有行旅／包機加河輪 悠遊古埃及

荒野保護協會最新河川廢棄物調查報告出爐，今年首度將濁水溪納入調查，總計調查記錄到近四萬袋河岸廢棄物，換算下來，平均每公里高達三六一袋，較前幾年調查的頭前溪、北港溪及烏溪都來得高，是垃圾密度最高的河川。若細看垃圾類型，竟有逾一成是成袋垃圾。

2026-11-04 00:00