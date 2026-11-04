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有行旅／包機加河輪 悠遊古埃及

聯合報／ 本報訊

包機加上二○二七全新尼羅河河輪，讓旅人享受埃及古文明遨遊之旅。有行旅安排開羅包機直飛阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。二○二七年全新尼羅河頂級河輪 Historia Beyond，入住四十平方公尺的河景套房，遠眺千年河景；亞斯文入住尼羅河畔百年傳奇飯店 Old Cataract，則是皇室名流最愛。登熱氣球迎接神祕日出。搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。

有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」十三天十夜旅程，二○二七年三月十四日至廿六日。一對一旅程說明會，報名洽02-8643-3959、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

埃及 尼羅河

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