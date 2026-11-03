超纖薄iPad mini搶先開箱！A20 Pro晶片、OLED螢幕與IP67防水一次升級

Apple今年為iPad mini帶來問世以來最大幅度的改款。新一代iPad mini搭載A20 Pro晶片，從外觀、螢幕、核心效能到耐用度全面升級。記者搶先在上市前開箱，實際體驗這款新品如何結合極致便攜性與旗艦級效能。

新款iPad mini拿在手上的第一印象，就是機身變得更加纖薄。對手掌較小的使用者來說，單手左右握持仍有些吃力，但機身厚度相較前一代大幅縮減了近1公分，僅有5.4mm，邊框也同步收窄24%，讓螢幕在維持舒適握感的同時，視覺尺寸放大至8.5吋。

另一項明顯改變，是機身上下的喇叭孔消失了。新機採用密封式機身結構，搭配創新的Acoustic Display技術，由低音單體透過螢幕面板協同發聲，高音單體則隱藏於鋁金屬與玻璃的縫隙之間，在維持飽滿音效的同時，也讓新款iPad mini首度具備IP67等級防塵、防潑抗水能力。

無論是在雨天戶外使用、泳池畔閱讀，甚至不慎打翻水杯，都能多一分安心。對需要在不同環境中使用iPad mini的專業工作者來說，耐用度的提升也讓工作應用更有彈性。

螢幕方面，新機首度採用OLED技術，搭載超Retina XDR顯示器，對比度高達2,000,000:1，能呈現深邃黑色與細膩色彩。峰值亮度達1,200尼特，超過前代兩倍，戶外強光下依然清晰；最低亮度則可降至1尼特，睡前閱讀或在低光源環境工作時，也能減少刺眼感。

前置1,200萬像素鏡頭則移至機身橫向長邊，更符合視訊會議與協作需求，讓畫面構圖更寬闊，視訊時的眼神交流也更加自然。

效能方面，新機搭載最新2奈米A20 Pro晶片，7核心GPU的每個核心均整合神經網路加速器，帶動AI處理效能提升最高達4.5倍，圖形處理效能也提升至前代的2.7倍。其中，高階512GB版本更配備雙16核心神經網路引擎與雙倍統一記憶體頻寬，為執行創作App及本機端大型語言模型提供更充足的運算能力。

經過快速上手體驗，記者認為全新iPad mini特別適合3大類使用者。首先是需要隨身筆記、即時繪圖的創作者與行動上班族；其次是重視輕便手感，喜歡在睡前或通勤時閱讀電子書、追劇的影音愛好者；第三則是需要在戶外、機艙或現場進行巡檢與紀錄的專業技術人員及飛行員。

選購方面，若主要用於電子書閱讀、網頁瀏覽與輕度娛樂，入門128GB或256GB版本搭配Wi-Fi就相當夠用。若打算執行本機AI運算、使用大型繪圖軟體或安裝大量遊戲，則可考慮512GB版本，享有更完整的神經網路引擎與記憶體頻寬配置。經常在戶外工作或於陽光下繪圖的使用者，則可考慮加價選配抗眩光的奈米紋理玻璃，提升戶外使用體驗。

隨著全新iPad mini亮相，網路上也掀起與iPhone Duo該如何選擇的討論。iPhone Duo主打「一機搞定」的便攜性，摺疊後方便隨身攜帶，展開後則提供7.6吋、支援120Hz更新率的螢幕，適合預算充足、追求最新科技的旗艦玩家。

相較之下，iPad mini擁有更大的8.5吋螢幕，並可搭配Apple Pencil Pro的感壓與側旋功能，在手寫筆記與專業繪圖方面更具優勢。對於有預算考量，或希望將日常通訊與工作創作分開的使用者來說，iPad mini依然是實用性高且價格更具優勢的選擇。

全新iPad mini透過OLED螢幕、IP67防塵防潑抗水設計與A20 Pro晶片的強悍效能，展現掌中旗艦工作站的實力。接下來，則可以期待繁體中文版Siri AI功能上線，絕對能讓iPad mini在行動生產力方面發揮更大潛力。

新款iPad mini機身變超纖薄，厚度相較前一代大幅縮減、僅有5.4mm，少了上下的喇叭孔，多了IP67等級防塵、防潑抗水能力。記者黃筱晴／攝影

新款iPad mini可搭配Apple Pencil Pro與Apple Pencil (USB‑C)使用。記者黃筱晴／攝影

新款iPad mini邊框大幅收窄24%，整體寬度變窄螢幕尺寸卻更大。記者黃筱晴／攝影

新款iPad mini同樣支援使用Apple Pencil Pro，感壓與側旋功能，在手寫筆記與專業繪圖方面更具優勢。記者黃筱晴／攝影

1200萬像素廣角後置相機加入適應性原彩閃光燈。記者黃筱晴／攝影

雖然尺寸差異不大，但iPhone Duo與iPad mini在產品定位與功能訴求上還是有明顯區隔。記者黃筱晴／攝影