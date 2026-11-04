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島語春節訂位11月10日開搶！除夕晚餐每人3729元 4間分店訂位攻略曝光

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
熱門自助餐廳島語春節訂位時間及餐價出爐。圖/摘自官方粉絲頁
熱門自助餐廳島語春節訂位時間及餐價出爐。圖/摘自官方粉絲頁

農曆春節聚餐旺季即將到來，漢來美食旗下人氣高端自助餐品牌「島語」公布2027年春節訂位資訊，將於11月10日上午11點正式開放預約，訂位日期涵蓋除夕至大年初五（2027年2月5日至2月10日），台北、桃園、台中、高雄4間分店同步開放，預料再掀一波春節Buffet搶位戰。

島語此次春節訂位提供網路、電話及現場三種方式，不過並非所有日期都能透過網路預約。除夕（2月5日）及大年初二（2月7日）僅開放電話與現場訂位，其他日期才可透過線上系統預約。線上訂位每組以7人為限，8人以上須改採電話或現場辦理；每人限訂1組，現場及電話訂位每組最多16人。

餐價方面，除夕當天午餐每人2,590元、晚餐3,390元；大年初一至初五（2月6日至2月10日），午餐每人2,590元、晚餐2,990元，以上均須另加10%服務費。以除夕晚餐為例，含服務費每人消費將達3,729元，兩人用餐就要7,458元。

訂位採預付訂金制，每位成人須支付500元，訂位成功後須留意簡訊通知，並於7天內完成付款，逾期未付款將自動取消訂位。業者也特別提醒，訂位人數即為保證用餐人數，完成訂位後不得更改訂位姓名及電話，也不接受將一組訂位拆分為多組，以維護訂位公平性。

兒童收費方面，未滿3歲免費；3歲（含）以上、未滿6歲酌收清潔費200元；6歲（含）以上、未滿12歲半價；12歲（含）以上依成人餐價收費，須出示健保卡等有效身分證明文件。

島語目前在全台設有4間分店，包括台北漢來店、桃園台茂店、台中漢神洲際店及高雄漢神店，訂位電話分別為：

- 台北漢來店：02-2788-1568，台北市南港區經貿一路168號2樓。

- 桃園台茂店：03-286-8081，桃園市蘆竹區南崁路一段112號6樓。

- 台中漢神洲際店：04-2369-7311，台中市北屯區崇德路三段865號4樓。

- 高雄漢神店：07-2626-883，高雄市前金區成功一路266-1號8樓。

除夕 春節 台中

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