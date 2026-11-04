你加LINE了嗎？勞力士官方帳號正式開通 免費桌布、經銷點一手掌握

社群前所未有發達的時代，身為瑞士鐘表高品質同義詞的勞力士（ROLEX）本月正式發表官方LINE社群帳號，也是繼Facebook、Instagram、（前身為Twitter的）X、Pinterest、LinkedIn...之外的官方第11個社群溝通平台。

在勞力士的社群平台中，擁有較大觸及的是2015年開通的Instagram帳號目前擁有約1,790萬追蹤數，內容以話題新品、表款細節、體育或文化代言人為主，2012年成立的YouTube頻道亦有281萬訂閱數，主要發表品牌形象影片、賽事贊助如F1或網球大滿貫等精彩片段，以及機芯工藝影片，此外較特殊的還有在2018年開通、專門為南韓市場打造的KakaoTalk，專門放送南韓在地展覽與專賣店資訊。

一旦完成下載並開啟勞力士LINE帳號主頁後，將提供「蠔式傳奇」、「產品」、「服務」等多個選單分頁，其中「服務」可尋找依地理位置搜尋鄰近的銷售點、CPO官方認證中古表所在店面，也可在「產品」中瀏覽涵蓋Perpetual Padellone、Oyster Perpetual 41、Datejust 41、Yacht-Master II......等8款話題時計。

值得一提的是，LINE帳號開通後並提供「下載專屬桌布」功能，提供五款素雅、蠔式百年、波紋等不同風格圖片，直接設定即可轉換為手機桌面。目前從台灣時間昨晚新聞稿發表之後，截至發稿前已累積超過2,500人次成為好友，亦可掃描文末QR Code、即可免費加入開通。

掃描QR Code後即可加入勞力士官方LINE帳號。圖／勞力士提供

合計5款不同主題圖片，涵蓋波紋、蠔式百年、簡約等不同風格樣式。圖／翻攝自勞力士LINE官方帳號