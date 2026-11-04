塞爆！i集郵寶可夢周邊預購網站湧3.7萬人 這商品瞬間秒殺

中華郵政公司將於11月20日發行「寶可夢郵票」，限量30萬張，而7款周邊聯名商品今上午8時30分率先i集郵搶先線上預購，網站一開放就湧進大量預購人潮，導致網頁塞車。中華郵政指出，最高線上人數約3.7萬人，截至上午10時，i集郵預購除寶可夢便利包拉鏈袋組，其餘商品均已售罄，其中售價3200元的商品全套組瞬間秒殺。

中華郵政歷經2年多洽談，成功取得寶可夢IP合作授權，首度推出寶可夢集郵及周邊商品，其中7款周邊商品包含存錢筒、便利包拉鍊袋組、寶可夢郵票珍藏組及側背包、精靈球郵差包、明信片組、印章、摺疊推車，售價250元至980元不等。

有民眾指出，8點就開好網頁排隊，結果8時30分網頁開放後就進不去，最後8時49分進入網頁時，大全套已銷售一空；等他選好單品結帳又卡住好久，直到9時23分才完成結帳。

對此，中華郵政表示，寶可夢集郵商品11月4日上午8時30分開放預購，民眾反應熱烈，短時間內大量人潮湧入「i集郵」網站，最高線上人數約3萬7000人。公司已啟用網站排隊空間，以分流瞬間大量需求，維持網站運作，公司將持續掌握銷售情形及系統運作。

中華郵政說，本次寶可夢集郵商品採分通路銷售方式，各品項均規劃以發售數量的60%供「i集郵」網站線上預購，其餘40%保留供實體郵局及「台北2026世界郵展」現場銷售，以兼顧不同購買管道的民眾需求。

中華郵政指出，截至今早10時止，i集郵預購除寶可夢便利包拉鏈袋組，其餘商品均已售罄。最熱賣的商品前4名，依序為大套組、日期印章、存錢筒、寶可夢郵票珍藏組，其中售價3200元的大套組一開賣就秒殺。

寶可夢郵票將於11月20日正式發行，可於全台901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售，民眾也可自11月4日上午8時30分至11月16日下午11時59分於「i集郵」預購，訂單金額每滿1000元（不含運費），即贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止，另購買商品全套組（每組售價3200元），加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。

今上午8時30分i集郵開放網站預購，瞬間湧進大量搶購人潮，導致網頁塞車。圖／民眾提供