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「香港美食月」攻略一次看！400間餐廳酒吧祭優惠 米其林名店7折起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「香港雞尾酒節」精選30間特色酒吧，規畫6條主題酒吧路線。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「香港雞尾酒節」精選30間特色酒吧，規畫6條主題酒吧路線。圖/港旅局提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

香港旅遊再添美食新亮點！香港旅遊發展局延續年度「香港美酒佳餚巡禮」熱潮，接續推出「香港美食月」，整個11月集結全港超過400間餐廳、酒吧及餐飲商鋪，推出期間限定菜單、餐飲折扣及特色體驗，從米其林星級料理、餐酒搭配到深夜港式宵夜，邀請旅客走進香港各區，從白天一路吃到深夜。

「香港美食月」規畫5大主題體驗，其中「香港美酒配搭得獎食府盛典」邀集約15間頂尖餐廳，由星級主廚與頂尖侍酒師聯手設計限定餐酒菜單，參與餐廳包括米其林三星唐閣、二星Arbor，以及一星Tosca di Angelo、Andō等，透過食材、料理風味與葡萄酒產區特色搭配，呈現不同餐飲風格。

想以優惠價格品嘗星級料理，則可鎖定「香港更滋味」。全港超過200間餐廳推出期間限定午、晚市菜單，指定菜單最高享有7折優惠，參與名單包括米其林三星富臨飯店、二星營致會館、Bo Innovation，以及一星Hansik Goo、文華廳、香宮、Épure、Racines等，從傳統粵菜、創意中菜到環球料理及維港景觀餐廳，提供多元選擇。

香港夜生活同樣是此次活動重點。「香港宵夜地圖」串聯近80個餐飲品牌、超過100間門市，推出晚間9時後限定優惠，涵蓋中上環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水埗及九龍城等區域，從大排檔、火鍋、居酒屋、糖水店到酒店餐廳及景觀酒吧，部分店家更延長營業時間至午夜甚至凌晨。

喜歡調酒的旅客則可參加「香港雞尾酒節」，精選30間特色酒吧，規畫6條主題酒吧路線，包括隱世酒吧、港式風味、中環經典酒吧及酒店名店等。旅客支付港幣399元，即可選擇一條路線及三間參與酒吧，各兌換一杯特色飲品。其中，中環Tell Camellia以香港茶文化為靈感創作雞尾酒，Bar Mind則以炭燒栗子及烤番薯為發想，展現本地調酒創意。

此外，蘭桂坊超過20間餐廳及酒吧也加入「細味蘭桂坊」，推出限定餐飲、酒飲優惠，並安排調酒工作坊、復古主題夜及DJ表演，讓旅客延伸晚餐後的夜間行程。

香港旅遊局表示，希望透過5大主題串聯全港餐飲特色，讓旅客不只造訪知名餐廳，也能深入不同街區，體驗香港多元飲食文化。

活動詳情及參與店家資訊可查「香港美食月」：https://www.discoverhongkong.com/tc/events/hong-kong-gourmet-month.html

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港旅遊發展局推出「香港美食月」，整個11月將聯合全港逾400間餐廳、酒吧及餐飲商鋪，呈獻期間限定美饌。圖/港旅局提供
香港旅遊發展局推出「香港美食月」，整個11月將聯合全港逾400間餐廳、酒吧及餐飲商鋪，呈獻期間限定美饌。圖/港旅局提供

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