比臉大炸鰻魚、龍蝦堆整碗！日本「天鰻」登台 免服務費、套餐省191

來自名古屋的「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」即將在11月7日正式登台，於台中豐原開設海外首間分店。店內將提供以25公分以上酥炸鰻魚為主角的「一本天鰻重」、放上整尾龍蝦天婦羅的「天龍重」等特色料理。為慶祝新店開幕，可享「指定套餐現省191元」等不同優惠。

「天鰻 天婦羅鰻魚專門店」隸屬於曾獲米其林指南餐盤推薦的日本鰻魚名店「うなぎ四代目菊かわ」旗下，主打將日式料理文化中的「天婦羅」與「鰻魚飯」巧妙結合，打造出豐富的味覺感受。

店內天婦羅採關西派輕薄麵衣，忠實展現食材原味；炸油則選擇具高安定特性的超級棕櫚油、高油酸葵花油，共譜出風格清新不膩口的關西風天婦羅特色。另一主角「鰻魚」則精選體型達2.5～3P規格的台灣白鰻，帶來更厚實的肉感享受。不僅能夠製成鰻魚天婦羅，同時也延續「うなぎ四代目菊かわ」百年烤鰻技術，結合秘傳醬汁呈現外酥內嫩的鹹香烤鰻魚。

天鰻菜單涵蓋天重、丼飯、御膳等多種系列，套餐價格230元起，每份皆附有南瓜、金針菇、地瓜、秋葵與茄子共5款酥炸時蔬。在日本最受歡迎的「鰻旬天婦羅丼」，以4切烤鰻魚搭配天婦羅炸蝦、炸海苔、炸時蔬與味噌湯，能一次品嚐炸烤雙饗，每份390元。全台唯一的「一本天鰻重」，運用長度達25公分以上、比臉還大的整尾台灣白鰻，經先烤再炸，造就出驚人的視覺震撼感，每份700元。

同樣效果十足的「天龍重」，以整尾「龍蝦天婦羅」為主角，帶來味蕾與視覺的雙重享受，採每日限量供應，每份800元。另款「特上天鰻重」一次集結3隻炸蝦，再搭配3切炸鰻魚、以及炸海苔、炸時蔬與溫泉蛋，適合炸蝦愛好者，每份650元。除此之外，還有「一本鰻丼」、「旬野菜天重」、「特上鰻天婦羅御膳」等多款選擇。

同時天鰻並規劃「湯泡飯配料區」，餐檯免費供應日式高湯、甜湯、熱茶、麵酥等品項，結合餐桌上提供的秘傳鰻魚醬、天婦羅醬汁、七味粉、青蔥、山葵醬等配料，可以自由打造名古屋招牌的「鰻魚三吃」。此外，店內導入科技化平板點餐、軌道自助送餐系統，全店均享「免服務費」。

天鰻首店位於Mini G Mall，為慶祝開幕，11月7日至11月8日「鰻旬天婦羅丼附茶碗蒸套餐」原價490元、特價299元；11月7日至11月30日加入天鰻會員，可享「特上鰻天婦羅御膳」7折券優惠、滿千送百元券等會員禮。會員於11月7日至11月20日期間消費，即可享免費停車折抵1小時，滿千元再折1小時優惠。引進天鰻登台的橘焱胡同集團，也預告目標3年內在台開出5家，讓台灣民眾享受與日本零時差的滋味。

【天鰻 天婦羅鰻魚專門店】

電話：04-25251338

地址：台中豐原Mini G Mall 1樓（台中市豐原區大社街8號）

鰻旬天婦羅丼，390元。記者陳睿中／攝影

一本天鰻重，700元。記者陳睿中／攝影

天龍重，800元。記者陳睿中／攝影

天鰻店內導入科技化平板點餐、軌道自助送餐系統，可享免服務費。

特上天鰻重，650元。記者陳睿中／攝影

天鰻打造「湯泡飯配料區」，讓民眾免費升級成鰻魚三吃。圖／天鰻 天婦羅鰻魚專門店提供

「鰻旬天婦羅丼茶碗蒸套餐」原價490元，開幕優惠價299元。圖／天鰻 天婦羅鰻魚專門店提供