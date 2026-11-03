LV旅遊書居然走進虛擬城市？攜手英雄聯盟K/DA打造當代奇幻世界遊記

法國精品龍頭路易威登（Louis Vuitton）再度跨越時尚與數位娛樂的界線，宣布與拳頭遊戲（Riot Games）旗下的人氣虛擬女子音樂組合K/DA攜手合作，於其經典的「Travel Book」旅遊書與藝術畫冊系列中，推出全新主題作品「K/DA TEMPO POINT」。此次跨界是頂級精品與當代電競流行文化的再度交鋒，更引領讀者與全球粉絲一同走入虛擬城市的奇幻日常，透過紙頁展開一場前所未有的當代藝術遊記。

路易威登與Riot Games旗下最負盛名的多人線上戰術擂台遊戲「英雄聯盟」（League of Legends，簡稱LOL）早於2019年及2020年的全球總決賽期間便展開深度結盟，不僅曾為遊戲英雄設計專屬的高級時裝造型，更為冠軍獎杯打造專屬收納硬箱，轟動全球時尚與電競圈。本次合作主角為全新回歸的K/DA組合，成員源自於LOL，包含深受玩家喜愛的四大經典女性角色：靈動迷人的阿狸（Ahri）、街頭不羈的阿卡莉（Akali）、魅惑高雅的伊芙琳（Evelynn）以及俐落敏捷的凱莎（Kai'Sa）。這四位虛擬偶像自出道以來便以強烈的流行電音曲風與前衛視覺席捲全球，奠定其在當代流行文化中的指標地位。

在本次推出的「K/DA TEMPO POINT」旅遊畫冊，內容跳脫傳統遊戲戰鬥的框架，細膩構想並描繪了阿狸、阿卡莉、伊芙琳與凱莎四人在虛擬城市中私下24小時的真實生活點滴。書中透過獨特的藝術視角，重新定義她們作為表演者、藝術家與時尚偶像的多元身分。全書採用六色印刷與精緻的絲網印刷封面，內容同步收錄英語、法語與中文。

為滿足廣大粉絲與精品收藏愛好者的需求，本次出版共規劃了多元的版本與規格。標準布面精裝版標價為68美元，除了在路易威登官方網站、實體門市及指定書店販售外，也預計在實體大型活動中亮相。大開本珍藏版售價為245美元，全球限量發行400本；此外更推出極具收藏價值的30本簽名編號限定版，採用頂級皮革裝幀及專屬套盒，並附贈獨家黑膠唱片，於指定路易威登門市限量販售。

路易威登攜手Riot Games與K/DA出版《Tempo Point》遊記。圖／路易威登提供

路易威登遊記系列《Tempo Point》內頁。圖／路易威登提供

路易威登遊記系列《Tempo Point》內頁。圖／路易威登提供