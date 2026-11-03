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米其林一星雅閣推蟹宴！10兩處女蟳上桌、手拆蟹粉入菜 每位6280元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「雅閣」推出秋蟹尊饌饗宴，細品秋蟹的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，感受季節最鮮美的滋味。圖/台北文華東方酒店提供
「雅閣」推出秋蟹尊饌饗宴，細品秋蟹的甘甜細緻、蟹黃的香濃馥郁，感受季節最鮮美的滋味。圖/台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店連續9年摘下米其林一星的粵菜餐廳「雅閣」，即日起至11月22日推出年度秋蟹饗宴，由主廚阮明燊嚴選處女蟳與大閘蟹，設計多道精緻粵菜，從蟹皇鮮湯灌湯包、蟹粉燴嫩豆花，到整隻10兩處女蟳搭配花雕與雞油清蒸，呈現秋蟹不同的鮮甜與濃郁風味。秋蟹尊饌套餐每位6,280元，另加一成服務費。

秋季品蟹，處女蟳與大閘蟹各有迷人之處。處女蟳以肉質飽滿、細緻鮮甜見長，蟹膏帶有清雅甘香；大閘蟹則以濃郁醇厚的蟹黃與油潤口感受到饕客喜愛。雅閣主廚特別將兩種蟹鮮融入不同料理，除了保留整隻處女蟳的原味，也將大閘蟹費工拆取蟹肉與蟹黃製成蟹粉，讓賓客不必動手剝殼，就能細品蟹鮮。

套餐首先登場的是「蟹皇鮮湯灌湯包」，以大閘蟹肉、蟹黃細火炒香，結合豬肉餡，再包入以金華火腿、老母雞等食材熬製的湯凍，蒸熟後一口咬下，鮮美湯汁與濃郁蟹香在口中交融。另一道「蟹粉燴嫩豆花」，則將手工拆取的大閘蟹肉、蟹黃搭配雞高湯，與細緻豆花蒸燉，透過蟹黃濃香、蟹肉甘甜及豆香，呈現粵菜細膩的風味層次。

最受矚目的主菜「花雕雞油蒸處女蟳」，選用重達10兩的處女蟳，以花雕酒、雞油調製湯底清蒸，藉由酒香與雞油的醇厚襯托蟹肉鮮甜，蟹膏滋味也更顯飽滿。

除了蟹料理，套餐也安排多道經典粵式佳餚。像是「羊肚菌杏香碧玉蔬」「南非鮑魚菇香撈伊麵」等。甜品則以「燕窩薑茶糯香湯丸盅」收尾，以老薑、陳年普洱茶及蔗糖熬煮甜湯，搭配手工芝麻湯圓與燕窩，薑茶辛香中帶有甘甜，為整套餐宴增添溫潤尾韻。

台北文華東方酒店「雅閣」秋蟹尊饌套餐即日起供應至11月22日，每位6,280元，另加10%服務費。洽詢電話：02-2715-6888。

「蟹皇鮮湯灌湯包」蟹香與豐盈肉汁浸潤於唇齒間美味繚繞，盡顯秋蟹之極致風味。圖/台北文華東方酒店提供
「蟹皇鮮湯灌湯包」蟹香與豐盈肉汁浸潤於唇齒間美味繚繞，盡顯秋蟹之極致風味。圖/台北文華東方酒店提供

「燕窩薑茶糯香湯丸盅」薑茶辛香入喉溫潤甘甜，於秋意中帶來一份暖心的甜美餘韻。圖/台北文華東方酒店提供
「燕窩薑茶糯香湯丸盅」薑茶辛香入喉溫潤甘甜，於秋意中帶來一份暖心的甜美餘韻。圖/台北文華東方酒店提供

「花雕雞油蒸處女蟳」嚴選肉質鮮甜多汁的處女蟳，添以花雕酒與雞油的湯底清蒸，最能完美展現處女蟳的鮮美香氣。圖/台北文華東方酒店提供
「花雕雞油蒸處女蟳」嚴選肉質鮮甜多汁的處女蟳，添以花雕酒與雞油的湯底清蒸，最能完美展現處女蟳的鮮美香氣。圖/台北文華東方酒店提供

「蟹粉燴嫩豆花」將秋蟹佐以豆花醇潤，清雅中蘊藏奢華層次。圖/台北文華東方酒店提供
「蟹粉燴嫩豆花」將秋蟹佐以豆花醇潤，清雅中蘊藏奢華層次。圖/台北文華東方酒店提供

米其林 大閘蟹 豆花

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