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2026台灣國際遊艇展 11月13日至15日於高雄登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

「2026台灣國際遊艇展」將於11月13日至15日在高雄登場。展覽由對外貿易發展協會執行，以高雄亞洲新灣區為核心，串聯嘉信22號遊艇碼頭、愛河灣亞果遊艇碼頭、亞灣遊艇碼頭及高雄第三船渠遊艇碼頭等四大碼頭，打造全台唯一結合水域與陸域展示的國際遊艇展會。

本屆展覽共集結56家廠商參展，展出78艘船艇，使用103個攤位，邀請國內外採購商、各界參觀者、海洋休閒愛好者及一般民眾走進高雄港灣，探索台灣遊艇產業的國際實力與海洋生活魅力。

此屆展覽匯集國內外指標品牌與台灣指標性遊艇製造商，完整呈現從高端遊艇製造、國際品牌代理，到休閒船艇、智慧海事科技及海洋休閒服務的多元產業面貌。台灣業者方面，嘉信遊艇展出經典Monte Fino系列，強生遊艇展出Johnson 70，隆洋遊艇新發表RUBY 53，巨星造船則展出諾瓦帝60呎歐風豪華遊艇，共同展現台灣在遊艇設計、造船工藝及高階客製化製造上的深厚實力。

國際代理商同樣陣容盛大，包含錚儀遊艇、奧莫爾遊艇、辛普森遊艇、亞平開發、台灣公主遊艇及亞果遊艇等業者，帶來Azimut、Ferretti、Sanlorenzo、Sunseeker、Princess及Bavaria等國際知名品牌。展出船型涵蓋豪華飛橋遊艇到兼具設計美學與休閒機能的各式船艇，展現國際市場的多樣風貌。

此外，樂活海洋與亞趣遊艇特別帶來於「2026台琉國際帆船賽」榮獲佳績的獲獎船艇，讓參觀者能近距離感受專業競賽帆船的卓越設計與航行魅力。在休閒小艇領域，科建鋁船、海拓亞及大方船舶將呈現鋁合金船艇的休閒應用。陸域展區亦同步登場，台灣本田將帶來海洋動力設備，展現在四行程引擎技術、動力性能及節能效率上的研發實力，讓參觀者進一步認識船外機在休閒航行與各類船艇上的多元應用，呈現遊艇產業從整船製造延伸至關鍵動力設備的完整面貌。

本屆展覽亦緊扣前瞻科技趨勢，哥倫遊艇將展出「食人魚6號（Piranha 6）」無人船艇，船舶中心則展示「THETIS Smart Vessel智馭號」，呈現台灣在智慧航行與船舶自動駕駛技術上的研發成果。參觀者將能透過本屆展覽，一次掌握遊艇產業從傳統造船到創新科技的多元能量。

為協助我遊艇業者掌握國際市場趨勢並建立國際合作關係，本屆展覽特別於11月13日辦理全英文產業交流座談會。本次座談會以「Southeast Asia Marina Industry Overview」為題，特別邀請泰國Boat Lagoon Yachting主席、新加坡ONE°15 Marina區域總經理，以及馬來西亞海洋產業協會（AMIM）秘書長親臨分享，深度剖析東南亞遊艇產業、碼頭營運與市場發展趨勢。本活動有助業者掌握東南亞市場脈動，拓展跨國交流與合作契機。

台灣國際遊艇展不僅是產品展示平台，更是串聯台灣業者、國際買主及全球產業夥伴的重要橋梁，展前及展期間亦規劃邀請制國際媒體訪廠、開幕典禮暨交流餐會、VIP遊艇試乘及採購洽談會等活動，促進參展廠商與國際買主交流，進一步向國際市場展現台灣遊艇產業的競爭優勢。

本屆展覽部分船艇開放預約登船，參觀者可透過登船體驗，近距離欣賞不同船型的設計、空間規劃與內裝工藝，探索遊艇生活、船艇設備及水上休閒應用，將專業產業展示與港灣生活風格結合，讓展覽不只是高端製造產品展示平台，也成為認識海洋休閒生活、親近港灣的入口。

高雄 遊艇

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