彈跳成長。另外，全館也引進了20個新品牌，促進今年至今業績逾11%成長，館內頂奢精品也有2成以上成長，預期在周年慶買氣與業績帶動下，復興館預計全年營業額可重返疫後業績高峰。

正逢天氣轉涼，復興館國際精品、國際設計師品牌秋冬新款、甚至早春系列火熱上架，精品新櫃LOEWE同步帶來2027早春最新系列，讓精品愛好者可用周年慶年度優惠入手最新款式、夯貨，帶來雙重喜悅。

復興館周年慶1F至3F國際精品、名品與4F珠寶享單日消費累計滿2萬送2,000元電子抵用券或指定精品珠寶滿3萬送1,000元電子抵用券；1、2F單日單櫃指定精品珠寶滿3萬送1,200元電子抵用券等各門檻優惠。

無論是交屋潮或是居家升級，周年慶都是居家佈置、家電添購新裝備的熱門檔期，復興歐系家電、按摩椅最高回饋16%

以上，寢具最高有24%回饋，以及推出買正貨送正貨等優惠。除了SOGO聯名卡享最高回饋外，家電寢飾區另有樓層聯合滿額贈優惠可疊加，還有天天頂級消費回饋禮。

忠孝館運動戶外品牌聯手最高回饋24％、超市買一送一必搶

今年引進40新櫃的忠孝館，品牌陣容與購物氛圍持續煥新升級。持續走在趨勢上的運動與戶外品牌聯手祭出最高回饋24％，正是添購裝備的好時機。

針對家電、家用品換新需求，忠孝館端出家電用品最高30%回饋，寢具最高25%回饋。購買DM店長嚴選3C、家電、床寢用品，加贈限量1,000元SOGO電子商品禮券，另有歐系家電、節能家電加碼等優惠。周年慶期間忠孝、復興館還有天天頂級消費禮可拿，有機會把iPhone 18Pro 256G最新手機帶回家。

集結多家「500甜」人氣店家進駐忠孝館B2周年慶期間限定登場，為當天的周年慶購物行程畫下完美句點。周年慶期間每日的人潮爆點從忠孝館超市率先炒熱氣氛，Fresh Mart每日精選好物4.2折起，還有搶手的麝香葡萄899元買一送一。

忠孝館全台首賣，Oakley-eyejacket redux運動太陽眼鏡，售價7,650元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館全台首賣，Oakley-eyejacket redux運動太陽眼鏡，售價7,650元。圖／遠東SOGO提供

忠孝館麗嬰房Baby Moon EVA書桌床＋Jolly舒適嬰兒床墊(白)＋木製嬰兒尿布台(無墊)＋摺疊嬰幼兒浴盆(附浴盆架) 原價20,620元，特價9,900元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館麗嬰房Baby Moon EVA書桌床＋Jolly舒適嬰兒床墊(白)＋木製嬰兒尿布台(無墊)＋摺疊嬰幼兒浴盆(附浴盆架) 原價20,620元，特價9,900元。圖／遠東SOGO提供

復興館SONY BRAVIA 9 II True RGB LED智慧顯示器65、75、85吋分別售價11,7900元、164,900元、265,900元，限量20台，贈福利即享券65吋3,000元、75吋5,000元、85吋7,000元。圖／遠東SOGO提供
復興館SONY BRAVIA 9 II True RGB LED智慧顯示器65、75、85吋分別售價11,7900元、164,900元、265,900元，限量20台，贈福利即享券65吋3,000元、75吋5,000元、85吋7,000元。圖／遠東SOGO提供

復興館ALDO輕奢小香風小白鞋原價4,290元，特價2,990元，限量30雙。圖／遠東SOGO提供
復興館ALDO輕奢小香風小白鞋原價4,290元，特價2,990元，限量30雙。圖／遠東SOGO提供

復興館TORY BURCH Bunny Knot麂皮單肩包售價25,500元，11/5至11/8獨家加贈4F電子抵用券2,000元。圖／遠東SOGO提供
復興館TORY BURCH Bunny Knot麂皮單肩包售價25,500元，11/5至11/8獨家加贈4F電子抵用券2,000元。圖／遠東SOGO提供

忠孝館Tonia Nicole JR 100天絲萊賽爾印花兩用被四件組(晚安星森林)買1送1，原價11,960元，特價10,000元。圖／遠東SOGO提供
忠孝館Tonia Nicole JR 100天絲萊賽爾印花兩用被四件組(晚安星森林)買1送1，原價11,960元，特價10,000元。圖／遠東SOGO提供

忠孝館11/5限日限量，shu uemura黑米精萃潔顏組價值10,350元，優惠價6,900元，折後價5,900元，限量100組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館11/5限日限量，shu uemura黑米精萃潔顏組價值10,350元，優惠價6,900元，折後價5,900元，限量100組。圖／遠東SOGO提供

復興館FLAVOR FIELD鹽奶油麵包每個原價40元，特價買1送1，11/5至11/7下午三點開始販售。圖／遠東SOGO提供
復興館FLAVOR FIELD鹽奶油麵包每個原價40元，特價買1送1，11/5至11/7下午三點開始販售。圖／遠東SOGO提供

復興館NB1906 993美國製鞋(男、女) 原價8,680元，獨家特價5,500元，共限50雙。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館全國獨家，DeSire粗跟百搭長靴原價9,680元，特價3,990元，限量30雙。圖／遠東SOGO提供
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