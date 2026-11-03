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春水堂冬季新品古早味溫暖開賣 4度聯名金馬獎推限定商品

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
春水堂四度與金馬獎聯名，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙及紀念磁鐵等。圖／春水堂提供
春水堂四度與金馬獎聯名，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙及紀念磁鐵等。圖／春水堂提供

春水堂宣布，即日起開賣古早味芋頭粥、龍井雞湯，以及海苔焙茶花生拿鐵、琥珀拿鐵等冬季新品，以暖胃料理與創新茶飲，邀請茶友與家人好友暖暖過冬。同時，春水堂也四度攜手金馬獎，以「再見江湖，以茶相聚」為題，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙及紀念磁鐵。

另為感謝茶友一直以來的支持，春水堂即日起至11月6日，特別推出感恩回饋活動，消費滿額贈送珍珠奶茶與品牌提袋等。

春水興業集團副總劉彥伶今(3)日表示，今年冬季，春水堂以「暖煨・織序」為主題，推出暖心料理與飲品，邀請茶友與家人好友相聚，共享冬日的溫馨時光。

其中「古早味芋頭粥」以大骨高湯細火慢熬，搭配綿密芋頭塊與玉米、香菇等新鮮蔬菜，佐以香氣濃郁的油蔥酥，是讓人懷念的古早味，暖胃又滿足，再灑上黃金蕎麥脆粒，更增加豐富口感；「龍井雞湯」則是嚴選肉質鮮嫩的帶骨益活雞雞腿，加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，湯頭清雅回甘。

從1986年發明珍珠奶茶至今，春水堂持續研發茶飲的多元風味，冬季再推創新茶飲「海苔焙茶花生拿鐵」，選用日本靜岡焙茶，融合香醇鮮奶與濃郁花生香，佐以海苔粉提味，交織出鹹甜平衡的豐富層次。

「海苔焙茶珍珠花生拿鐵」則加入Q彈珍珠，增添豐富的咀嚼口感；「冰琥珀拿鐵」以頂級紅茶調和鮮奶與黑糖香氣，搭配香甜酥脆的焦糖脆餅，帶來視覺與味覺的雙重享受。

為感謝茶友長期支持，春水堂也自日起至11月6日推出「感恩回饋」活動，單筆消費滿999元贈頂級烏瓦紅茶凍飲(S杯)兌換券、滿1,200元再贈珍珠奶茶(S杯)兌換券、滿1,500元再贈春水堂經典款提袋(小)。

此外，春水堂四度與金馬獎聯名，以「再見江湖，以茶相聚」為主題，推出聯名紙杯、杯墊、餐墊紙等。劉彥伶表示，金馬以光影匯聚電影人，春水堂則以茶連結人與人的情感，將一同陪伴影迷和茶友，珍藏每一次相聚。

雙方更特別打造限定周邊商品「茶映江湖」聯名紀念磁鐵，以春水堂創始店、珍珠奶茶、金馬獎座及電影膠卷等元素進行設計，採用古金屬材質製作，兼具收藏性與實用性。

春水堂近年持續推動展店計畫，包括去年開幕的駁二店，明年和後年也都有新門市籌備中，包括明年第3季進軍美國，在亞利桑那州鳳凰城開設第一家直營門市。目前，春水堂全台共有57家門市，海外部分則有日本13間、香港6間門市。

隨著品牌持續發展，春水堂也積極投入人才培育與員工照顧，包括優化薪酬及福利制度。目前，北區門市正職夥伴起薪為4萬2,000至5萬元，店長達成業績目標後，年薪皆有機會突破百萬元，今年起正職夥伴亦享有旅遊津貼等福利，劉彥伶表示，歡迎對餐飲有興趣的朋友，共同加入團隊、一起共好。

「古早味芋頭粥」佐以香氣濃郁的油蔥酥，是讓人懷念的古早味，暖胃又滿足。圖／春水堂提供
「古早味芋頭粥」佐以香氣濃郁的油蔥酥，是讓人懷念的古早味，暖胃又滿足。圖／春水堂提供

「龍井雞湯」加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，湯頭清雅回甘。圖／春水堂提供
「龍井雞湯」加入薏仁、蓮子與紅棗慢火熬煮，並以龍井茶葉提香，湯頭清雅回甘。圖／春水堂提供

春水興業集團副總劉彥伶表示，金馬以光影匯聚電影人，春水堂則以茶連結人與人的情感。記者宋健生／攝影
春水興業集團副總劉彥伶表示，金馬以光影匯聚電影人，春水堂則以茶連結人與人的情感。記者宋健生／攝影

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