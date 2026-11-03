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原來礦泉水能這樣做料理！米其林一星Wok by O'BOND揭開料理新可能

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
橙汁甘露。圖／Wok by O'BOND提供
橙汁甘露。圖／Wok by O'BOND提供

你以為頂級瓶裝礦泉水只能用來佐餐？米其林一星餐廳「Wok by O'BOND」這次打破飲水與料理的界線，攜手欣臨企業（THL）總代理的全球頂級佐餐水品牌聖沛黎洛（S.Pellegrino）與普娜（Acqua Panna），推出全新聯名限定菜單「EP. ? 水循環」，將水質變化轉化為料理創作的靈感。

主廚曾治淮（Chef James）透過不同TDS值的水進行一系列實驗，從浸泡乾貨海鮮、炊煮米飯、熬製高湯到甜點製作，探索礦物質含量如何影響食材風味與口感。部分聯名菜色也將納入餐廳新一季菜單，預計11月中旬起供應。

為了這次合作，Chef James從TDS值0到800以上的不同水質著手，測試水中總溶解固體量（Total Dissolved Solids）對食材的影響。TDS主要反映水中礦物質與鹽類等溶解物質的總含量，搭配酸鹼值（pH）與礦物質組成，能呈現不同水質特性。

其中，聖沛黎洛氣泡礦泉水富含鈣、鎂與細緻氣泡，能讓油封鴨腿酥球的麵衣更加蓬鬆酥脆，也能運用於生食海鮮淺漬，增加蝦肉外層的緊實度；普娜天然礦泉水則具有pH 7.9的天然弱鹼性與滑順口感，適合用來萃取石花菜膠質，襯托海鮮的鮮甜。

整套菜單以「海、雲、雨、岩」象徵水的循環，從開胃小點揭開序幕。「海。石花蟹凍」選用普娜天然礦泉水萃取石花菜膠質，搭配澎湖海菜與沙公，利用水質特性呈現細緻凝凍口感，凸顯海鮮的自然鮮味。「岩。油封鴨腿酥球」則以聖沛黎洛氣泡礦泉水調製麵衣，包裹麻油油封鴨腿與鴨心，外層酥脆、內餡濃郁，透過氣泡帶來輕盈口感。

海鮮料理同樣展現水質實驗的成果。「淺漬胭脂蝦」嚴選宜蘭現流胭脂蝦，以聖沛黎洛氣泡礦泉水淺漬，讓蝦肉口感更加緊實脆口，捨棄傳統醬油調味，改以焦化牛蒡高湯營造深沉焦香，再搭配日本柚子製作的透明酸味醬汁，保留海鮮純粹風味。另一道「白菜愛玉湯」則將聖沛黎洛氣泡礦泉水冷凍白菜，再經低溫蒸煮釋放清甜，融入澄清雞湯，蒸煮後的高湯更進一步用於手洗愛玉，藉由水中的鈣、鎂離子促進凝膠形成，呈現細緻口感。

主餐部分，「松露鑲鵪鶉」將紹興酒與天然氣泡水結合，藉此調整鵪鶉肉質；「舞菇土鍋御飯」則以聖沛黎洛氣泡礦泉水按照米、水1：0.9的比例炊煮，利用二氧化碳氣泡營造米粒間的空氣感，讓米飯更加蓬鬆立體，再融入黑蒜與老菜脯的鹹香，堆疊豐富風味。甜點「橙汁甘露」則將聖沛黎洛氣泡水果飲轉化為醬汁，融入碧螺春茶凍，搭配蘭姆酒燉水梨、芒果碎冰、蓴菜與百香果籽，以柑橘香氣與氣泡感收尾。

從水質、食材到烹調技法，Chef James將原本容易被忽略的水，轉化為影響料理風味的重要角色。他透過不同礦物質含量與水質特性的實驗，重新思考食材與水之間的關係，也讓佐餐水不再只是餐桌上的配角，而是能參與料理、改變口感與風味的創作元素。「Wok by O'BOND」新一季菜單預計11月中旬起登場，其中將包括部分「EP. ? 水循環」聯名菜色，邀請饕客從不同角度重新認識水的風味與料理可能性。

◎ Wok by O'BOND

．地址：台北市中山區龍江路18號

．電話：(02) 2778-4503

．價格：Experiment Menu: 3,980元＋10%／位

．預約：inline

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

開胃小點「岩。油封鴨腿酥球」。圖／Wok by O'BOND提供
開胃小點「岩。油封鴨腿酥球」。圖／Wok by O'BOND提供

松露鑲鵪鶉。圖／Wok by O'BOND提供
松露鑲鵪鶉。圖／Wok by O'BOND提供

淺漬胭脂蝦。圖／Wok by O'BOND提供
淺漬胭脂蝦。圖／Wok by O'BOND提供

主廚曾治淮（Chef James）。圖／Wok by O'BOND提供
主廚曾治淮（Chef James）。圖／Wok by O'BOND提供

開胃小點「海。石花蟹凍」。圖／Wok by O'BOND提供
開胃小點「海。石花蟹凍」。圖／Wok by O'BOND提供

白菜愛玉湯。圖／Wok by O'BOND提供
白菜愛玉湯。圖／Wok by O'BOND提供

舞菇土鍋御飯。圖／Wok by O'BOND提供
舞菇土鍋御飯。圖／Wok by O'BOND提供

頂級佐餐水聖沛黎洛天然氣泡礦泉水（中）、普娜天然礦泉水（右）與聖沛黎洛氣泡水果飲。圖／Wok by O'BOND提供
頂級佐餐水聖沛黎洛天然氣泡礦泉水（中）、普娜天然礦泉水（右）與聖沛黎洛氣泡水果飲。圖／Wok by O'BOND提供

礦泉水 米其林 料理

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